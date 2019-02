Vivienne Westerhoud van mamas.nl gasthoofdredacteur Vrouw Nieuws

In de maand februari ben ik gast hoofdredactrice van Vrouw Nieuws. Ik ben Vivienne Westerhoud van Mamas.nl en Haareigenzaak.nl. Als thema voor deze maand heb ik gekozen voor de liefde. Je kunt denken aan de liefde voor je kinderen en je partner. Of de liefde voor je werk of eigen onderneming. Maar vooral wil ik aandacht besteden aan de liefde voor jezelf. Omdat ik weet dat veel vrouwen het nogal lastig vinden om echt van zichzelf te houden. Voor jezelf gaan staan en je laten zien in de wereld. Dat is een belangrijke voorwaarde voor vrijheid en geluk.

Aan de hand van interviews en artikelen ga ik diverse verhalen met je delen. Verhalen over vrouwen die ik persoonlijk ken en die mij geïnspireerd hebben met wat zij doen en de wijsheid en kennis die zij met mij deelden. We gaan praten over liefdevol opvoeden, inspiratie om je eigenliefde te vergroten en tips om je voetafdruk te verkleinen voor een beter milieu. Er komt ook een liefdeshoroscoop, een mooie mail & win actie en een Valentijn special.

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Heb je vragen, tips of speciale verzoekjes? Mail mij dan via [email protected] Dan hoor je van mij!

Vivienne Westerhoud startte in 2001 met ondernemen. Met haar online magazines wil zij vrouwen inspireren om autonome keuzes te maken, zowel in hun werk als priv├ę. Zij helpt vrouwelijke ondernemers met online zichtbaarheid en persberichten.

www.mamas.nl | www.haareigenzaak.nl | www.9tot3.nl | www.mamashopt.nl |