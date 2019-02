Liefde voor jezelf en de zin van ‘me-time’

Jaren geleden ontmoette ik Patricia de Groot. De eerste keer dat ik haar sprak, kreeg ik al door dat zij een bijzondere gave had. Zij zag meer dan de meeste mensen. Zij coacht ondernemers en weet altijd de vinger op de gevoelige plek te leggen.

Het gevoel vast te lopen

Ken je dat? Ik had het gevoel dat ik vastliep. Mijn werk en mijn leven stroomden even niet. Maar ik had geen idee waardoor dat kwam. Ik deed het werk waar ik van hield. Ik was verliefd. En met mijn kinderen ging het goed. Maar toch zat ik slecht in mijn vel. Patricia wist in enkele sessies feilloos aan te wijzen welke onbewuste blokkades mij in de weg zaten. Oude patronen, daddy issues, die ik zelf weg had gestopt. Ik vind het mooi hoe Patricia mensen helpt. Het is de bewustwording zelf, die de blokkades doet oplossen. En zij wijst ze alleen maar aan. Het geeft vrijheid en ruimte om te ademen. Die aandacht voor jezelf en alles wat er in je omgaat is belangrijk om zelfliefde te ervaren. En een licht leven te kunnen leven. Patricia raadt daarom kwalitatieve me-time aan.

Me-time van de juiste kwaliteit

Patricia de Groot: “We zijn tegenwoordig allemaal druk, onderweg en komen chronisch tijd te kort. Onze volle agenda regeert de dag. Je rent van A naar B en je hebt zoveel te doen dat er nauwelijks tijd over is voor ‘me-time’. Uitgeput neerploffen op de bank en een film of serie kijken. Dat is de tijd voor onszelf die we nemen. Herkenbaar? Maar ‘me-time’ kan beter. Met echte aandacht voor jezelf en reflectie op je leven, zodat je met plezier en energie fijne dagen hebt. En je drukke schema met minder moeite vol kunt houden. Deze tien manieren van me-time kunnen je daarbij helpen. Het zijn vragen die jij jezelf kunt stellen. Neem er de tijd voor!”

Rust

Rust is nodig voor reflectie. Om even afstand te nemen en stil te staan bij je dag, bij hoe je je voelt en hoe het met je energie is. Wat is goed gegaan en wat kan beter of anders. Aandacht

Heb je bewust en met volle aandacht gedaan wat nodig was. Zijn er dingen die je over het hoofd hebt gezien of die anders kunnen. Dankbaarheid

Wat heb je allemaal om dankbaar voor te zijn. Zijn er dingen die je zomaar ‘toevallen’. Wat is je meegevallen vandaag en wat doe je al heel goed. Ontvangen en geven

Kun je de aandacht ontvangen die mensen je geven. Maak je echt contact met je gesprekspartners. Hoe is de balans tussen aandacht krijgen en geven in je relaties. Plezier

Heb je gelachen en plezier gemaakt. Wat laat jou lachen en met wie kun je dat goed. Wat onderneem je zelf en wat heb je daarvoor nodig. Verbondenheid

Wat betekent voor jou verbondenheid. En wat heb je nodig om je verbonden te voelen. Met wie voel je je verbonden en wat raken die personen in jou. Inspiratie

Wie of wat inspireert je? Doe je regelmatig iets wat je inspireert. Wat heb je nodig om geïnspireerd te raken en wat doe je hiermee. Energie(k)

Wat geeft je energie? Wat kost je energie? Wat heb je nodig om met voldoende energie en energiek aan een nieuwe dag te beginnen? En hoe ga je dit doen? Acceptatie

Accepteer je dat het is zoals het is of lever je een strijd tegen dingen die je toch niet kunt veranderen of beïnvloeden. Zwem je tegen de stroom in of ga je met de stroom mee. Zelfcompassie

Zelfcompassie betekent onvoorwaardelijk vriendelijk zijn voor jezelf, ook als het even niet gaat zoals jij wilt. Loop er niet voor weg, kijk het aan en besef dat het bij het leven hoort, uit liefde voor jezelf.

Patricia de Groot is Business & Life coach. Voor inzicht, groei en transformatie. Kijk voor meer informatie op patriciadegroot.nl.

Dit artikel is geschreven door gasthoofdredacteur Vivienne Westerhoud van mamas.nl.