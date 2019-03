Wat begon als burgerinitiatief in de slaapkamer van Margo den Ouden is inmiddels uitgegroeid tot een razend snel gegroeide stichting met de naam 46 Dresses. De stichting biedt werkende vrouwen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen, vaak ook alleenstaand met kinderen, een empowerment traject aan waarbij een jurk de hoofdrol speelt. Met dit traject geeft de stichting vrouwen een stukje zelfvertrouwen terug, niet alleen in zichzelf, maar ook in de wereld.

Het idee ontstond toen Margo in 2016 een jurk, die ze nooit gedragen had, aan een vrouw cadeau deed. “De een verzamelt postzegels en ik verzamel jurken. Deze vrouw vertelde mij dat ze single moeder was met drie kinderen en dat ze echt van maand tot maand leefde. Ze kwam niet meer aan zichzelf toe en voelde zich onzeker. Als ze weer geld had, zo zei ze, wilde ze zichzelf trakteren op een mooi kledingstuk. Toen dacht ik: wat als ik haar een mooie nieuwe jurk cadeau doe. Zo gezegd zo gedaan. De reactie van deze vrouw was de start van 46 Dresses.”

“Ik had 46 jurken in mijn kast hangen, vandaar de naam”

De vrouw had een foto van zichzelf in de jurk gestuurd. Ze vertelde dat ze in deze nieuwe jurk haar toekomst zag. Ze zag zichzelf in potentie, aldus Margo. “Al heel snel kwam de media achter mijn burgerinitiatief. Ik had niet eens een persbericht verstuurd, maar alle grote bladen wilden een interview. Van alle kanten kwam er hulp, waardoor 46 Dresses in een jaar tijd van een burgerinitiatief naar een stichting kon transformeren met een heuse showroom. Ik had 46 jurken in mijn kast hangen, vandaar de naam.”

46 Dresses geeft vrouwen een innerlijke boost en een stuk zelfvertrouwen terug, die is weggevaagd door ziekte, scheiding of andere omstandigheden. “Wij bekleden deze vrouwen letterlijk en figuurlijk met waardigheid. Ze mogen kiezen uit honderden jurken, ze ontvangen een verzorgingspakket en een sieraad. Van elke vrouw wordt een foto gemaakt waarmee we haar laten zien we ze werkelijk is.”

Alleen nog jurken cadeau

Toen 46 Dresses net begon, kon je voor 19 euro een jurk huren. Zodra er een paar jurken waren verhuurd, kon Margo weer een nieuwe jurk kopen om cadeau te doen. “Elke vrouw die bij ons een jurk huurt, draagt dus bij aan iets groters. In het tweede jaar kon 46 Dresses door een financiële injectie een showroom huren, waar alle jurken werden uitgestald. Inmiddels is de stichting dusdanig gegroeid, dat we de verhuur niet langer kunnen draaien met vrijwilligers. Het is heel arbeidsintensief, dus zijn we nu de verhuur aan het afbouwen en we geven alleen nog jurken cadeau.”

Retailers doneren hun overgebleven jurken van hun collectie, waarmee 46 Dresses laat zien dat ze ook voor duurzaamheid staat. “We hebben een soft samenwerking met grote merken. Zij doneren hun high end jurken en wij herverdelen de overvloed. Momenteel zitten we in een spannende fase. We zijn in korte tijd zo groot geworden, maar we krijgen te weinig geld binnen. We zijn druk bezig met subsidies aanvragen en we zijn aan het kijken of we samenwerkingen kunnen aangaan. Over een paar maanden moeten we helaas uit de showroom.”

46 Dresses staat voor sisterhood, aldus Margo. “75 procent van de vrouwen wordt aangedragen door een andere vrouw en 25 procent van de vrouwen benadert klopt zelf bij ons aan. Wij zetten al deze vrouwen in het zonnetje. We mogen als vrouwen op elkaars schouders staan, zodat we elkaar helpen om verder te kijken. Dat is waar sisterhood voor mij omgaat.”