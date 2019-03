Hoe zorg je ervoor dat je als sociale onderneming ook met een commerciële pet op je bedrijf runt? Dan ben je bij De Invallers aan het juiste adres, opgericht door Andrea Rozemeijer en Kim Renskers. Deze vrouwen, beide met een commerciële achtergrond en een grote liefde voor duurzaam en sociaal ondernemen, vallen letterlijk je onderneming binnen. Andrea: “Alleen een mooi verhaal is niet genoeg. Als je geen aansluiting op de markt hebt, kan je nog zo goed bezig zijn, maar dan gaat het niet werken.”

In 2017 is Andrea gestopt met haar baan bij een commercieel bedrijf. Ze is een traineeship gaan doen in sociaal ondernemen en is vervolgens een platform voor duurzame vacatures gestart (Hart voor de Baan). “Ik heb altijd iets met sociaal ondernemen gehad. Kim was een oud collega van mij. Zij is dezelfde kant opgegaan als ik: gestopt met het corporate leven en de kant van het sociale ondernemen opgegaan. We zagen elkaar weleens en dachten toen: waarom starten we samen niet iets op?”

Commercieel inzicht

Die ontmoeting vond vorig jaar september plaats en onlangs is hun bedrijf De Invallers geboren. “Wij zorgen ervoor dat sociale ondernemingen, die vaak een commercieel inzicht missen, meer inkomsten en daardoor dus impact krijgen. We helpen op het gebied van sales en investeringen. We zien onszelf niet als consultants. We willen echt aanschuiven aan tafel en meedoen, van mailingen versturen tot trainingen geven. Het is de bedoeling dat onze commerciële ervaring in het DNA van het bedrijf komt te zitten.”

De Invallers biedt drie producten, of eigenlijk diensten. “Onze eerste dienst is gericht op het kijken hoe de huidige structuur van de commerciële tak eruit ziet en wat er nodig is, bijvoorbeeld wat is het sales proces, zijn er leads waar niets mee gedaan wordt. Dit noemen we ook wel de Aanval. Welke tools kun je gebruiken om meer leads te genereren? Vervolgens is er de Inval, waarbij we meedoen in het bedrijf, dus mee gaan bellen, mailen, tools implementeren en trainen. Het derde product is een klankbord, de Bijval. Dit betekent dat klanten op basis van een abonnement ons advies en onze hulp kunnen inschakelen, zoals het aanschuiven bij een klantgesprek.”

Betalende klant bereiken

Voor veel sociale ondernemingen geldt, en dit beamen ze zelf ook, dat de aandacht niet altijd bij de klant ligt, maar meer bij de missie. “Als ondernemer los je één probleem op, namelijk die van de klant. Als sociaal ondernemer los je twee problemen op, namelijk het probleem van de klant en een maatschappelijk probleem. We zien dat veel mensen mooie ideeën hebben, met een missie, logo en huisstijl, maar dan? Dan moet je door. De meeste sociale ondernemingen blijven haken bij de marketing. Maar wat er daarna komt, het stukje verkopen, dus de persoonlijke communicatie en aansluiting zoeken met (potentiële) klanten, ontbreekt vaak. Het is belangrijk om een verhaal te verkondigen, maar je moet ook de betalende klant bereiken.”

De ultieme droom van Andrea is dat zij en Kim straks een bedrijf met tien man in dienst hebben, waarbij ze sociale ondernemingen en organisaties echt kunnen helpen met de groei van hun inkomsten. “Wij geloven dat er niks mis is met geld verdienen door mooie dingen te doen. Het commerciële aspect is gewoon nodig. Geld verdienen is nodig, en dat zal zo blijven. Ik vind het jammer dat geld verdienen met een sociale onderneming vaak als iets vies wordt gezien, met name door de buitenwereld. Als je meer inkomsten hebt, kan je groeien en van grotere betekenis zijn. Zonder geld, en dus zonder groei, houdt het gewoon op.”

We hebben allemaal een impact, zegt Andrea tot slot, ook al is het op één persoon. “Iedereen heeft het al tijd zo druk, maar als je echt gaat kijken waarmee, kan je er ook voor kiezen om een keer niet te Netflixen en je in te zetten voor je omgeving.”