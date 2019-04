Leven begint bij 45: misselijkheid en hormoonbommen

De tijdgeest. Door echtscheidingen zijn er veel samengestelde gezinnen in Nederland. Als een gezin uit twee vaders of twee moeders bestaat en de jaren enigszins gaan tellen, wordt het nog een beetje ingewikkelder. Annemarie en Jessie lossen hun problemen op door goed naar zichzelf en elkaar te luisteren. En met relativerende humor.

Annemarie de Jong (49) is consultant en druk bezig met het opstarten van een eigen bedrijf. Twee jaar geleden liep ze event manager Jessie (inmiddels 41) weer tegen het lijf. De dames kenden elkaar al heel lang, maar twintig jaar en twee echtscheidingen later sloeg de romantische vonk ineens over. Ze werden een stel en gingen samenwonen. In augustus verwachten ze een kindje samen.

“Jessie heeft al een zoontje van bijna zeven uit een eerdere relatie en ik een stiefdochter van eenentwintig”, vertelt Annemarie. “Ik heb altijd graag zelf moeder willen worden, maar dat is helaas eerder bij mij niet gelukt. Ik ben in de overgang en heb het idee dat ik zelf geen biologische moeder zal zijn inmiddels een mooi plekje gegeven. Als je op onze leeftijd alsnog voor elkaar kiest en samen nog graag een kindje wilt moet je niet te lang wachten.”

Hormoonspiegel

Hoe gaat het in een huishouden waarin een vrouw zwanger is en de andere in de overgang? “Mijn vriendin heeft vooral de eerste maanden van haar zwangerschap erg moeten wennen aan haar nieuwe hormoonspiegel en ik heb natuurlijk ook wel wat overgangsverschijnselen. Ik zet me daar dan snel over heen: zwangerschapshormonen gaan wat mij betreft even voor. Ik spreek mezelf dan snel toe en dan is het weer even klaar!”

Uiteraard heeft Annemarie ook haar mindere momenten. “Ik ben een optimist, maar door de overgang heb ik wel eens momenten dat ik wat neerslachtiger ben dan ik van mezelf gewend ben. Dat zijn geen heftige emoties, maar het heeft wel met hormonen te maken.”

Annemarie lost haar problemen op door goed naar haar lichaam te luisteren, maar vooral met humor. Beide dames hebben last van vergeetachtigheid of het vinden van de juiste woorden. Dat kan tot hilarische nieuwe woorden en situaties leiden. “Soms staan we elkaar aan te kijken met een blik van: ‘Wat gingen we hier eigenlijk doen?’. Gelukkig gaat dat bij beiden over en weten we dat het een fase is die hoort bij onze hormoonwisselingen..”

Toekomst

Annemarie: “Toen mijn vriendin die eerste maanden misselijk, moe en last van haar hormonen had, lukte mij het meestal wel iets relativerends te zeggen. Gezonde zelfspot, daar hebben wij gelukkig allebei last van. Dan moet je er samen om lachen en is het weer goed.”

Hoe ziet Annemarie zich over twaalf jaar? “Ik vind die leeftijd best spannend: dan ben ik begin zestig en hebben we een hele jonge en een oudere puber in huis. Ik denk wel dat ik dan energieker ben dan veel van mijn leeftijdsgenoten, want kinderen houden je bij de les, dwingen je om bij te blijven. Ik hoop dat ik tegen die tijd een lekker lopend eigen bedrijf heb en dat ik veel liefde en ervaringen kan delen met mijn partner, mijn vrienden en de kinderen.”

Op latere leeftijd en in een samengesteld gezin aan een baby beginnen heeft niet alleen maar nadelen. “Nee hoor, de voordelen zijn juist enorm! Ik heb veel meer rust in me dan ik vroeger had en maak me over veel minder dingen druk. Ik hoef niet meer alles en ben minder bang om dingen te missen. Doordat ik mijn eigen tijd kan indelen, heb ik meer tijd voor onze baby. Dat is fijn, want je kiest niet zo bewust voor een kindje om het vervolgens vijf dagen per week naar de opvang te brengen.”

Schoolplein

“Ik geniet enorm van onze keuze en van Jessie haar zwangerschap, nu dat allemaal wat rustiger verloopt dan in het begin. Ik heb de baby vorige week voor het eerst voelen bewegen. Alle nadelen die je kan bedenken en alle onzekerheden vallen dan weg. Het is zo mooi dat dit nog kan. Die slapeloze nachten overleef ik ook wel, want het kindje is heel erg welkom.”

En wat als Annemarie over een paar jaar op het schoolplein gevraagd wordt of ze haar kleinkind komt ophalen?” Ze lacht. “Ook dan is er humor. En liefde!“

Tekst Jos Verdonk namens de gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws: HealthyWoman.