In de spotlight: reisblogger Chantal Schram

Vroeger ging Chantal Schram van reisblog Reisdoc.nl met haar ouders altijd kamperen, dus daar heeft ze haar passie voor verre reizen niet van meegekregen. Zou er nog meer zijn dan kamperen in Frankrijk?, vroeg ze zich af. In 2008 ging ze vrijwilligerswerk in Marokko doen en kreeg toen de smaak voor het reizen te pakken. Vanaf 2011 schrijft ze over haar reiservaringen en met succes: haar verhalen trekken maandelijks 50.000 bezoekers. “Mensen zijn op zoek naar uniekere ervaringen, waar nog niet veel Nederlanders zijn geweest.”

Het is alweer bijna acht jaar geleden dat ik met mijn blog begon, zegt Chantal vol enthousiasme. “Ik heb de school voor journalistiek gedaan, maar kon geen baan vinden door de crisis. Om al mijn verhalen kwijt te kunnen, ben ik een eigen blog begonnen. Ik ga gemiddeld een keer per maand op reis, zowel in eigen land, Europa als intercontinentaal. Ik kan mijn werk overal ter wereld doen, dus ik kan zo in de auto of het vliegtuig stappen.”

Het begon als hobby

Reisblogger zijn is volgens Chantal meer dan een stukje schrijven. “Ik ben begonnen vanuit passie voor het reizen en schrijven en daarom houd ik het al zo lang vol. Je moet het echt leuk vinden. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd, want bij het beheren van zo’n site komen ook technische zaken kijken. Het begon als hobby, en pas later ben ik er ook mijn geld mee gaan verdienen. Ik had eerst nog een baan van vier dagen in de week. Vanaf 2017 ben ik aan het freelancen.”

Reizen en schrijven zijn niet de enige passies van Chantal. Ze heeft ook een liefde voor pr. “Ik heb het pr vak geleerd tijdens mijn werk voor Travelbird. Een jaar geleden ben ik samen met Suzanne van Duijn PR-cursus.nl gestart. Wij geven online trainingen, workshops en 1 op 1 begeleiding hoe je als ondernemer pr moet doen. Mensen denken vaak dat pr bestaat uit even een persbericht sturen en dan nabellen. Of ze weten überhaupt niet wat het inhoudt. Wij geven ondernemers handvaten mee hoe je ervoor kan zorgen dat media jou vinden. Er worden positieve resultaten geboekt en onze cursussen zitten allemaal vol.”

50.000 unieke bezoekers

Voor haar eigen reisblog heeft ze weinig pro-actieve pr gedaan. “Ik zat wel drie weken geleden bij Koffietijd, maar mensen vinden mijn blog door Google. Ik word goed gevonden en sta vaak in lijstjes, bijvoorbeeld van Metro. Toen ik begon, lazen mijn ouders en vrienden mijn blog en nu heb ik 50.000 unieke bezoekers per maand.” Wat begon als een hobby is uitgegroeid tot een groot succes.

Hoe plant Chantal haar reizen? “Ik maak aan het begin van het jaar een planning met bestemmingen waar ik naartoe wil. Wordt het een vakantie of een gesponsorde reis? Dan boek ik of zelf mijn reis of ik zoek partijen, die goed passen bij wat ik uitstraal. Voor mij is het belangrijk dat mijn lezers waar krijgen voor hun geld als ze met vakantie gaan. Dus een leuk kwalitatief Boutique hotel waar je niet de hoofdprijs voor betaalt. Ik geef veel bespaar tips op mijn blog, dat werkt heel goed. Waar kun je goedkope vliegtickets boeken en waar vind je goede lastminute deals?”

Binnen Europa ziet Chantal een verandering in interesse bij reizigers en vakantiegangers. Waar lange tijd Italië en Frankrijk favoriet waren, zijn dat nu Kroatië en Slovenië. “Vooral het noorden van Kroatië is in opkomst. Deze zomer ga ik naar Zweden en in september ga ik naar Ierland en Rome. Aan het einde van het jaar wil ik een verre reis maken.”

Voetdruk

Hoe vaker ze weg was, hoe beter. Zo dacht Chantal er vroeger over, maar dat is nu veranderd. “Ik vind het in Nederland ook prima. Ik vind de balans tussen reizen en thuis zijn belangrijk en dat ik zowel wat ik hier heb als het reizen blijf waarderen. Ik mis regelmatig gebeurtenissen hier, zoals verjaardagen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik denk niet dat ik ooit genoegen kan nemen met één keer in het jaar drie weken vakantie. Ik word me wel steeds bewuster van de voetdruk die ik achterlaat en wil ook minder gaan vliegen. Ik wil hier ook meer over gaan schrijven, want ik vind wel dat ik een voorbeeld functie heb.”