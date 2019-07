I Love Health is nieuwe gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

Hoi! Graag stel ik mij even aan je voor: ik ben Daisy Oppelaar en ben deze maand gasthoofdredacteur van Vrouw.Nieuws! En dat vind ik leuk. Na 7 jaar schrijven voor mijn eigen website www.ilovehealht.nl, is het natuurlijk altijd leuk om eens voor een andere titel te schrijven. Uiteraard wel over mijn passie: een healthy lifestyle.

Ik geloof heel erg in de 80-20 regel. Die houdt in dat je 80 procent van de tijd zo gezond mogelijk leeft (zonder door te slaan) en 20 procent van de tijd lekker eet wat je wilt. Ook als dat patatjes en pizza zijn. Sterker nog: juist als dat het is. Die balans vind ik namelijk heel erg gezond. Zo houdt je het ook leuk. En op deze manier zal je ervaren dat gezond leven niet saai is maar juist heel erg leuk, lekker en uitdagend. En voelt het niet als een ‘dieet’ maar als een lifestyle die je gemakkelijk aanneemt en dus ook volhoudt.

Ik schrijf deze maand op Vrouw Nieuws vooral over gezond in de zomer. Denk aan artikelen over gezond op vakantie, blij zijn met jezelf en je lijf, goed smeren als je in de zon bent en over zomerdepressie. Verder deel ik ook mijn tips voor hele leuke happy healthy apps voor je smartphone, want wat moet je tegenwoordig zonder he?! En, misschien nog wel het allerleukste van mijn gasthoofdredacteurschap, zijn de in de spotlight interviews met drie hele fijne vrouwen die veel voor mij betekenen en inspirerend zijn op ondernemerschap: mijn zus Debby Oppelaar van The Workout Studio, mijn vriendin en mede-foodie Jet van Nieuwkerk van TipvanJet.nl en een van mijn beste vriendinnen Noeska Pak als allerfijnste mind & zelfliefde coach. Lees je lekker mee deze maand? Vind ik leuk!