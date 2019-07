Eten en koken hebben altijd een wezenlijk onderdeel uitgemaakt van het leven van Jet van Nieuwkerk, die inmiddels drie kookboeken op haar naam heeft staan. Zes jaar geleden gebruikte ze voor het eerst de hashtag ‘tipvanjet’ en tweeënhalve maand geleden was het tijd voor een nieuw platform. Hiermee richt ze zich op vrouwen en hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen. “Ik heb niks met fitgirls. Het gaat voor mij echt om hoe je van binnen het lekkerst in je vel kan zitten en dan krijg je wel het lichaam wat bij je past.”

Jet komt van de hotelschool en heeft lange tijd in de horeca gewerkt. Op een gegeven moment was ze klaar met het ritme. “Als je altijd in de avonden en tijdens feestdagen werkt heb je zo’n ander rooster dan de mensen om je heen. Ik ben toen gaan schrijven over eten, onder andere voor het online magazine Amayzine.com. Ik schreef over horeca, gaf tips en gaandeweg begon ik steeds meer te schrijven over gezond leven en eten. Ik heb echt leren koken van mijn oma en mijn moeder. Wat eten we vanavond is bij ons het onderwerp van de dag.”

Ze ontpopt zich tot een expert op het gebied van happy en healthy leven, wat zeker niet saai of streng hoeft te zijn. Haar schrijfwerk valt op en er komt een uitgeverij op haar pad, die haar vraagt of ze een boek wil schrijven. Het worden er drie. Het was hard werken, aldus Jet. Vorig jaar is haar derde boek ‘Uit huis met Jet’ verschenen. “Ik heb een beetje spijt van de naam, want het boek is zeker niet alleen voor mensen die op kamers gaan wonen. Het is eigenlijk een basis kookboek voor iedereen die van koken houdt.”

“Ik vind het niet gek dat we daar overspannen van raken”

Haar eigen leven is zeker niet alleen maar happy en healthy. “Ik was twee jaar geleden overspannen en heb vier maanden op de bank gelegen. Het ging allemaal te snel na mijn tweede boek. Ik vroeg te veel van mezelf en legde de lat veel te hoog. Overspannenheid komt steeds vaker voor en een van de redenen hiervoor is dat we te veel kijken naar wat anderen doen. Door sociale media zijn we veel meer gaan vergelijken en daar krijg je stress van. Er is ontzettend veel keuze en we roepen dat alles mogelijk is. Ik vind het niet gek dat we daar overspannen van raken. We moeten van alles van onszelf en dat nekt ons. Dat is een groot verschil met vroeger.”

Goed voor jezelf zorgen is volgens Jet veel meer dan een bord met gezond eten. “Daar geef ik tips over op mijn platform Tip van Jet. Goed voor jezelf zorgen kan ook een leuke film kijken, een boek lezen of mooie muziek luisteren zijn. Ik schrijf recepten, over waar je in Parijs lekker kan eten en columns over mijn eigen leven. Ik wil ook inspirerende vrouwen gaan interviewen. Ik ben nog bezig met een pr-tour. Ik wil eerst rustig aankijken hoe het loopt en hoe ik het wil hebben. Ik kies elke maand een thema van de maand. Vorige maand was dat ‘zomerklaar’ en deze maand is het ‘kookboeken’.”

Jet on Tour

Daarnaast wil Jet elke maand een lezing gaan hosten, Jet on Tour, waarbij ze een vrouw tipt die zij inspirerend vindt. “Vorige maand was de try out in Amsterdam met mijn eigen coach Nouska Pak. Die vertelde over waarom we in de stress schieten over ons lichaam als we met vakantie gaan. Die avond was snel uitverkocht. Ik weet nu dat er een behoefte is. Ik wil op den duur ook buiten Amsterdam lezingen gaan organiseren. Hier in Amsterdam leven we wel een beetje in een bubbel. Ik wil dus ook naar Utrecht, Rotterdam en Groningen. Zelf ga ik Amsterdam niet uit. Ik ben een echte ras Amsterdammer.”

Wat heeft ze van haar eigen burn-out geleerd? “Veel meer mijn grenzen aangeven en dat ik best een beetje egoïstisch mag zijn. Je hoeft geen smoes te hebben als je niet wilt afspreken. Je kan ook gewoon geen zin hebben, omdat je een avond voor jezelf wilt hebben. En ik weet nu dat als ik wazig zie en misselijk ben, dat ik te ver ben gegaan. Dit zijn voor mij duidelijke signalen dat ik gas moet terugnemen.”

Goed slapen

Als mensen haar vragen wat ze moeten doen om gezonder te leven, vraagt Jet vrijwel altijd of ze goed slapen. “We zijn geneigd om alleen naar ons eetpatroon te kijken en of we wel voldoende sporten. Ik zou juist andere factoren aanpakken, zoals slaap, je sociale leven, een te drukke agenda en of je wel voldoende rust neemt. Als je lekker in je vel zit, ga je vanzelf gezonder eten en meer sporten.”

Wat doet Jet zelf om in balans te blijven? “Ik heb een hele fijn relatie. We praten veel, ook over toekomstplannen. Als ik met mijn hoofd in de knoop zit, kan ik met hem goed praten. Maar dat doe ik ook met mijn omgeving. Ik sport graag wekelijks. Verder zorg ik voor voldoende rust en spreek ik op zondag niets af. Dat is mijn chilldag. Ik kook goed voor mezelf en zowel mijn partner als ik vinden het fijn om af en toe een avond alleen te zijn. Dat gunnen we elkaar. Maar nog steeds kan ik een vol hoofd hebben, stress voelen en blijf ik onrustig. Ik wil ook zoveel. Maar dat gaat vast nog wel over, als ik ouder en wijzer ben.”