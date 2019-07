Tijdens de middelbare school stond de telefoon bij mind coach Noeska Pak roodgloeiend. Vriendinnen belde haar continu om over hun relatieproblemen te praten. Haar vader besloot haar en haar zusje een eigen telefoon te geven, omdat ze regelmatig tot 3 uur ’s nachts zat te bellen. Ze was van jongs af aan geïnteresseerd in het innerlijke van de mens en inmiddels coacht ze fulltime met name millenial vrouwen die vastzitten in hun gedachtes. “De millenial generatie is niet verwend, maar ze hebben veel meer ruimte om zich druk te maken over dingen. Ze hoeven niet bezig te zijn met overleven.”

Noeska was veel bezig met de ander, maar rond haar zeventiende had ze ook veel vragen over zichzelf, waar ze geen antwoorden op had, zoals wie ben ik eigenlijk. “Ik kom uit een druk gezin en wist niet zo goed waar ik met mijn vragen heen moest. Ik heb toen ook een donkere periode gehad, waarin ik een beetje depressief was. Rond mijn achttiende ging ik naar een psycholoog en begon ik aan mezelf te werken. Ik had een negatief zelfbeeld, was aan het worstelen met mezelf en had een controledrang op eten en sporten.”

“Ik wilde zelf die coach zijn”

Na haar school ging ze mode studeren aan het Amsterdam Fashion Instituut. “Ik heb een paar jaar in de mode gewerkt, totdat mijn interesse weer meer naar coaching ging. Mijn focus lag eerst vooral bij sport en voeding, later kwam de mind erbij. Rond mijn 25ste heb ik mijn baan in de mode opgezegd. Ik ben samen met iemand een agency gestart, waarbij we health en mind coaches wegzetten bij bedrijven. Ik had een faciliterende rol, maar ik kwam er steeds meer achter dat ik zelf die coach wilde zijn.”

Het duurde nog twee jaar voordat ze echt als zelfstandig coach aan de slag ging. “Ik zag veel mensen worstelen met voeding, maar daar zit veel meer achter. Ik begon steeds meer interesse te krijgen in het motief daar achter in plaats van vertellen wat gezond eten is. In die twee jaar ben ik ergens in dienst gaan werken, zodat ik de ruimte had om de puntjes op de i van mijn eigen ontwikkeling te zetten. Als ik naar de oorzaak wil gaan en dus geen pleisters wil plakken, moet ik eerst dieper gaan met mezelf, voordat ik mensen ga coachen.”

Inmiddels zit haar praktijk vol en voelt Noeska zich helemaal op haar plek. “Het klopt wat ik nu doe. Ik help mensen om te zien in welke gedachtes en verhalen ze vastzitten. Zolang ze die verhalen blijven geloven, blijven ze in dezelfde cirkels draaien en blijft dus ook het gedrag hetzelfde. We maken onszelf slachtoffer van ons eigen verhaal. Wie ben je zonder je verhaal? Daarnaast wil ons ego steeds meer, beter en groter, waardoor we verder van onszelf verwijderd raken.”

“Deze doelgroep wil niet met zichzelf zijn”

Ze coacht voornamelijk jonge millenial vrouwen, die veel op instagram zitten. “Ik behandel vrouwen met controle op eten en drinken, dus eetstoornisgedrag. Maar ook vrouwen die doorschieten in het verdoven, zoals sporten, drugs, social media, telefoon, feesten, drinken of de hele dag door zichzelf aan het analyseren zijn. Ik ben minder geïnteresseerd in het gedrag, maar kijk naar de oorzaak. Deze doelgroep wil niet met zichzelf zijn. Veel van wat ze doen, is een afleiding. Want als die er niet is, dan zit je thuis op de bank met je negatieve gedachtes.”

Noeska vindt het verontrustend hoeveel jonge vrouwen zich van alles opleggen. “Ze moeten van alles zijn en zien niet meer wie ze in hun ware aard zijn. Ze zijn alleen maar bezig met wie ze moeten zijn en het is nooit goed genoeg. Ze hebben veel ruimte voor gedachtes, die vaak destructief zijn. Het ego is groter dan ooit, maar voor het eerst leven we in een tijdperk waarin het ego ons ten gronde richt. Er zijn zoveel keuzes en mogelijkheden voor deze generatie.”

“Ik wijs constant naar binnen”

Zelf doet Noeska regelmatig onderzoek naar haar eigen gedachtepatronen. “Ik reflecteer veel wat er bij mezelf gebeurt. Ik wijs constant naar binnen en daar blijf ik heel waakzaam op. Op vrijdagavond kies ik soms voor de ontlading en drink ik een glas wijn of ga ik dansen. Dat werkt soms goed, maar het is wel een tijdelijke oplossing. Vaak kom ik dan de week erop tot een inzicht en word ik me bewust in welk geloofssysteem ik ben gestapt.”

Ze is momenteel bezig met een jaarprogramma, dat ze volgend jaar maart wil gaan uitrollen. “Het programma is gericht op laten gaan wie we denken te moeten zijn en meer gaan vertrouwen op wie we in onze ware aard zijn. Dus zijn wie je al die tijd al bent, maar niet mag zijn van jezelf. Daarnaast ben ik een online Instagram training aan het ontwikkelen: hoe ben je imperfect? Het is belangrijk om je imperfecties te omarmen, maar hoe doe je dat? Ik wil mensen meegeven en leren hoe ze met zichzelf aan de slag kunnen gaan en hoe ze dagelijks kunnen reflecteren. En ja, dan is het ook fijn om af en toe met een coach te kletsen.”