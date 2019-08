In de spotlight: Anja Rijlaarsdam van Motiv ICT Security

Een aantal jaar geleden is Anja Rijlaarsdam de security wereld binnengestapt om er nooit meer weg te gaan. Ze kwam uit de detacheringswereld, dus het was echt een nieuwe uitdaging voor haar. Ze is verantwoordelijk voor de academy van Motiv ICT Security en zorgt ervoor dat er nieuw security talent wordt opgeleid, dat ervoor zorgt dat bedrijven niet worden gehackt.

Cyberaanvallen zijn volgens Anja de nieuwe criminaliteit. Een usb stick die ergens blijft liggen en wordt gebruikt, een mail met bijlage die wordt geopend, een sms met link met verzoek tot betaling waarop wordt geklikt; het gebeurt dagelijks en veel mensen trappen erin. Virussen worden verspreid, computers worden geïnfecteerd en er vinden steeds hacks plaats. “Online bescherming is nodig. Het wordt steeds belangrijker en we hebben het bij Motiv heel druk.”

Anja is er fulltime voor de trainees, die in acht maanden tijd worden opgeleid tot Cyber Security specialist. “Ze worden opgeleid in teams en krijgen verschillende trainingen en opleidingen. Ze moeten zes certificaten halen en na die acht maanden hebben ze geleerd hoe ze onze klanten kunnen beschermen tegen cyber aanvallen. Ze leren niet alleen de basis security regels, maar ook hoe ze moeten communiceren met de klanten. Dit zijn vaak mensen die niet weten wat er precies op het internet of binnen hun eigen netwerk gebeurt. Dat is ook begrijpelijk, als je er niet dagelijks mee te maken hebt.”

Goede hackers

Het is dus belangrijk dat de trainees van Motiv weten hoe ze op een simpele en begrijpelijke manier kunnen overbrengen wat cyber security nu eigenlijk is. Toen de dochter (11) van Anja interesse kreeg in hacken ontstond het idee om op scholen over cyber security te vertellen. “Onze trainees moeten leren communiceren over hoe ze hun werk doen en voor kinderen is het leuk om te weten wat er zoal gebeurt online en dat wij met goede hackers werken. Door er over te vertellen, creëren we al op jonge leeftijd interesse in het vak security, wat weer goed is voor ons.”

Een aantal personen uit haar teams gaan naar scholen toe en geven in groep zeven en acht een gastles over ethisch hacken. “Zij leggen uit wat ze doen en de kinderen gaan ook daadwerkelijk aan de slag. Ze krijgen de opdracht van de trainees of ze iets wat door hen beveiligd is, kunnen hacken. De kinderen vinden het fantastisch. Het beeld is dat er alleen maar slechte hackers zijn, maar dat er ook goede zijn, vinden ze geweldig om te horen. We leggen uit wat voor incidenten we meemaken, en dat er soms spannende dingen gebeuren. We gebruiken hun belevingswereld en gebruiken poppetjes of figuren uit computerspelletjes die zij herkennen.”

“Ik ben dag en nacht bereikbaar voor al hun vragen”

Anja heeft straks drie nieuwe teams, die ze begeleidt van begin tot einde. “Ik ben dag en nacht bereikbaar voor al hun vragen. In een van mijn nieuwe teams heb ik zeven vrouwen, dat is uniek in deze branche. Ik ben gaan kijken hoe andere studierichtingen ons kunnen helpen, dus niet alleen maar de focus op technische studies. Zo heeft een van de vrouwen die nu wordt opgeleid wiskunde en artificial intelligence gestudeerd. Zij doet het fantastisch in het slimmer maken van systemen, dus om algoritmes te zoeken en te gebruiken. Maar er is ook een vrouw die animal science heeft gestudeerd. Dat associeer je niet direct met security, maar haar analytische skills maken haar de ideale security analist. Hierdoor worden onze analyses duidelijker en beter. Qua techniek doen deze vrouwen niet onder voor de mannen.”

Het allerleukste aan haar werk vindt Anja dat ze mensen de kans kan geven om deze branche binnen te komen. Ze is zelf aangenomen op het vertrouwen van haar directeur. “Ik kies zelf de trainees uit. We krijgen veel aanmeldingen en de selectie is streng. Ze moeten in mijn teams passen. De een is meer technisch, de ander is communicatief sterk en weer een ander is analytisch. Ik ben elke dag met nieuwe mensen en ontwikkelingen bezig. Het gaat zo snel, ik kan alle nieuwe ontwikkelingen maar net bijbenen. Het verveelt nooit. En ja, het is wel echt een mannenwereld. Ik denk dat dit komt door het beeld wat mensen hebben van ICT. Dat je de hele dag achter je computer zit en alleen maar met techniek bezig bent. Dat beeld trekt meer mannen dan vrouwen aan. Maar het valt reuze mee. ICT is veel breder dan alleen maar techniek. Wij leiden analisten op en leren mensen hoe ze moeten hacken, maar er komen steeds meer consultant functies bij. Daarnaast zijn er ook mensen nodig die de klant uitleggen hoe je je personeel beschermt tegen hackers en voor het implementeren van security producten.”