In de spotlight: beeldend kunstenaar Laura Meddens

In haar jeugd heeft beeldend kunstenaar Laura Meddens gestudeerd en veel gereisd, ook samen met haar ouders. In 1994 werd ze slechtziend en sinds 2007 is ze volledig blind. Er zijn maar weinig mensen in de wereld die schilderen en blind zijn, voor zover Laura weet elf om precies te zijn. “Als het beeld speciaal is wat ik doorkrijg, dan is het heel helder en kan ik het goed schilderen. Dat zijn de mooiste momenten.”

Ze heeft aardig wat meegemaakt en eigenlijk praat ze daar niet graag meer over. Het is een heel gebeuren, mijn verleden, maar ik kijk liever vooruit. Ze is heel veel keren geopereerd, maar is uiteindelijk volledig blind geworden. “Het is een behoorlijke impact. Het ergste vond ik dat ik geen boeken meer kon lezen en geen auto meer kon rijden, want daarmee verloor ik een groot deel van mijn vrijheid. Ik was blij met de dertig procent die ik eerst nog had. Dat is altijd mijn kracht geweest: blij zijn met wat je hebt, positief blijven. Sinds 2010 krijg ik bijzondere beelden door, daar geniet ik elke dag van. Maar sinds 2015 besteed ik daar meer aandacht aan. Zeker als ik nieuwe ervaringen heb, zoals laatst een middag zingen met vrouwen, krijg ik weer veel mooie beelden.”

“Ik sta elke dag op met beelden”

Behalve een blindengeleidehond en een smartphone met voice over, heeft ze verder geen aanpassingen gedaan. Ze heeft een atelier aan huis, kookt zelf en gaat met de taxi en trein op pad. En ze schildert. “Ik krijg kleurrijke beelden door waarin een kaars met een vlam te zien is op de achtergrond. Die kaars komt altijd naar voren. Ik sta elke dag op met beelden, dat verandert niet meer. Dat gaat de hele dag door. Soms zijn ze wat specialer en dan ga ik ze schilderen. Anders laat ik het rusten.”

Ik ben niet religieus, heb wel een bijna doodservaring gehad. Hierdoor ben ik het leven anders gaan bekijken. Ik ben niet meer bang voor de dood, totaal niet. Ik luister heel goed naar mijn intuïtie, niet alleen naar wat andere mensen mij vertellen. Zolang het leven met liefde te maken heeft, is het goed. Er zit zeker een boodschap in mijn schilderijen, maar dat is aan de kijker. Soms hebben mijn schilderijen een link met wat iets wat er gebeurt of speelt in de wereld. Ik vind het fijn als de kijker daar ook een beeld bij heeft.”

Van 21 november tot en met december heeft Laura een tentoonstelling in Park Broekhuizen in Leersum. “De reacties op mijn tentoonstellingen tot nu toe zijn positief. Veel mensen vinden het verbazingwekkend dat ik schilder, dat is het vooral. Ze vinden het bijzonder, verrassend en dynamisch. Ik krijg echt leuke reacties.”

“Ik neem veel meer waar dan ik ooit heb waargenomen”

Ze is altijd geïnteresseerd geweest in het leven en hoe ons bewustzijn werkt. “Ik denk dat ik daardoor ook opensta voor dergelijke beelden. Ik wist niet dat een blinde zoveel kon waarnemen. Ik weet precies hoe iemand zich beweegt, puur door de energie die ik voel weet ik alles. Ik zie ook echt die beelden van de energie. Nu zie ik bijvoorbeeld ook groen, dat betekent voor mij liefde. Ik had altijd verwacht dat blind zijn zwartgallig zou zijn, maar in tegendeel. Ik neem veel meer waar dan ik ooit heb waargenomen.”

Naast de bijzondere beelden is er voor Laura niet veel veranderd. “Ik was al visueel ingesteld en ben dat nog steeds. Ik houd van architectuur en kunst maar ook van de natuur. Ik kan daar enorm van genieten. Maar nu sta ik op met beelden die ik gewoon cadeau krijg, wat elke dag weer anders is en wat vreugde geeft, maar dan van binnenuit.”

Ze wil graag lezingen en uitleg over haar schilderijen geven. “Ik ben uitgenodigd om naar Spanje te komen om daar te schilderen. En ook naar Amerika. Dat zijn bijzondere dingen. Ik blijf de vrijheid opzoeken en uitdagen, bijvoorbeeld door te reizen.”