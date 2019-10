Nederlanders om in de gaten te houden: Anita Abaisa (38) van Black Ladies Talk

Met haar platform Black Ladies Talk wil Anita Abaisa de sociaal economische positie van haar leden, inmiddels 33.000 zwarte vrouwen, verbeteren. Ze was nieuwsgierig naar hoe andere vrouwen hun leven aanpakken, hoe ze omgaan met uitdagingen en hoe zij hun dromen realiseren. Via haar online platform dat 24/7 actief is, richt ze zich op social learning. Als je meer mensen bij elkaar zet, weten die meer dan één, aldus Anita.

Het platform is opgericht in 2015, met als doel de levenskwaliteit van zwarte vrouwen te verbeteren. “Ik had meteen iets te pakken met dit idee, want de groei was enorm. Ik had bij de start meteen honderd leden, na één jaar waren dit er 10.000 en nu zitten we op 33.000 leden. Ik ben het alleen begonnen, maar inmiddels kan ik het niet meer alleen doen. We krijgen veel verzoeken van mensen die lid willen worden van het platform, maar 75 procent van deze verzoeken weigeren we. Of onze vragen worden niet beantwoord of ze hebben geen duidelijk profiel. Sommige mensen komen alleen maar ellende brengen.”

Er wordt volgens Anita weinig onderzoek gedaan naar de positie van de zwarte vrouw. “Waarom is dat zo? Als je kijkt naar de cijfers over armoede zijn die heel slecht. Dat kunnen we wel aanpakken, maar je moet bij het begin beginnen, bij de wortel. Er mag gekeken worden naar inkomen, onderwijs, woning en arbeid. Die moeten vanaf de start goed zijn. Het gaat om ook preventie.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik vind het belangrijk dat iedereen het goed heeft. Als je kijkt naar de cijfers op het gebied van sociaal economische positie scoort de autochtone Nederlandse man 44,2 procent hoger dan de zwarte vrouw. De witte man staat bovenaan, de zwarte vrouw staat onderaan de lijst. Ik was vorig jaar in Amerika, daar wordt veel onderzoek gedaan naar sociaal economische status. Waarom niet hier? Dit jaar ben ik gestart met het schrijven van mijn scriptie voor mijn deeltijdstudie Toegepaste Psychologie psychiatrie, want ik wil weten hoe het in Nederland zit. Er is al veel aandacht voor armoede, maar dat is het eindpunt.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed, het gaat heel goed. Ik vond het super leuk om de TEDxHVAmsterdam pitch te winnen van de HVA twee weken geleden. Ik heb nu een afspraak met een business coach van Knappe Koppen, waarmee ik ga kijken hoe we het bedrijf kunnen verbeteren en succesvollere kunnen maken. Black Ladies Talk is inmiddels een bedrijf en ik doe dit fulltime. We hebben dit jaar een duidelijke omslag gemaakt, vol in de uitvoering, en het loopt. Net als bij ieder ander bedrijf moet je aansturen en evalueren. Je begint, leert, je valt en je staat weer op.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Dat is voor Black Ladies Talk, dat is echt mijn missie. Ik wil de positie van vrouwen verbeteren, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dochter. Zij is nu 2, 5 jaar oud. Daarvoor sta ik op. Het komt voor mij mooi samen in het platform met wat ik wil achterlaten in de maatschappij en voor mijn dochter, of eigenlijk de volgende generaties.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Met me time en self-care, daar had ik laatst nog een sessie over vanuit het platform. Meditatie, afstand nemen, even rust nemen. Ik plug soms even uit, ben dan een dag met mijn dochter, even samen in bad, boekje lezen, mediteren, even terugtrekken. Een dag thuis met mijn gezin waarbij er niets moet en alles mag. Even time out van alles, dat helpt mij.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Blijf in beweging, hoe snel of hoe langzaam je ook gaat. Daar ben ik zelf nu mee bezig. Je kan iets heel moois op papier bedenken dat echt fantastisch klinkt, maar dan komt de realisatie, en dan loopt het anders. Dan moet je bijsturen en soms is er ook even een teleurstelling. Dat hoort er ook bij. Het maakt niet uit dat we langzamer gaan dan ik wil en dan dat ik verwachtte, maar aan het einde van de dag moeten we wel in beweging blijven. Hoe doe je dat en hoe geef je het continuïteit?”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Ik leer altijd veel van hoe mensen op mijn bedrijfsnaam reageren. Als ik zeg dat ik van Black Ladies Talk ben, dan zijn er mensen die met een boog om mij heen lopen. Er staat toch nergens Black Ladies only? Of ik krijg vragen of ik daar ook mijn geld mee verdien. Zou je dat ook aan andere ondernemers vragen? Met een open houding mensen en situaties aangaan, dat kunnen mensen van mij leren. Ik stap op die mensen af die met een boog om mij heen lopen. Ik ben nieuwsgierig naar anderen. Wie is die ander? Van daaruit kan je de verbinding met elkaar blijven aangaan.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik waardeer mijn lef om gewoon te springen. Soms weet ik niet waar ik terecht kom. Dat heb ik niet altijd gehad. Ik heb rond mijn dertigste tegen mezelf gezegd dat ik alles ga doen wat ik eng vind. Ik had een hele lijst met dingen. Ik merkte dat ik mezelf tegenhield en dat wil ik niet. Toen ben ik dat gaan aanpakken, als een soort van reis met mezelf.”

Stel, je mag een boek over iemand schrijven. Wie zou dat zijn en welke vraag wil je heel graag aan deze persoon stellen?

“Mijn moeder, omdat ik haar bewonder voor haar moed, haar kracht en om hoe zij met veranderingen omgaat. Ik heb een oorlogsverleden en kom uit Suriname. Het was op een gegeven moment: ga je wachten of durf je het aan om je spullen te pakken en ergens anders vanuit het niets opnieuw te starten? Mijn moeder heeft voor het laatste gekozen en is met acht kinderen naar Nederland vertrokken, zonder man. Mijn vraag zou zijn: hoe heeft ze dat ervaren om die stap te zetten? Hoe kijkt ze terug op die tijd en waar heeft ze de kracht vandaan gehaald om te vechten voor haar kinderen, zodat die allemaal goed terecht konden komen?”