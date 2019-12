In de spotlight: Saskia de Laat van Christmaholic

Ze is een échte kerstfan, en dat moet ook wel, want een kerstblog jaar in jaar uit volhouden, dat kost heel veel tijd. Saskia de Laat haar platform Christmaholic voor kerstliefhebbers bestaat volgend jaar tien jaar en ze doet het nog altijd met veel passie en plezier. “Ik vind de aanloop naar kerst de mooiste tijd van het jaar.”

Als kind vond ze kerst al een hele leuke periode, met alle gezelligheid, het lekkere eten, het versieren, de cadeaus, met familie zijn; het komt voor haar met kerst allemaal samen. Saskia heeft communicatie gestudeerd, was al aan het bloggen en op een gegeven moment wilde ze graag haar passie voor schrijven, versieren, kerst, eten en bloggen combineren in een platform. “Dat is Christmaholic geworden. Mensen kunnen inspiratie opdoen op het gebied van versiering, de nieuwste trends, cadeau ideeën, inpak tips, recepten, eigenlijk alles wat de feestmaand zo leuk maakt. Het was niet mijn intentie om er iets aan te verdienen, maar er kwamen uiteindelijk heel veel lezers op af. Ik wist niet dat er meer mensen zoals ik waren, die de aanloop naar kerst de mooiste tijd van het jaar vinden.”

Drukste maanden van het jaar

De laatste drie maanden van het jaar zijn de drukste maanden voor Saskia, met de dertig dagen tussen 24 november en 24 december als absoluut hoogtepunt. “Sinterklaas maakt het lastig om nog langer van de kerstperiode te genieten, zeker met jonge kinderen. Maar als je kijkt naar de kerstshows en tuincentra, die beginnen al in oktober.” De interesse voor kerst lijkt de afgelopen jaren te zijn toegenomen, en dat valt Saskia ook op. “Ik zie dat steeds meer mensen en winkeliers eerder voor kerst kiezen en sinterklaas overslaan. Je ziet in de winkelstraten dat winkeliers al eind november kiezen voor een kerstetalage. Dat maakt het een stuk makkelijker voor ze, want het is een hoop gedoe, binnen zo’n korte tijd.”

Afgelopen weekend was het drukste weekend voor winkeliers: dan kopen de meeste mensen hun kerstcadeaus. Dat is ook het drukste weekend voor Christmaholic. Ze heeft nooit aan PR gedaan en heeft nooit geadverteerd. “Als je het goed doet, vinden mensen je vanzelf. Tijdens die drukke dertig dagen heb ik tussen de 550.000 en 600.000 bezoekers. Maar het maakt me niet uit hoeveel bezoekers ik heb. Ik doe dit echt omdat ik het leuk vind en deel alleen wat mij inspireert. Dat heb ik altijd gedaan. De afgelopen jaren ben ik steeds beter geworden met versieren en met foto’s maken en de kwaliteit van mijn content is omhoog gegaan. En ook de hoeveelheid. Daar zit ook mijn drive: niet in nog meer bezoekers, maar wel op het gebied van kwaliteit.”

Deze maanden werkt Saskia meer dan fulltime aan Christmaholic. “Het is eigenlijk niet iets wat je in je eentje kan doen, maar ik vind het te leuk. Het is nog een paar weken, maar voor mij begint het nu al rustiger te worden.” Behalve de journalisten, want die gaan nu bellen. Saskia wordt gezien als dé kerstexpert van Nederland.

Zestig uur per week

Van januari tot en met juli werkt Saskia als freelance tekstschrijver voor bedrijven en als blogcoach en werkt ze één dag per week aan het uitstippen van de strategie voor het komende jaar, doet ze aan netwerken, heeft ze contact met adverteerders en bedenkt ze onderwerpen voor blogs. Tijdens de zomer bereidt ze de drukke periode voor. In de laatste drie maanden van het jaar werkt ze met gemak zestig uur per week. Ze haalt haar informatie overal vandaan, bedenkt veel zelf, bezoekt kerstshows en kerstmarkten, en ze gaat in januari altijd naar Frankfurt voor een bezoek aan de grootste beurs op het gebied van kerst.

Mensen willen graag weten wat er nieuw is op het gebied van kerst, wat ze kunnen verwachten, welke versieropties er zijn, hoe ze kerstlampjes kunnen ophangen, op welke manieren ze een kerstboom kunnen versieren, als ook hun cadeaus. Ook zijn mensen op zoek naar recepten. “Het werkt elk jaar volgens een vast patroon wanneer mensen waar naar zoeken.” Ze heeft een grote community van fans om zich heen gebouwd, schrijft nieuwsbrieven en heeft ook veel bekijks op Facebook, Instragram en Printerest.

Saskia zou graag nog een keer met kerst naar New York of Lapland willen. En wat zijn haar plannen deze kerst? “Ik vier kerstavond altijd met mijn man samen. We kopen 24 cadeaus voor elkaar, die we dan uitpakken. Dan kijken we naar de All you is need love kerstspecial. Eerste en tweede kerstdag schuiven we aan bij familie.” Het echte kerstgevoel omvat voor haar een stukje magie, nostalgie, verwachting, enthousiasme en liefde. “Het is van alles in de mix. Doordat ik het hele jaar met kerst bezig ben, heb ik dat gevoel wellicht net wat vaker dan anderen. Christmaholic is allesomvattend, ik ben er continu mee bezig. Het is echt mijn kindje. Ik vraag me weleens af of ik dit werk leuk zal blijven vinden, maar nu toe is het antwoord altijd “ja”.”