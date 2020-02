In de spotlight: psycholoog, relatietherapeut en seksuoloog Nynke Nijman

Als dochter van een vader die werkzaam was als professor urologie en een moeder die werkte als bekkenbodemfysiotherapeut kreeg Nynke Nijman (30) in medische zin al veel mee over seksualiteit. Ze werkt inmiddels al negen jaar als seksuoloog, relatietherapeut en psycholoog. Voor Nynke is het vanzelfsprekend dat relaties en seksualiteit hand in hand gaan. “Ik zou mijn werk niet kunnen doen als die twee niet samengaan.”

Haar moeder had in haar werk te maken met mensen die fysiek problemen ervaarden rondom seksualiteit. “Ze heeft altijd goed haar grenzen bewaakt en zei: ik ben van oorsprong fysiotherapeut en geen psycholoog. Ze kon deze mensen dus tot zeker hoogte helpen. Ik wist meteen: nou, dan wil ik wel die persoon zijn die het gesprek met ze aangaat. Het is voor mij logisch dat relaties daarmee te maken hebben. Binnen de opleidingen is dat niet standaard. Seksualiteit wordt vanuit het individu behandeld, en als je seksuoloog bent, is het niet vanzelfsprekend dat je ook relatietherapeut bent.”

Voor Nynke is seksualiteit altijd in relatie tot. Dit kan de relatie met jezelf zijn, de relatie met een vaste partner of met verschillende partners. “Ik vind het heel bijzonder dat er seksuologen zijn die niet met de dynamiek van een stel werken dan wel de partner niet bij seksuele problemen betrekken. Maar het is ook bijzonder dat er relatietherapeuten zijn die nooit over seks praten. Ze zeggen dat dit hun onderwerp niet is, dat ze het ongemakkelijk vinden of dat er geen aanleiding voor is. In mijn beleving is dat juist heel belangrijk. Ook al spelen er andere problemen, het heeft altijd een invloed op de intimiteit en de seksuele relatie.”

Intimiteit

Wat betekent intimiteit voor Nynke? “Dat is waarin mensen, partners, een moment van verbondenheid voelen. Dat kan gaan over een blik, een aanraking, een gesprek dat ze voeren, hand in hand op een bank zitten. Het is echt een moment van samen waarbij er verbinding is. Vanuit deze intieme momenten wordt een draagvlak gecreëerd voor het stukje seksualiteit. Het onderscheid tussen intimiteit en seksualiteit is belangrijk. Voor veel mensen is het zo dat als de seksuele relatie spanning geeft, dat dit ten koste gaat van de intimiteit. Maar het is ook zo, dat we bang kunnen zijn om de intimiteit aan te gaan, omdat er dan een verwachting is naar meer, namelijk seks. Als je leert dat het twee verschillende aspecten zijn, kan je heel intiem samen zijn, ook als je elkaar op seksueel gebied niet goed kunt vinden.”

Ze had het geluk dat ze tijdens haar stage meteen binnen seksuologie mocht werken. Al haar masters heeft ze op dat vlak gedaan. “Ik ben de jongste van vier kinderen. Zij hebben allemaal geneeskunde gedaan. Ik zei meteen: ik ga geen geneeskunde doen. Vervolgens ben ik wel op veel congressen geweest waar mijn vader en moeder waren, terwijl ik riep dat ik daar ver weg van wilde blijven. Uiteindelijk heb ik van ons vieren het meest samengewerkt met mijn ouders, die inmiddels beide met pensioen zijn. Ik kom ze nu dus minder vaak tegen binnen het werkveld, maar ze zijn beide grondleggers binnen hun vakgebied geweest. Ik zet in zekere zin een stukje van hun werk voort. Ik vind het onwijs mooi en ben ook trots als mensen de link naar mijn ouders leggen. Ik hoop dat er ooit op een dag ook zo over mij gesproken wordt zoals mensen nu over mijn ouders praten. Hun integriteit en passie, maar ook hun ambitie, dat is heel bijzonder.”

Speels en spannend

Ze vindt haar werk in de praktijk in Leidschendam waar ze werkt vrij neutraal en in die zin niet heel spannend, zoals seksualiteit wel kan zijn. “Ik heb een wetenschappelijk onderlegde opleiding gedaan en ik ben op dit moment in gesprek om bestuurslid te worden van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Dat is echt de wetenschappelijke kant van mijn werk. Met mijn eigen bedrijf Ilvy.com en de activiteiten die ik daarvoor doe, zoals schrijven en vlogs, zoek ik de wat meer speelse en spannende kant van mijn werk op. Hier kan ik de veelzijdigheid en ruimdenkendheid van seks opzoeken en omarmen.”

Nynke is wat dat betreft met haar dertig jaar een opvallende verschijning in het land der seksuologen, waar de vergrijzing zich aandient. Ze is ruimdenkend en vindt de speelse en spannende kant van haar vakgebied onwijs leuk en belangrijk. Veel geregistreerde seksuologen (NVVS) kleuren volgens haar heel keurig binnen de lijntjes. Daar heeft Nynke wat minder mee. “Ik doe zowel het wetenschappelijke, maar ik onderzoek voor Ilvy ook wat er voor nieuwe seks speeltjes op de markt zijn of waar je naartoe moet voor kleding als je naar een erotisch feest gaat.”

In haar praktijk ziet ze drie dagen in de week mensen tussen de 18 en 70 jaar oud. “Ik zie mensen die geen zin hebben in seks, pijn hebben bij het vrijen, maar ook mensen waarvan de partner wat meer vrijheid zou willen. Hoe ga je hiermee om? Soms heeft iemand seksuele voorkeuren en de ander niet. Maar er zijn ook verdrietige redenen waarom mensen bij mij in de praktijk komen. Die vinden het lastig om intimiteit aan te gaan doordat ze seksueel zijn misbruikt. Hierdoor zijn ze niet goed in staat om de relatie met hun partner vorm te geven.”

Wat doet het met iemand als een partner vreemdgaat?

Wat ze veel ziet gebeuren, is dat stellen benieuwd zijn hoe het zal zijn als ze meer vrijheid hebben in hun relatie. Ze onderschatten echter wat dit betekent en wat dit met je doet. “De basis moet dan heel sterk zijn en je moet goed weten waar je aan begint. Het kan heel leuk zijn, een open relatie, maar het gaat ook vaak mis. Ze komen dan bij mij, maar dan is het al te laat. Aan de andere kant zie ik ook mensen die juist heel strikt zijn. Als mijn partner ooit vreemdgaat, dan kan ik hem nooit meer vertrouwen. Dit zijn interessante gesprekken om te voeren. Wat doet het met iemand als een partner vreemdgaat? Soms zitten ze bij mij en dan denken ze: het is klaar. Vervolgens merken ze dat het niet zo simpel is om de relatie te verbreken.”

Volgende week komt het eerste boek van Nynke uit: De Relatie APK. Hoe je een relatie de aandacht kan geven die het nodig heeft. “Elke relatie heeft aandacht nodig. Dit doen we vaak als er al spanningen zijn of als er iets is geëscaleerd. Er mag vanaf het begin aandacht zijn voor de relatie, waardoor je meer aan het bouwen bent en veel meer bezig bent met de lange termijn. Veel mensen praten niet met elkaar en investeren niet in elkaar.”

Ze is niet bezig met waar ze over twee jaar wil zijn. “Ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven en te doen wat goed voelt. Ik ben ambitieus en kritisch, maar ben niet bezig met volgende week. En dat is nog wel de week waarin mijn boek uitkomt. Het kan goed ontvangen worden, of niet. Ik heb geen idee. Het is belangrijk om groot te dromen, maar om wel bij jezelf te blijven. Vanuit die plek kan ik kansen oppakken en mogelijkheden creëren, zolang het maar wel goed blijft voelen.”