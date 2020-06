In de spotlight: ondernemer in de erotische industrie Danny Linden

Ze werkt al 25 jaar in de erotische industrie en werkte als eerste zelfstandige vrouwelijke ondernemer op de Wallen. In april is Danny Linden haar bedrijf It’s Diva Time! met het label Happy Diva Lubricants gestart en verkoopt ze negen verschillende soorten glijmiddelen. Veel vrouwen denken dat ze geen glijmiddel nodig hebben, maar met glijmiddel voelt seks veel prettiger, zachter en sensueler, aldus Danny. “Vrouwen mogen nog meer genieten van hun lichaam, ook als ze masturberen. Dat is veel lekkerder met glijmiddel.”

Vanaf haar pubertijd was Danny al geïnteresseerd in het imago van sterke vrouwen en raakte ze met name gefascineerd door de manier waarop vrouwen in de kunst en fashion werden geportretteerd. Zo was daar een modeontwerper die veel met leer werkte. “Vanaf mijn dertiende verzamelde ik foto’s van vrouwen die leer droegen. Dat maakt een vrouw al snel sterk en geeft haar een bepaalde seksuele uitstraling.”

Iets in de erotiek doen

Ze heeft de mode academy gedaan, een tijdje in de muziek gewerkt en rond haar dertigste vroeg ze zich af welke kant ze op zou gaan. “Ik wilde eigenlijk voor mezelf beginnen en werd daarin geïnspireerd door het eerste vrouwvriendelijke bedrijf Male & Female, gevestigd in een keldertje aan de Amstel. Voor mij vielen alle puzzelstukjes op hun plek, want ik wilde graag iets in de erotiek doen. Dat was toen echt een mannenwereld. Je ging als vrouw in die tijd niet zo snel naar een seksshop om iets te kopen. Daar wilde ik een verschil in maken en zo ben ik wat later voor mezelf begonnen onder de naam Absolute Danny. Ik had een erotische lifestyle shop en ben erotische feesten en fetish parties gaan organiseren, had een SM hotel en presenteerde in TV programma’s. Ik zat op de Wallen en had een tweede bedrijf in Hamburg. Dat heb ik achttien jaar vol gehouden.”

Mede door de crisis in 2008 heeft haar bedrijf het een paar jaar later uiteindelijk niet overleefd. “Ik had een verkeerde investering gedaan en heb toen een jaar niets gedaan. Ik wilde de tijd nemen om te kijken wat ik wilde gaan doen. Ik had inmiddels zoveel kennis opgedaan en besloot eerst even voor iemand anders te werken. Ik ben toen als manager gaan werken voor Pure Lust, een erotische winkelketen in Amsterdam, maar al snel na 6 jaar kwam het gevoel van voor mezelf te beginnen weer opborrelen. Je bent nooit te oud om opnieuw te starten. Ik ben nu 58 en het ligt niet voor de hand om dan nog voor jezelf te beginnen. Maar waarom eigenlijk niet? Je bent zo oud als je je voelt.”

Dit jaar is ze It’s Diva Time! begonnen, vlak voordat de coronacrisis uitbrak. “De timing zat niet echt mee, maar het gaat hartstikke goed. Ik produceer en lever glijmiddelen voor vrouwen. Veel mensen zeggen: maar dat bestaat toch al heel lang? Ja, dat is ook zo, maar ik breng daar iets vernieuwends in. De meeste vrouwen weten namelijk niet, dat je het ook kunt gebruiken als je van jezelf vochtig bent. Je ontzegt je veel plezier als je het niet gebruikt. Het voelt zoveel fijner als je een glijmiddel gebruikt, zowel met een ander als met jezelf. Veel vrouwen weten dat niet. Ikzelf wist dat ook niet.”

Meer plezier bij het vrijen

Daar kwam ze achter toen ze een keer in de rij bij de Kruidvat stond naast een Durex paal. Een vriendin riep heel hard of Danny geen glijmiddel nodig had. “Ik ging door de grond. Ik zit al zo lang in deze branche en dan krijg ik een rood hoofd. Dat is toch gek? Daar ben ik toen over gaan nadenken. Waarom had ik zo’n reactie en gevoel van ongemak? Een ding wist ik zeker: als ik dat heb, dan hebben andere vrouwen dat ook.” Ze is research gaan doen en is rapporten van universiteiten gaan lezen. “Veel vrouwen gebruiken glijmiddel voor discomfort, maar zeggen in die onderzoeken ook dat ze het super fijn vinden. Dat gun je toch elke vrouw, dat ze meer plezier hebben tijdens het vrijen?”

De verpakkingen van haar glijmiddelen stralen plezier uit en de negatieve lading mag er wat Danny betreft vanaf. “Voor mij staat voorop dat vrouwen meer plezier kunnen beleven en dat we ons dit niet mogen ontzeggen. De meeste vrouwen hebben inmiddels wel een vibrator, maar ik heb het idee dat vrouwen niet weten dat er nog meer is wat hen plezier kan geven. Als ik in het verleden een stel sprak en hen adviseerde om een glijmiddel te proberen, zei de vrouw al snel: oh, maar dat heb ik niet nodig.”

Ze verkoopt negen verschillende soorten glijmiddelen. Zo zijn er glijmiddelen op basis van water of siliconen en is er een vegan friendly variant. “Daarnaast verkoop ik ook een nieuw product, dat is de after seks gel. Vaak hebben vrouwen na het vrijen een beetje een branderig gevoel. Deze gel met Aloa Vera verkoelt de vagina. Het is een verzorgingsproduct. Dat branderige gevoel kan ontstaan door condoomgebruik of als een man groot geschapen is. Daar hoor je niet zoveel over, maar die verhalen hoor ik wel van de vrouwen die ik gesproken heb tijdens mijn werk. Ook is er een stimulerende gel voor de clitoris, waardoor je meer opgewonden raakt en makkelijker een orgasme kunt krijgen. Ik gebruik nu zelf ook glijmiddelen en ik vind het heerlijk. Jammer dat ik het niet eerder wist.”

Met speeltjes en glijmiddel meer plezier

In al het werk wat Danny tot nu gedaan heeft, wil ze iets betekenen voor vrouwen. “Ik wil vrouwen zelfbewuster maken en laten weten dat ze zowel met speeltjes als met glijmiddel meer plezier kunnen beleven. Dat was toen ik begon echt niet normaal en het was baanbrekend wat ik deed. Er is inmiddels veel veranderd. Ons lichaam is best wel een moeilijk iets, we hebben een hormonale huishouding, we worden ouder en na ziekte of zwangerschap verandert er veel. Daar wordt eigenlijk weinig over gesproken en de problemen die dergelijke veranderingen met zich meebrengen. Droogheid of pijn bij vrijen, daar is nog veel winst te behalen. We zeggen niet zo makkelijk tegen elkaar: hey, gebruik jij eigenlijk een glijmiddel? Terwijl veel vrouwen last hebben en we met veel dezelfde problemen rondlopen.”