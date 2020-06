In de spotlight: oprichter van Sustainable Fashion Gift Card Nanette Hogervorst

Ze heeft een tijd in het buitenland gewoond en heeft van huis uit meegekregen dat er veel mensen zijn die het moeilijk hebben en dat we zuinig om moeten gaan met de aarde. Duurzaamheid is mede door haar opvoeding een rode draad in al het werk van Nanette Hogervorst en ook in haar onlangs gelanceerde bedrijf Sustainable Fashion Gift Card, waarmee ze duurzame mode laagdrempeliger wil maken voor een groter publiek.

“Ik kom uit een links nest. Mijn ouders hebben veel in het buitenland gewerkt, waaronder de Filippijnen. Toen ik zeven maanden was, ben ik geadopteerd. Ik was twee toen we naar Nederland verhuisden. Duurzaamheid en betrokkenheid bij de maatschappij heeft in ons gezin altijd een rol gespeeld. Ik ken mijn vader niet anders dan dat hij zich druk maakt over plastic en verpakkingsmaterialen. Dit was nog voordat we het woord duurzaamheid gebruikten. We hadden een regenton en zuinig omgaan met water is er echt ingeramd. Je denkt als je jonger bent: acht, zeur niet zo, maar als je ouder wordt begrijp je het meer en realiseer je je dat we inderdaad zuinig moeten zijn.”

Ze is er achteraf wel blij mee, maar als kind vond ze het niet altijd “even chill”. “Ik mocht niet elke dag douchen. Mijn vader vond dat onzin, dus we wasten ons sommige dagen bij de wastafel. Tijdens de middelbare school douchte ik wel elke dag, maar klopten ze na vijf minuten op de deur.” Ze is communicatie gaan studeren, heeft veel vrijwilligerswerk voor Amnesty International gedaan en vervolgens heeft ze lange tijd voor de ING gewerkt. “Ik heb daar voornamelijk duurzame projecten opgepakt. Ik wilde iets doen wat in mijn beleving een betekenisvolle bijdrage levert.”

Mode kwam om de hoek kijken

Net als veel meisjes vond Nanette kleding, mode en accessoires heel leuk, in haar eigen woorden bovengemiddeld leuk. Maar mode kwam pas rond 2015 om de hoek kijken. Ze werkte toen in België voor de ING en had wat tijd over. “Ik ben me gaan verdiepen in de kledingsector en wat daar gebeurt qua duurzaamheid. Deze sector liep best wel achter en ik kende natuurlijk de verhalen over de slechte behandeling van arbeiders in kledingfabrieken. Maar ik wist er niet veel vanaf en het leek me leuk om iets in deze sector te gaan doen. Naast mijn baan ben ik vanaf 2017 het online magazine Our World magazine gestart en schreef ik blogs en interviewde ik mensen over duurzaamheid en innovatie in de modebranche. Ik ben events gaan organiseren rondom duurzaamheid en mode en wat begon als serieuze hobby waar ik veel tijd in stak, werd steeds professioneler.”

En zo ontstond het idee voor een giftcard, waardoor mensen op een positieve manier een duurzame kledingkeuze kunnen maken. De Sustainable Fashion Gift Card kan worden besteed bij duurzame mode merken en initiatieven. “Het zijn merken, maar ook winkels. Daarnaast kan je de kaart ook besteden aan workshops of cursussen. Het idee is om mensen te laten zien dat als je iets met duurzaamheid wilt doen in deze branche, er meer is dan alleen duurzame kleding kopen. Zo zijn er ook stylisten aangesloten die met jou gaan kijken hoe het komt dat je zoveel miskopen doet en jou helpen om je eigen stijl te vinden. Hoe kan je ervoor zorgen dat je blij bent met wat je draagt?”

Nanette kocht naar eigen zeggen vroeger super veel kleding en dat vindt ze nog steeds heel leuk. Hoe rijmt dit met haar inzet voor meer duurzaamheid en bewustzijn? “Ik maakte veel kleding zelf. Als ik een idee had en ik kon het niet vinden, ging ik zelf aan de slag. Ik vind het fijn om een grote keuze aan kleding te hebben, want ik kleed me naar hoe ik me voel.” Verder koopt ze veel tweedehands en krijgt ze, met name toen ze jonger was, veel kleding. “Ik ben klein van stuk, dus vriendinnen die uit hun kleding groeiden, kreeg ik. Mijn moeder maakt theaterkostuums. Zij kreeg veel kleding en wat zij niet kon gebruiken, kreeg ik dan weer. Ik heb door de jaren heen een grote kledingkast opgebouwd en ben nu alles aan het opmaken. Als iets kapot gaat, dan repareer ik het. En sinds kort leen ik kleding bij de kleding bibliotheek. Meestal draag ik kleding wel drie keer voordat ik het in de was doe. Daar denk ik wel over na. Alleen als ik iets heel leuk vind, dan koop ik het.”

Ruim zestig ondernemers

Inmiddels werkt ze niet meer voor de ING, omdat ze veel potentie voelt in wat ze nu doet. Ze runt haar bedrijf en doet ernaast freelance werk. Er hebben zich nu al ruim zestig ondernemers aangesloten bij Sustainable Fashion Gift Card, waaronder ook fashion rental en vintage winkels. “Er komen steeds meer mensen bij, eerst alleen uit mijn eigen netwerk, maar inmiddels ook daarbuiten. Je kan de giftcard nu nog alleen op mijn website kopen, maar ik ben een crowdfunding gestart. Met dit geld worden nu de eerste giftcards geprint. Die worden dan ook via andere websites verkocht.”

Duurzaamheid is populair, mensen worden steeds bewuster, met name de volgende generaties. “Het bewustzijn is er, dat is stap één. Je moet het de consumenten wel een beetje makkelijker maken. Ze weten vaak niet of iets écht duurzaam is en waar ze duurzame kleding kunnen vinden. Weten, kennis en vertrouwen, ik hoop dat deze giftcard het gemakkelijker maakt. Het verleent toegang tot veel inspirerende en laagdrempelige initiatieven om je op een duurzamere manier te kleden. Er is een groep mensen die geen gewone fashion giftcard meer wilt geven. Van die groep maak ik gebruik, om een grotere groep aan te spreken.”

Het is een behoorlijke klus om hier een succes van te maken, aldus Nanette. Ze is een jaar bezig geweest om het op te zetten. “Er gaat veel aan vooraf. Ik ben net een maand live, nu is het voor mij: de giftcard bekender te maken. Je kan voor een bedrag tussen de 10 en 150 euro een giftcard kopen en deze verzilveren bij zestig partijen. En straks dus als pasje verkrijgbaar, gemaakt van duurzaam karton. We willen toch iets kunnen geven aan een ander. Ik hoop dat duurzaam kleding kopen wat leuker en positiever wordt door wat ik nu doe. Iedereen mag zijn wie die is en de kleding dragen die hij of zij wil, maar hoe kan je je kledingkeuze zo inrichten dat zij beter is voor de natuur en de mensen die onze kleding maken? Daar gaat het voor mij om. Het gaat er niet om dat we ons schuldig voelen als we iets kopen. Iedereen doet wat ‘ie kan.”