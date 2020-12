In de Spotlight: Sabine de Jong van Everyday Heroes

Voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt kan het best lastig zijn om een baan te krijgen. Ze willen graag aan het werk, maar bepaalde obstakels houden dit tegen, zoals een rijbewijs, opleiding of elektrische fiets. Sabine de Jong verwonderde zich hierover, met name omdat deze obstakels vrij eenvoudig op te lossen zijn. Met het platform Everyday Heroes helpt ze mensen om die laatste stap naar werk te kunnen zetten.

Ze heeft een zus die sinds haar geboorte maar voor tien procent ziet. Zij is opgegroeid in de ziende wereld en manifesteert zich daar ook in, aldus Sabine. “Ze heeft een volwaardig leven, een goede baan, huis, alles wat iedereen wil”. Door toeval kwam ik in een project terecht om mensen met een beperking op een leuke manier onder de aandacht te brengen bij werkgevers in de buurt. Ik kwam toen veel obstakels tegen waardoor die mensen die baan niet konden pakken, terwijl ik dat bij mijn zusje nooit heb gezien. Ik ben me daar toen in gaan verdiepen.”

Een elektrische fiets regelen

Zo vond ze het raar dat als iemand in A woont en in B werkt, geen reiskosten vergoed krijgt. “De ene gemeente wijst naar de andere gemeente en andersom. Vervolgens gaat zo’n baan niet door, terwijl iemand die door een beperking het net even wat moeilijker heeft, wel heel graag aan het werk wil.” Het viel haar op dat het voor mensen die zich net wat meer onderaan de arbeidsmarkt begeven lastiger is. “Er komt geen auto met chauffeur je ophalen als je door corona niet met het OV kan. Als je een CEO bent, gebeurt dit wel. In dit geval regelen wij met Everyday Heroes graag een elektrische fiets, zodat iemand wel kan werken.”

Sinds 1995 heeft ze haar eigen headhuntingkantoor, waarbij ze mensen koppelt aan bedrijven met jaarsalarissen beginnend bij 100.000 euro. “Dit gaat om mooie werkplekken binnen marketing en sales, die niet voor iedereen zijn weggelegd. Ik wilde iets opzetten voor mensen om die laatste hindernis weg te nemen. En daar gaat het bij Everyday heroes om: het moet voor iedereen een win win situatie zijn. Een bedrijf of particulier koopt een certificaat, en de waarde van dat certificaat (gemiddeld 4000 euro) wordt ingezet om een obstakel weg te nemen. Dit kan een lift zijn, een elektrische fiets, een opleiding of een rijbewijs. Het kan ook zijn dat mensen niet thuis kunnen werken omdat ze geen laptop hebben. Dan zorgen wij voor een laptop.”

Honderden mensen per jaar

Het platform is sinds de start drie jaar geleden enorm gegroeid. “Het is eigenlijk groter geworden dan ikzelf. Ik heb tegen al mijn relaties gezegd: doe mee. Ik ga een systeem ontwikkelen, waarmee we mensen makkelijker aan het werk krijgen. Want jeetje, wat doen we toch moeilijk soms, terwijl het zoveel makkelijker kan. Er is veel wet- en regelgeving. Tachtig procent is goed voor ons allemaal, maar er wordt gekeken naar het kleine percentage waar het niet goed gaat, bijvoorbeeld door fraude. Vervolgens worden de regels zo strak geïnterpreteerd, en komen sommige mensen niet meer aan de bak. Als een gemeente of de UWV er niet uitkomen, verwijzen ze door naar ons. Het mooie is, we lopen niemand voor de voeten met het platform, omdat het voor iedereen een win win is. Op het moment helpen we honderden mensen per jaar aan werk.”

Een mooi voorbeeld is een jongen die uit drie generaties armoede komt. Hij wil graag vrachtwagenchauffeur worden. De gemeente meldt hem aan, maar kan niet zijn rijbewijs betalen. Een lokaal verhuisbedrijf wil hem graag aannemen als verhuizer en bijrijder, maar kan dit ook niet betalen. Dan betalen wij de kosten voor het rijbewijs met een certificaat van bijvoorbeeld Canon. De gemeente heeft een blije burger, die jongen is door het dolle, het verhuisbedrijf heeft een gemotiveerde kracht en Canon is ook blij, want zij hebben dit mede mogelijk kunnen maken.”

Vragen voor werkbehoud

Op de site van Everyday Heroes staan alle succesverhalen van mensen die door een certificaat aan het werk zijn. “Door die succesverhalen kan een bedrijf zien waar het geld naartoe gaat, dus naar welke persoon en waar het geld aan besteed is. Dat kan een fiets zijn, maar ook veiligheidsschoenen. Sinds corona komen er veel vragen binnen voor werkbehoud. Banen kunnen verdwijnen, omdat iemand niet thuis kan werken. Dan kijken wij wat er nodig is, zodat iemand die baan wel kan houden of op een andere manier kan doen, zoals online bijles geven. Wij zorgen dan voor een laptop.”

Het platform staat aan de vooravond van een nog grotere groei. Dit betekent dat het hele proces wat erachter zit, gedigitaliseerd moet zijn. “We worden nu geholpen door Outsystems en Transfer Solutions. Die zijn het gehele systeem aan het automatiseren, wat belangrijk is, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Inmiddels zijn we een stichting met ambassadeurs, adviseurs en een project manager. Als je krachten bundelt, krijg je veel meer voor elkaar. Ik ben nooit een voorstander geweest om alles zelf te doen en uit te vinden. Ik geloof in een ultieme vorm van samenwerken om zo meer te bereiken. Daar vind ik Everyday Heroes een waanzinnig voorbeeld van. Wij bieden met elkaar iemand een toekomst. Dat is het mooiste wat je kunt bereiken.”

Soms helpen ze mensen twee of drie keer. Zo was er een jongen met een detentie achtergrond. “Hij kon ergens in de keuken werken. Wij hebben zijn opleiding en begeleiding betaald, zodat hij volwaardig mee kon draaien. Die jongen bleek sociaal heel handig, dus hij ging steeds vaker het restaurant in. We hebben hem toen geholpen om gastheer te worden. Uiteindelijk is hij eindverantwoordelijke geworden. We hebben hem dus twee keer geholpen met begeleiding. Het is voor mensen met een detentie achtergrond vaak moeilijk om weer te starten op de arbeidsmarkt. Daar helpen wij ook bij. Het maakt niet uit wat voor werk je doet, of wat je achtergrond is, iedereen wil een verhaal kunnen vertellen.”