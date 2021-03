Tanja Jess, Karin Bloemen en Jasmin Sendar over een goed huwelijk

Drie bekende vrouwen van verschillende generaties en achtergronden voeren, onder leiding van Tanja Jess, een niets verhullend gesprek over intieme onderwerpen die vrijwel elke vrouw direct of indirect in haar leven tegenkomt. De gesprekken zijn open, authentiek en kwetsbaar maar ook vermakelijk en soms tot op het botte af eerlijk. Drie vrouwen winden er geen doekjes om, gaan met de billen bloot en leggen hun kaarten op tafel.

In deze eerste aflevering gaat Tanja (54) met Karin Bloemen(60) en Jasmin Sendar (42) in gesprek over het geheim van een goed huwelijk. Benieuwd naar het geheim tussen het succesvolle huwelijk van Karin en haar Marnix Busstra dat reeds 29 jaar duurt? Of Tanja dat haar geheimen bloot geeft over haar huwelijk met Charly Luske?

Volgende podcasts van Tanja zullen gaan over de stelling: is geluk nu pure mazzel of een levensstijl? Hierin spreekt ze onder andere met Barbara Barend. We zullen bij Nieuws.nl regelmatig de leukste podcast op Vrouw.nieuws.nl plaatsen.