Toen ze in 2013 een paar nachten in een luxe hotel in New York verbleef, waren het vooral de lakens die Jorien Huigen bijbleven. “Onwijs fijn”. Wat zijn dit voor geweldige lakens? Ze kwam erachter dat ze gemaakt waren van Egyptisch katoen. Ze wilde dat ook voor thuis. Inmiddels heeft ze een goedlopend bedrijf JOARZ en zorgt ze er ervoor dat mensen onder betaalbare kwalitatieve lakens slapen, net als in een hotel.

Voor een beetje Egyptisch katoen beddengoed betaal je al snel tussen de drie à vierhonderd euro, aldus Jorien. Dat was voor haar niet betaalbaar. Tijdens haar speurtocht in de wereld van katoen en lakens viel het haar op dat alleen de producent van Egyptisch katoen bedtextiel de kwaliteit centraal stelt. “Alle andere producenten adverteren met hoe een laken eruitziet, maar ik kon nergens iets teruglezen over de kwaliteit. Daarmee bedoel ik: hoe voelt de stof? Ik slaap met mijn ogen dicht, dus ik zie mijn beddengoed niet. Maar ik voel het wel. Dat vond ik een raar fenomeen en daarom ben ik me erin gaan verdiepen.”

Innovatief beddengoed merk

Volgens Jorien heb je katoen en heb je katoen. Tel daarbij op de dikte van de garen die worden gesponnen en hoe het wordt gewoven, en je hebt een bepaalde kwaliteit. “In Nederland is daar bijna geen aandacht voor. Juist de constructie van de stof zorgt ervoor hoe een stof voelt.” Toen ze een aantal jaren later terugkwam van een jaar freelancen in Bali was het tijd om zelf een bedrijf te starten. Ze miste betrokkenheid met een product of een bedrijf. “Ik wist meteen: dan wordt het een innovatief beddengoed merk. Ik wilde zelf bed textiel laten produceren en verkopen. Ik ben fabrikanten gaan aanschrijven met de vraag of ze iets hadden dat leek op Egyptisch katoen en betaalbaar was.”

Eind 2016 is ze gestart met een to-do lijst en half 2017 ging de website live. “Ik ben gestart met vijf kleuren dekbed overtrekken en kussenslopen, en daarnaast hoeslakens, allemaal gemaakt van Percale katoen. Dat is een stevige, luchtige crispy stof. Veel mensen vonden het fantastisch, maar sommige vonden het ook te hard. Toen zijn we ook met satijn geweven katoen producten gaan maken, een hele zachte en soepele stof. Beide productlijnen verkopen we nog steeds.” Inmiddels zit ze in een stroomversnelling met haar bedrijf en gaat ze binnenkort de grenzen over. Wat ze het leukste vindt aan haar werk? “De combinatie tussen creatief en commercieel.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik wil echt leven voor ontwikkeling, zowel persoonlijk als met mijn bedrijf. Ik vind het heel leuk om steeds iets beter te worden. Het is nooit goed genoeg. Dat betekent niet dat ik ontevreden ben, maar mogelijkheden zie om het nog beter en efficiënter in te richten. Elke dag is nieuw en je kunt elke dag de dingen net weer even iets anders doen dan de dag ervoor. Dat vind ik leuk.”

Wat houd je momenteel bezig?

“We zijn bezig met uitbreiden naar Duitsland. Dat is wel iets wat veel door mijn hoofd gaat. Ik vind het best spannend, want het is een hele exercitie, maar het is ook heel cool. Een nieuwe markt, taal en cultuur; hoe gaan mensen erop reageren? In Nederland groeien we heel hard. Dat houdt me ook bezig. Hoe zorg je ervoor dat die fundering met al die laagjes de juiste dichtheid hebben dat het een goed geheel blijft tijdens die groei. Op privé vlak staat mijn leven momenteel op een laag pitje, dat komt ook door corona. Ik ben voornamelijk gefocust op werk.”

Hoe zorg jij goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Het allerbelangrijkste voor mij is dat ik ervoor zorg dat ik niet te veel in mijn hoofd zit. Dat doe ik door af en toe letterlijk een adempauze in te lassen. Even naar mijn lichaam door middel van die ademhaling. Dan zie je de dingen weer wat helderder en het zorgt ervoor dat je niet van alles een probleem maakt. Dat gaat ten koste van je gezondheid. Verder drink ik best wel weinig alcohol en ga ik vroeg naar bed. Tien uur is voor mij laat. Ik vind slaap heel belangrijk.”

Wat deed je als kind graag?

“Paardrijden, en dat doe ik nog steeds.”

Wat is je ochtendritueel?

“Ik ben niet echt een heel gestructureerd persoon. Elke dag ziet er anders uit. Wat ik wel bijna elke ochtend doe, is een koffietje halen bij een koffie zaakje bij mij in de buurt in Amsterdam. Dat is het enige terugkerende ritueel.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat je gevoel altijd wel klopt. Als ik ga analyseren, malen of twijfelen, kan ik iets beter niet doen, ook als het er op papier goed uitziet. Mijn eerste pure gevoel, mijn eerste ingeving, dat is voor mij de meest wijze raadgever. Wat ik me ook steeds meer realiseer, is dat we op een dag geboren worden en dat we op een dag doodgaan. Maak je niet te druk. Ik ga op een dag dood en dat helpt mij om te relativeren. Zeker nu mijn bedrijf, dat eigenlijk een uit de hand gelopen hobby is, een serieus bedrijf is dat gepaard gaat met verantwoordelijkheden.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Ik denk dat mensen mij redelijk vaak bellen voor advies over relaties, familie of werk. Ze vinden het fijn om even met te sparren over wat hen bezighoudt. Of ze bellen om gewoon even te ouwehoeren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik op een punt ben in mijn leven waarin ik zoveel mogelijk mijn eigen koers vaar en me niet gek laat maken door overtuigingen over hoe het hoort. Ik waardeer dat ik meer naar mijn eigen gevoel luister.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Ik zou wel graag een coach willen, daar zat ik laatst over te denken. Wie dan of wat voor soort type? Daar ben ik nog niet over uit. Ik wil gecoacht worden in het zakelijke stuk, dus hoe kan ik mijn persoonlijke ontwikkeling integreren in het voeren van mijn bedrijf. Als ik zou mogen kiezen, zou ik zeggen Steve Jobs of Eckhart Tolle, daar ben ik ook fan van.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Dan zou het een diner zijn met mijn beste vriendinnen, mijn ouders, mijn partner en mijn tante uit London. Die moet er ook echt bij. Ik wil iets heel bourgondisch, zoals een wild zwijn stoofpotje met lekkere rode wijn erbij en echt lekker brood. Geen idee waar we het over gaan hebben.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Ik vond het een leuk gesprek.”