Mike Gaskins heeft één agenda: het blootleggen van de gevaren van de pil

Het risico op trombose door het slikken van de pil is ‘veel groter’ dan de kans op bloedproppen door het AstraZeneca vaccin. 1 op de 100 vrouwen loopt jaarlijks het risico om een vorm van trombose te krijgen. In sommige van deze gevallen gaat om een ernstige vorm van trombose, die zelfs levensgevaarlijk kan zijn. Dit stond niet zo lang geleden in de Engelse media. Terwijl de mainstream media zich volledig focust op COVID, de maatregelen, de vaccins en de bijwerkingen, lijkt niemand stil te staan bij wat hier werkelijk wordt gezegd. Hoe komt dat? Kan het zijn dat we liever onze ogen willen sluiten als het om de bijwerkingen van de pil gaat? In de rubriek Een ander geluid: Mike Gaskins, schrijver van het boek In the Name of the Pill.

Mike heeft één agenda: het blootleggen van de gevaren van de pil. Al geruime tijd is hij op zoek naar het antwoord op twee vragen over de pil. Deze vragen kwamen bij hem op toen zijn vrouw aan de pil ging en hij de bijsluiter las. Wat later, toen een wereldbekende dokter tegen hem loog over de bijwerkingen van de pil, begon Mike zich serieus af te vragen wat het verhaal is achter het wonder pilletje, het symbool van de rechten van de vrouw, dat ooit op de markt kwam om de groei van de wereldpopulatie tegen te gaan. Artsen en experts wisten toen al dat dit pilletje een impact zou hebben op de gezondheid van vrouwen. Inmiddels wordt de pil niet alleen gebruikt en gepromoot om een zwangerschap te voorkomen, maar ook om acne en menstruatieklachten te onderdrukken. De pil is inmiddels een medicijn, dat wereldwijd door veel vrouwen dagelijks wordt geslikt, vaak voor jaren achter elkaar.

“Dit laat mij zien hoe onveilig de pil is in tegenstelling tot het hebben van vertrouwen in de vaccins”

In zijn boek vraagt Mike zich af of artsen wel openhartig zijn naar vrouwen over de bijwerkingen van de pil, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen die gebaseerd is op eerlijke informatie. Daarnaast wil hij weten waarom de medische wereld altijd zo gretig is om studies over de pil, waarin de risico’s van hormonale voorbehoedsmiddelen worden aangetoond, te bagatelliseren. De recente koppen in de media over bloedproppen als gevolg van de AstraZeneca en Johnson & Johnson vaccins die worden vergeleken met de pil zouden geruststellend moeten zijn, maar meer mensen zijn hierdoor wakker geworden, aldus Mike. “Als je puur naar de cijfers kijkt: van de vrouwen die in de leeftijd van 18 tot 44 jaar de pil slikken, zullen er jaarlijks 12.000 overlijden als gevolg van bloedproppen. Dezelfde verhouding gaat op voor patiënten die bloedproppen krijgen van de vaccins. Dit betekent dus dat evenveel vrouwen overlijden door bloedproppen, veroorzaakt door de pil, als mensen die bloedproppen krijgen door de vaccins. Dit laat mij zien hoe onveilig de pil is in tegenstelling tot het hebben van vertrouwen in de vaccins.”

Voor zijn boek is hij door alle transcripties van de Nelson Pill hoorzittingen gegaan, die in 1970 in Amerika plaatsvonden. Alle informatie die hierin staat, is nog steeds relevant, 50 jaar na dato. Deze hoorzittingen werden gehouden op verzoek van Senator Gaylord Nelson, die wilde weten of de pil eigenlijk wel bewezen veilig was, nadat het langs de Food and Drug Administration (FDA) was gepasseerd. Er waren toen ernstige zorgen over de veiligheid van de pil en die zorgen zouden er nu ook moeten zijn, aldus Mike. “Bijwerkingen, zoals trombose, zijn tijdens deze hoorzittingen tot in detail besproken. In de jaren die volgden zijn er veel studies gedaan waarin er een verband wordt gelegd tussen de pil en bloedproppen. We praten hier nog steeds niet over. Ook artsen vertellen dit niet aan vrouwen.”

Niemand weet precies hoeveel vrouwen wereldwijd de pil slikken. Mike vraagt zich af waarom we dit niet weten. “De pil is een voorgeschreven medicijn, dus we zouden moeten weten hoeveel vrouwen hier gebruik van maken. In Amerika weten we de aantallen ook niet. Ik heb schattingen gezien van tussen de 13 en 18 miljoen vrouwen. Daar zit een behoorlijk gat tussen. Ik vermoed dat het met opzet is, omdat ze niet willen dat wij het weten. Als we wel de juiste aantallen weten, is het veel makkelijker om te kwantificeren hoe groot de verwoesting is. Als je uitgaat van een gemiddelde van 15 miljoen vrouwen die de pil slikken, en je pakt de informatie van de bijsluiter erbij, waarin staat dat 1 op de 12.000 zal overlijden door bloedproppen, dan zijn dit 3 vrouwen per dag. En dan hebben we het alleen nog maar over Amerika. Als je wereldwijd gaat kijken, hebben we te maken met rampzalige aantallen.”

Verband auto-immuunziektes en de pil

De afgelopen acht jaar heeft Mike zich ingezet om vrouwen van eerlijk informatie te voorzien over de risico’s van de pil. Zo is daar de link met auto-immuunziektes. Tachtig procent van de diagnoses zijn vrouwen. Oestrogeen speelt een cruciale rol in auto-immuniteit. Na het horen van een presentatie in 2015 van een wereldbekende arts, gespecialiseerd in auto-immuunziektes, legde Mike direct de link met de pil. De arts ontkende, maar later vond Mike een artikel over een baanbrekende studie, die een link legt tussen de auto-immuunziekte Lupus en de pil. Hierin stond een quote van de betreffende arts, waarin hij aangeeft dat vrouwen door de resultaten van deze studie vooral niet moeten stoppen met het slikken van de pil. “Ik had het gevoel dat ik was voorgelogen. Toen ik ontdekte dat er nog meer verbanden waren tussen de pil en auto-immuunziektes, kwam ik erachter dat vrijwel elk artikel een expert aan het woord laat die beweert dat de voordelen nog steeds opwegen tegen de risico’s. Waarom presenteren ze niet alle feiten en laten ze vrouwen zelf beslissen of de voordelen opwegen tegen de risico’s? Lupus is tijdens de Nelson Pill hoorzittingen ook al genoemd, dus we weten al sinds 1970 dat er een verband is tussen deze ziekte en de pil.”

We weten het dus al heel lang, en toch gebruiken vrouwen de pil, zonder werkelijk gewaarschuwd te worden voor de vele verschillende bijwerkingen. Volgens Mike wordt de boodschap dusdanig geformuleerd, waardoor alle feiten over de bijwerkingen ver weg blijven van vrouwen, en misschien zelfs ook van artsen. “Als een vrouw online op onderzoek gaat over de pil, zal ze niet veel negatieve berichten tegenkomen. Het is vooral propaganda, zoals verhalen over hoe de pil ervoor zorgt dat je minder last hebt van acne en hoe het helpt bij pijnlijke menstruatieklachten. Als een vrouw begint met slikken en zich bewust wordt van bepaalde symptomen, wordt ze vaak voor gek aangezien als ze dit vertelt aan haar huisarts.”

“Het onderdrukt een natuurlijk proces in het vrouwelijk lichaam”

De farmaceutische bedrijven en hun enorme marketing budgetten controleren wat wij te horen krijgen, aldus Mike. Ze zullen nooit eerlijk communiceren over de bijwerkingen. “Dankzij de Nelson hoorzittingen is de pil het eerste medicijn in de geschiedenis dat verplicht een bijsluiter moet hebben. De keerzijde hiervan is wel dat huisartsen niet de moeite nemen om over de bijwerkingen te vertellen, omdat het in de bijsluiter staat. Een papiertje dat de meeste vrouwen overigens niet lezen.” Mike noemt de pil een krachtig medicijn en vindt dat we ons te weinig bewust zijn dat dit het eerste medicijn is dat geproduceerd werd voor gezonde mensen. “Het onderdrukt een natuurlijk proces in het vrouwelijk lichaam en ze geven dit medicijn voor lange tijd aan gezonde patiënten. Het wordt uitgedeeld als snoepjes, maar de pil is erger dan snoep. Van snoep weten we tenminste dat het niet goed voor ons is. Er wordt aan vrouwen verteld dat het slechts hormonen zijn, net zoals de hormonen die je lichaam aanmaakt. Vrouwen denken hierdoor dat het een soort van aanvulling is op hun natuurlijke hormonen. Niets is minder waar.”

Het slikken van de pil is voor veel vrouwen comfortabel en gemakkelijk, maar volgens Mike zijn we ons te weinig bewust van hoe krachtig dit medicijn is. “Als er iets wordt gezegd dat ongemakkelijk is, willen we het liever niet horen. Het gaat hier niet om een onschuldig pilletje. Als een vrouw pijnlijke menstruaties heeft, last heeft van acne of heftig bloedverlies, krijgt ze vaak de pil voorgeschreven. Maar de pil lost niets op, het is geen behandeling. Het is als het plakken van een pleister. Het bedekt of camoufleert een probleem, maar het helpt niet met de onderliggende oorzaken. Er zijn zoveel vrouwen die er alles aan doen om geen vlees met toegevoegde hormonen te eten en zich bewust zijn van hun levensstijl. Ondertussen slikken ze elke dag de pil en stoppen ze hun lichaam vol met hormonen, zonder er een moment bij stil te staan.”

De pil is niet op de markt gebracht om vrouwen te bevrijden, noch heeft de pil vrouwen meer rechten gegeven. In het Engels spreken we van ‘birth control’, maar het heeft meer weg van ‘women’s control’. “Als je iets onder de oppervlakte kijkt, zie je wat voor leugens ons verteld worden. De stuwende kracht achter de pil was het onder controle houden van de populatie. Ze hebben meegelift op de vrouwenbeweging die toen gaande was, om zo de pil de wereld in te krijgen. Er is toegegeven dat de pil niet dezelfde veiligheidsstandaarden heeft als andere medicatie in die tijd. De belangen wogen zwaarder dan de risico’s voor de patiënten. Eigenlijk werd er gezegd: we zijn bereid om de levens van sommige vrouwen op te offeren om zo ons doel te bereiken, namelijk het voorkomen van over populatie.”

Dollar tekens als drijvende kracht

Veel vrouwen zijn in de veronderstelling dat veel van de bijwerkingen bij de eerste generatie pil horen, toen de dosis oestrogeen nog hoog was. Dit is niet waar, aldus Mike. De kans op bloedproppen is zelfs veel groter met de vierde generatie pillen. “De twee populairste merken, geproduceerd door Bayer, een Duits farmaceutisch bedrijf, hebben meer dan 10.000 bloedprop gerelateerde rechtszaken weten te schikken in de U.S. En dit zijn alleen maar de rechtszaken die met bloedproppen te maken hebben. Bayer heeft meer dan twee biljoen doller betaald om deze zaken te schikken. Twee biljoen dollar, en de pil is nog steeds op de markt. Het is duidelijk dat de dollar tekens een drijvende kracht zijn achter dit besluit. De enige reden dat de pil nog verkrijgbaar is, is omdat het een winstgevend medicijn is. Het is krankzinnig, maar dat is het business model. Veiligheid heeft een lage prioriteit.”

Wat Mike geleerd heeft van het bestuderen van de geschiedenis en ontwikkelingen van de pil, is dat we de medische industrie niet kunnen vertrouwen. Ze zullen niet eerlijk zijn over de gevaren van hormonale anticonceptie. Het is volgens hem belangrijk dat we de volgende generaties vrouwen informeren vóórdat ze starten met hormonale voorbehoedsmiddelen, zodat we ze kunnen bekrachtigen in het maken van weloverwogen keuzes omtrent hun gezondheid. Het dient niemand als vrouwen chronische klachten hebben of zelfs overlijden uit naam van de pil. Dit dient alleen de farmaceutische bedrijven. “Misschien is dat wel wat ze bedoelen als er wordt gezegd dat de voordelen nog steeds opwegen tegen de risico’s.”

Dit is een vertaling van het interview van Mike Gaskins dat op Vrouw Nieuws verscheen.