Pascale Petiet: Ons aanbod is veel breder dan alleen cijfers

Al dertig jaar is Pascale Petiet ondernemer. Haar roots liggen bij accountancy. Het viel haar op dat ondernemers veel meer nodig hadden dan alleen een accountant. Daarom is ze in 2010 gestart met OAMKB, een tribe van bedrijfscoaches, bedrijfsadviseurs, belastingadviseurs, administrateurs en accountants. Er zijn inmiddels negentig kantoren waar 150 mensen werken, die MKB’ers ondersteunen met alles wat ze nodig hebben voor meer groei, winst en rust.

Veel MKB’ers betalen zich blauw om hun administratie te doen bij grote kantoren. Bij OAMKB is dat niet het geval, omdat Pascale haar franchiseonderneming anders heeft georganiseerd. “Wij doen vrijwel alles online en onze administratie is geautomatiseerd. Dat doen we al heel lang. Hierdoor zijn onze prijzen laag. Onze kantoren zijn klein, niemand heeft dure mensen op de payroll staan en er wordt deels vanuit huis gewerkt. Voor ons veranderde er dus niet zoveel tijdens de coronacrisis. Al onze kantoren werken met elkaar samen. Als een klein accountant kantoor een fiscalist nodig heeft, dan werkt hij samen met iemand uit de tribe. Iedereen werkt op dezelfde manier. Dit betekent onder andere dat prijzen vooraf worden gecommuniceerd.”

Pascale woont in Maastricht en gaat op maandag en dinsdag naar Ede waar het hoofdkantoor is gevestigd. “De andere dagen stuur ik online aan. Ik heb acht mensen in dienst die alle kantoren ondersteunen. Doordat onze administratie grotendeels door software wordt gedaan, hebben we veel meer tijd over om met ondernemers te gaan zitten. Wat speelt er in je bedrijf, waar wil je naartoe en waar kunnen wij je mee helpen? Ondernemers zijn de leukste mensen op aarde. Ze zijn altijd bezig met kansen. Ik vind het leuk om ze vooruit te helpen, dat is mijn passie. De vraag is enorm toegenomen, ondernemers hebben ons hard nodig.”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Dat zit in mijn bloed. Ik kom uit een ondernemers gezin. Ondernemen gaat over jezelf telkens opnieuw uitdagen en groeien. Dat is anders als je voor een bedrijf werkt. Dan kan je niet zo hard groeien, want je bent afhankelijk van andere mensen. Ik wil onafhankelijk zijn en zelf bepalen. Ik kan gewoon niet in loondienst. Ik heb het ooit een half jaar gedaan, dat was de max. Het gaat voor mij te langzaam, te traag, te politiek. Ik ben van rechttoe rechtaan, aanpakken en doorpakken, net als andere MKB’ers.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Vrijheid, en ook een hoop lol en uitdagingen. Er is altijd wel iets wat je moet oplossen. Dat vraagt iets van je als ondernemer. Als je geen passie hebt om te ondernemen, zou je het snel opgeven.”

Wat is je grootste zorg als ondernemer?

“Dat het MKB heeft ingeteerd op hun spaargeld en dat ze schulden moeten aflossen. Ik ben bezig met een stichting om corona claims te verzamelen om de opgedane schade van het afgelopen jaar die door ondernemers betaald moet worden, wat gelijker te verdelen over het hele volk. Die steunmaatregelen zijn niet voldoende. We zijn bezig om een aantal precedenten aan te vragen bij de Rechtbank. Er zijn negen miljoen werkenden en twee miljoen MKB’ers. Die werkenden in loondienst zijn beschermd. De komende jaren liggen alle lasten bij de MKB’ers. Als je die onder alle werkenden zou verdelen, is dat veel eerlijker. Er zijn ontzettend veel ondernemers die in de penarie zitten. We hebben een kantoor dat zich volledig richt op de horeca. De eigenaar zit al drie maanden thuis met een burn-out door alle verhalen van zijn klanten. Het is gewoon diep triest.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Wij waren al heel lang innovatief, omdat we als organisatie online georganiseerd zijn. Ik roep al tien jaar dat er zoveel mogelijkheden zijn. Nu de urgentie er was, zie je dat er een digitale boost door Nederland waait. Er is een soort inhaalslag onder ondernemers om het voor elkaar te krijgen. Wat ik wel geleerd heb, is dat je niet alles online kan doen. Het persoonlijke contact ga je missen. We zijn nu als puppy’s zo blij als we elkaar zien. Je kan dus niet alles online doen. Elkaar in het echt zien, is het allerleukst.”

Wat is het grootste vooroordeel over ondernemers?

“Dat ze klotsen van het geld. Wat je ziet in de politiek is dat er alleen maar ambtenaren werken, op een ondernemer na. Ze voelen de pijn niet, want ze worden doorbetaald. MKB’ers zijn vaak het ondergeschoven kindje. Binnen de politiek is er geen feeling met de MKB.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“Dat er een vorm van samenwerking ontstaat in plaats van al dat geneuzel onder elkaar. We moeten het met z’n allen doen. Binnen de politiek gaat het om hele andere dingen, zoals wie heeft de macht en wie krijgt er doorheen gedrukt wat hij wil. Binnen de MKB gaat het daar niet om. Wij pakken het samen aan, we gaan één kant op. Wij hebben geen dubbele agenda’s. Ik zie dat niet terug in de politiek. Ik zou dus de cultuur willen veranderen.”

Met welke ondernemer zou je graag een terrasje willen pakken en waarom?

“Met Wybren van Haga, omdat hij als enige ondernemer in de Kamer zit. Dat lijkt me heel erg zwaar. Ik ben benieuwd hoe hij zich staande houdt tussen al die ambtenaren.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Die zou gaan over de mentaliteit en instelling van ondernemers. Die denken namelijk altijd: waar is de oplossing? Het gaat erom dat je niet te veel een mening vormt over een probleem, maar dat je het neemt zoals het is. Ga kijken wat een goede oplossing zou zijn, zowel voor de ander als voor jezelf. Ondernemers kijken altijd naar kansen.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Ik vind uitdagingen juist leuk en zou uiteindelijk heel MKB Nederland willen ondersteunen. Als je ziet hoeveel mkb-ondernemers nog bij dure kantoren zitten, wat niet nodig is. Het kan allemaal veel makkelijker en goedkoper, zonder dat het meer tijd kost. We krijgen momenteel genoeg aanvragen, maar we moeten het wel aankunnen. Ik zou willen verdubbelen in het aantal kantoren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn positieve instelling en doorzettingskracht. Soms is er wel iets moeilijk, maar dan denk ik de volgende dag: misschien kan ik het zo doen. Ik kan goed creatief oplossingen bedenken. En ik ben innovatief. Ik streef altijd naar voortdurende verbetering. Hierdoor blijf je vooraan lopen. Dat zit gewoon bij me ingebakken. En ik waardeer aan mezelf dat voor mij alles om mensen draait.”

Waarom werken jouw medewerkers graag bij jou?

“Ik denk omdat ik coachend leidinggeef. Dat is wel van deze tijd. Ik ben niet echt meer ‘de baas’. Ik geef mensen de ruimte waarbinnen ze zelf hun taken kunnen doen en geef ze daarmee ook verantwoordelijkheid. Als er een fout wordt gemaakt, vraag ik aan hen hoe we het kunnen oplossen. Mijn medewerkers zijn zelfsturend, waardoor het werk ook veel leuker wordt. Ze zijn meer gemotiveerd en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk en voor het geheel.”