Hevig menstrueel bloedverlies: een #bloedserieus probleem

Tijdens de Bloedserieus campagnemaand – elk jaar in november – wordt een veel voorkomend gezondheidsprobleem in de spotlights gezet: hevig menstrueel bloedverlies. In de premenopauze krijgt 1 op de 5 vrouwen hiermee te maken. In Nederland alleen gaat het om ongeveer 500.000 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar. Het duurt vaak jaren voordat een adequate behandeloptie wordt gevonden. Dat is niet alleen nadelig voor de kwaliteit van leven, maar brengt ook onnodige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies hebben een bloedserieus verhaal. Dat verhaal hoor je zelden en dat is raar. HMB ofwel menorragie is een erkende medische aandoening met een negatieve impact op de kwaliteit van leven: lichamelijk, psychisch én sociaal. De campagne Bloedserieus moedigt vrouwen daarom aan hun menstruatieverhaal wél te delen. Met elkaar én met de arts.

Tijdens de jaarlijkse Bloedserieus campagnemaand in november worden ziekenhuizen, gezondheidsklinieken en zorgprofessionals uitgenodigd extra voorlichtingsevents, (online) spreekuren en webinars over HMB te organiseren. Via de website hevigbloedverlies.nl wordt het jaar rond voorlichting gegeven over symptomen, mogelijke oorzaken en behandelopties. Ook worden handvatten aangereikt over hoe je je kunt voorbereiden op een consult bij de arts.

Aan HMB kan een ander gezondheidsprobleem ten grondslag liggen

HMB wordt vaak veroorzaakt door hormoonveranderingen in de premenopauze. De exacte oorzaak kan lang niet altijd worden vastgesteld, maar medisch onderzoek is wel degelijk belangrijk. Te hevige menstruaties kunnen namelijk ook een onderliggende oorzaak hebben. Denk aan een stollingsstoornis (bloedziekte), endometriose, adenomyose, PCOS of sommige vormen van gynaecologische kanker. Ook myomen (vleesbomen) en poliepen kunnen hevige menstruaties geven.

Symptomen van HMB zijn: een korte cyclus (minder dan 21 dagen); een langdurige menstruatie (meer dan 7 dagen); hevige menstruatiepijn; veel bloedverlies (driekwart longdrinkglas of meer) en het verlies van grotere stolsels. Vrouwen met HMB hebben vaak meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig om doorlekken te voorkomen en moeten tampons en maandverband soms om de 1-2 uur verwisselen. Vermoeidheid door ijzertekort (bloedarmoede) is een veelvoorkomende lichamelijke klacht. Karakteristiek voor HMB is dat men de agenda rondom de menstruatie moet plannen.

Bijna de helft van de vrouwen met HMB gaat niet naar de huisarts

Vrouwen met HMB wachten lang voordat zij medische hulp zoeken, blijkt uit onlineonderzoek.2 Als zij dat al doen. Slechts 54% gaat naar de huisarts – bijna de helft doet dat dus niet – en slechts 27% belandt vervolgens bij de gynaecoloog. Meer dan de helft (60%) denkt nog altijd dat menstruatieproblemen er nu eenmaal bij horen. Driekwart (75%) weet niet dat HMB een medisch erkende aandoening is.2 Meer dan een kwart (27%) denkt dat de huisarts toch niets kan doen.2

Voor HMB zijn – afhankelijk van de levensfase en onderliggende oorzaak – verschillende behandelopties. De huisarts kan hormoontherapie (anticonceptiepil of hormoonspiraal) voorschrijven. Bij de gynaecoloog kunnen via een minimaal invasieve chirurgische ingreep myomen of poliepen worden verwijderd (MyoSure) of kan het baarmoederslijmvlies worden weggebrand met behulp van elektrische energie (NovaSure). Deze behandelingen kunnen poliklinisch en onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Voor vrouwen met HMB is het belangrijk om zich goed op het consult bij de huisarts voor te bereiden. In de spreekkamer gaat het nog geregeld mis, zo blijkt. Menstruatieproblemen zijn een subjectief iets. Het lukt niet altijd om goed inzichtelijk te maken wat de invloed van die te hevige menstruatie op het dagelijks functioneren is. Schaamte speelt daarbij een rol. Driekwart (76%) van de ondervraagden zegt HMB met een vrouwelijke arts, vriendin of de eigen partner te durven bespreken.2 Een kwart durft dit dus niet. Vrouwen voelen zich niet altijd gehoord. Ook komen niet altijd alle mogelijke behandelopties aan bod.

In aanloop naar de Bloedserieus campagnemaand in november zijn tientallen vrouwen geïnterviewd over de vraag: waarom duurde het zo lang voordat een adequate behandeloptie werd gevonden. Wat ging er mis in de communicatie met de arts? Drie interviewkandidaten deelden hun menstruatieverhaal ook voor de camera. Bekijk deze eerste serie ervaringsverhalen hier.

Over Bloedserieus

De campagne Bloedserieus informeert vrouwen in de campagnemaand november én het jaar rond over de oorzaken en behandelopties bij hevig menstrueel bloedverlies. Via de website én via (online) events, zoals de gratis Bloedserieus-webinar op dinsdagavond 9 november waarin een huisarts en gynaecoloog uitleg geven en vragen beantwoorden. Meer informatie: hevigbloedverlies.nl.

Over Hologic

De website hevigbloedverlies.nl en de campagnemaand Bloedserieus zijn een initiatief van Hologic; een toonaangevend bedrijf in innovatieve medische technologie en diagnostiek, gericht op het verbeteren van (vrouwen)gezondheid door vroege detectie en minimaal invasieve behandelingen. Meer informatie: hologic.nl.