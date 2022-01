4 tips om je zelfvertrouwen een boost te geven

Als je de gemiddelde goede voornemens van vrouwen onder de loep neemt, gaan ze altijd over wat er niet goed is, wat anders moet, wat beter kan of wat er ontbreekt. En dat is ook meteen de reden waarom we ze halverwege deze maand alweer over boord gooien. Het ontbreekt namelijk aan waardering voor onszelf, en een vertrouwen in onszelf. Wellicht is het een beter idee om in 2022 ons zelfvertrouwen een boost te geven en ons te richten op wat er wel is, in plaats van niet. Hoe je dat doet? Vrouw Nieuws geeft een aantal tips.

Aanwezig zijn

Meer zelfvertrouwen is niet iets wat je buiten jezelf kan halen. Je krijgt het niet van iemand anders cadeau. Vertrouwen haal je uit jezelf, en daar heb je je lichaam voor nodig. Veel gedachtes, altijd bezig zijn met het verleden of de toekomst, zorgen maken, piekeren en tobben. Herkenbaar? Dit laat zien dat ons hoofd te veel aandacht krijgt, terwijl ons lichaam precies weet wat klopt, en wat niet. Ons lichaam kan alleen maar in het moment aanwezig zijn en spreekt altijd de waarheid. Door hiernaar te luisteren, weet je precies wat er in elk moment nodig is. En dat geeft zelfvertrouwen. Als je er bent, met al je aandacht bij dat wat je aan het doen bent, weet je precies wat je moet doen. Het vergt wat oefening, maar één ding is zeker: het geeft je zelfvertrouwen een boost.

Sexy lingerie

Je sexy voelen heeft alles met zelfvertrouwen te maken. Een vrouw die zichzelf waardeert, straalt uit dat ze lekker in haar vel zit. Dat heeft niets met gewicht, cupmaat of maatje 36 te maken. En daar hoort ook sexy lingerie bij. Het kopen van sexy lingerie doe je niet zozeer voor de ander, maar allereerst voor jezelf. Ga een keer kritisch door al je lingerie en ondergoed heen, en trakteer jezelf op een lingeriejurkje, sexy string, jarretels of een bodystocking. Het voelt meteen heel anders als je lingerie onder je kleding draagt dan een onderbroek van Bridget Jones. En als je dan een spannende date hebt, ben je helemaal voorbereid.

In de spiegel kijken

Wat voor gedachtes heb jij als je in de spiegel kijkt? Vaak focussen we ons op wat er niet mooi is aan onszelf, of anders zou moeten. Een derde tip is om wat vaker je gedachtes te observeren en niet alles te geloven wat je denkt. We zijn zo gericht op hoe we er fysiek uitzien, en vergelijken onszelf continu met anderen, dat we voorbijgaan aan hoe we ons voelen. En dat is uiteindelijk wat een ander ook voelt. Als je voor de spiegel staat, focus dan eens wat minder op hoe je eruitziet ziet en wat er niet goed is, en wat meer op wat je mooi vindt aan jezelf. En ben je bewust door wat gedachtes jij je laat voeden. Als jij vertrouwen hebt in jezelf, is dat voelbaar voor anderen.

Waarderen

Als we iets doen, zijn we geneigd om meteen erna op radiozender kritische stem FM af te stemmen. Het is nooit goed genoeg. Een wondermiddel tegen deze stem is waardering. De vierde tip is om elke dag stil te staan bij wat je aan jezelf waardeert. Dat kan in het begin wat lastig zijn, want we zijn dit niet gewend. Geef het wat tijd, het is een spier die getraind moet worden. Eén voordeel: je hoeft er niet voor naar de sportschool.