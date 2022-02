Geen nieuws is goed nieuws

Foto: Photo by Ludovica Dri on Unsplash

Na 11 jaar wonen in de Verenigde Staten waarvan vier jaar onder de regering Trump en Amerikaanse corona perikelen, was ik eigenlijk wel toe aan wat rust in mijn dagelijkse nieuwsinname. Al het nieuws in de VS is immers altijd ‘breaking’ en schreeuwt je op grote schermen vanaf ieder gebouw, in iedere winkel en zelfs in restaurants tegemoet. Het nieuws maakt in de Verenigde Staten bang en bezorgd. Die angst regeert al langer in de Verenigde Staten en heeft zich in de haarvaten van de Amerikaanse maatschappij en cultuur genesteld. Met de term ‘Fake News’ kwam daar de afgelopen jaren een grote dosis wantrouwen in de gevestigde orde bij. Terug in Nederland zou het anders zijn, zo hoopte ik.

Klein en kneuterig?

En dat voelde in beginsel ook wel een beetje zo. Hier kan nieuws soms nog zo lekker klein en kneuterig zijn. Van grote vis gevangen in de Medemblik tot minister president Rutte fietst naar het Binnenhof. Maar helaas bleek ook hier niets minder waar. De corona crisis, milieu problemen, inflatie, gasprijzen, de woningmarkt.

Inmiddels houdt de vraag ‘Wat gaat er eigenlijk nog wel goed in een wereld waarin alles mis lijkt te gaan?’, mij dagelijks bezig. Politici worden hier net als in de VS bedreigd, het wantrouwen in alles en iedereen groeit, de Nederlandse kloof tussen rijk en arm wordt onoverkomelijk groot en de agressie groeit op straat en achter de voordeuren.

De overval in de Apple Store afgelopen week leek op een crime scene uit New York City en de heftigste stormen in 30 jaar waren de opmaat voor iets enorms, namelijk een dreigende Europese oorlog. Wat iedereen in Europa onmogelijk leek (waren we naïef?) maar wat al wel met koeienletters in het Amerikaanse nieuws iedere dag langs kwam, is gebeurd. Vorige week nog dacht ik:’ Wat een fuzz maken die Amerikanen weer. Het is alleen maar olie op het vuur.’ ‘Bangmakers zijn het.’, riep ik nog vol overtuiging.

De rekbare ‘waarheid’

Vandaag luisterde ik naar BNR in de auto op weg naar mijn werk. ‘Wij brengen het nieuws onafhankelijk en zullen alleen waarheid brengen zodat u als luisteraar er van op aan kan dat dat wat wij als nieuws brengen ook echt zo is. Want helaas is het nieuws uit deze regio lang niet altijd betrouwbaar gebleken.’

Tja, denk ik. Waarheid is een zeer rekbaar begrip. Wat in de Verenigde Staten als waarheid wordt verkondigd, wordt hier als overdreven beschouwt. Het zal zo’n vaart niet lopen. Poetin blijkt al dagen eerder zijn toespraak te hebben opgenomen en wij trapten er in. Bestaat het nog wel, die waarheid? Wat geloof ik en waar bouw ik mijn bestaan en mijn overtuigingen eigenlijk nog op?

Ik besef me natuurlijk dat ik voor een nieuwsplatform werk en zelf een nieuwsjunkie ben. Ik wil voortdurend weten in wat voor wereld ik leef. Maar vanochtend zei ik tegen mijn echtgenoot: ‘Er valt echt steeds meer te zeggen voor klein leven.’ Ik bedoel er mee dat ik zo graag zou willen filteren en focussen op dat wat werkelijk belangrijk is voor mij en mijn dierbaren. Maar hoe doe je dat?

Het nieuwsdieet

Franklin, mijn yogateacher in New York, zei het al op 8 november 2016, de dag dat Trump werd gekozen: ‘Ik stop met het nieuws. Ik wil in mijn eigen waarheid leven.’ Zou het buitensluiten van negatieve nieuwsberichten, bevorderend werken voor je eigen geluk en het geluk van dierbaren? Kun je eigenlijk wel focussen op wat er goed gaat in een wereld waarin alles mis lijkt te gaan?

Dat ik niet de enige ben met die behoefte is wel duidelijk. De Zwitserse schrijver Rolf Dobelli, schreef er een boek over: Het nieuwsdieet. Een citaat: “Vandaag ben ik ‘clean’. Sinds 2010 leef ik helemaal zonder nieuws en ik kan de gevolgen van deze vrijheid zien, voelen en uit de eerste hand omschrijven: hogere levenskwaliteit, helderder denkvermogen, waardevollere inzichten, minder nervositeit, betere beslissingen en veel meer tijd.”

Volgens Dobelli geeft nieuws je bovendien de illusie van begrip en controle. Maar dat is een gevaarlijke illusie. Het brein interpreteert het sensationele als veel vaker voorkomend dan in werkelijkheid het geval is. Het negeert de andere, stillere factoren die niet geschikt zijn voor de koppen in de krant en dus maak je eigenlijk voortdurend verkeerde risico-inschatting.

Gevaarlijk voor lijf en leden

En hij gaat verder. Dobelli vindt nieuws niet alleen gevaarlijk voor je geestelijke, maar ook voor je lichamelijke gezondheid. Het zorgt voor chronische spanning. “Nieuws triggert constant je limbische systeem. Paniekverhalen zorgen voor een stijging van het stresshormoon dat je lichaam in een constante staat van chronische spanning houdt.” De zegeningen van een leven zonder nieuws zijn volgens Rolf legio. Het levert je meer tijd op, je kunt dieper denken, krijgt betere inzichten en je houdt meer focus.

Ik denk dat ik inderdaad even op nieuwsdieet ga. En omdat ik dan niet meer mee doe aan alle drukdoenerij en meer tijd over heb, kan ik eindelijk luisteren naar de Slow Home podcast, een serie over ‘klein’ leven en focussen op dat wat belangrijk is. Heb jij daar net als ik ook zoveel behoefte aan?

Ingeborg van ’t Pad Bosch keerde na 11 jaar in de Verenigde Staten gewoond te hebben in de zomer van 2021 terug naar Nederland. Voor Vrouw.nieuws.nl schrijft zij een wekelijkse column over wat haar opvalt in het Nederlandse nieuws.