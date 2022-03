Producer Rachel van Bommel over vrouwen en film

In het kader van Internationale vrouwendag sprak Nieuws.nl Rachel van Bommel, onder andere bekend van de film Soof en de serie ANNE+. Beide zijn films waar de vrouw centraal staat, en dat is ook meteen de rode draad in het werk van Rachel: films voor een vrouwelijk publiek. We kunnen haar de Reese Witherspoon van Nederland noemen; beide filmmakers willen de stem van de vrouw laten horen.

Volgens Rachel zitten we op haar vakgebied in een snelkookpan in Nederland, met de markt die overspoeld wordt door streaming diensten. Dat streamers het goed doen heeft volgens haar ook te maken met de coronacrisis. “Corona heeft voor een enorme boost in ons kijkgedrag gezorgd. Je ziet dat de wereld snel veranderd omdat mensen heavy users zijn geworden.” We kijken steeds vaker films en series via streaming diensten, en we zijn ook gewend om te kijken op de momenten dat wij dat willen. “Hierdoor moet je je als filmmaker blijven vernieuwen en verrassen. Iets wat je vroeger voor televisie zou doen, zoals zoveel mogelijk herhalen in het script zodat de ontwikkeling van de personages goed te volgen is, dat geldt niet meer. Mensen letten veel beter op en het publiek is getraind om te kijken en om snel informatie op te nemen. Je moet snappy en snel vertellen, en ik vermoed dat dit nog wel even doorzet.”

Vrouwelijk publiek

Twaalf jaar geleden is ze begonnen met haar eigen productiebedrijf Millstreet films, een dappere keuze. Ze begon meteen in combinatie met distributie, waardoor ze gedwongen werd om goed na te denken over wat voor films ze wilde maken. “Ik had tijd voor 1 à 2 films per jaar. Dat heeft ertoe geleid dat ik een duidelijke keuze moest maken ten aanzien van wat voor films ik ging maken. Ze was als distributeur op zoek naar films voor een vrouwelijk publiek, “maar die waren er in die tijd nauwelijks”. “Je had één keer in de zoveel jaar een Bridget Jones film en verder was het heel erg op mannen gericht. Dat vond ik gek, want als je in de bioscoop keek naar welke films er werd gegaan, waren het in de meeste gevallen de vrouw die de keuze van de film bepaalde. Dus toen ben ik begonnen met producties voor een vrouwelijk publiek of met sterke vrouwelijke makers.”

Dergelijke films hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en ook Rachel heeft niet stil gezeten. De films Soof 1 en Soof 2, Loft, Rendez-vouw, Singel 39, Baantjer, de serie Nieuwe Buren voor Videoland, de succesvolle serie ANNE+ die net op Netflix is released, en de film Alles op tafel met Linda de Mol die momenteel op Amazon prime in première is gegaan. “Je ziet een wisselwerking die ik wil nastreven tussen vroegtijdig starten met nadenken voor welk publiek gaan we deze film maken, en daardoor sterke merken uit te bouwen. Met Soof is dat goed gelukt met twee speelfilms en een serie. We hopen dat we in het najaar na heel veel uitstellen Soof 3 in de bioscoop kunnen brengen.”

“Ik ben niet per se voorstander van alleen maar vrouwen op een set”

In haar werk is Rachel heel loyaal naar de mensen met wie ze samenwerkt en is ze zich bewust van de verhouding man/vrouw op de set. “Door die samenwerking leer je wat wel en wat niet werkt. We hebben ook weleens op de set gestaan en dat ik dacht: dit is geen gebalanceerde set, er zijn veel meer mannen. Het is belangrijk om de juiste balans te houden. Ik ben niet per se voorstander van alleen maar vrouwen op een set. Met een juiste balans zorg je voor een prettige sfeer, dat werkt goed.”

Naast haar eigen productiebedrijf heeft Rachel in 2016 het digitale platform Girls in Film opgezet, samen met Vivian Opsteegh, waar het verhaal achter vrouwelijke producties wordt verteld. Er waren altijd al veel vrouwelijke succesvolle regisseurs, aldus Rachel. “Als je kijkt naar de top 20 van beste Nederlandse films, staan daar veel vrouwelijke regisseurs tussen, zoals Dana Nechushtan, Antoinette Beumer en Will Koopman, die een breed en groot publiek bereiken. Ik vind het belangrijk en dat was ook de opzet van Girls in Film, om te benadrukken dat er ook vrouwen (kunnen) werken op andere key functies. Er zijn dit jaar voor het eerst meer vrouwelijke editors die afstuderen dan mannen op de filmacademie. Dat is een mooie ontwikkeling.” Op het gebied van camera en muziekcompositie loopt het aantal vrouwen nog wat achter.

“Uiteindelijk is erkenning van het publiek de grootste prijs”

We zitten in een dynamische tijd, aldus Rachel, waarin streamers op zoek zijn naar nieuwe abonnees. “Je voelt nu dat die streamers zich richten op de doelgroep van 18 tot 34, de early adopters, en dat doen ze allemaal. Dan is er meer van hetzelfde. Ik zou het fijn vinden als we over een paar jaar op een punt zijn dat er meer ruimte is voor meer originaliteit, meer genres en nieuwe gezichten en jonge makers.” De films van Rachel hebben humor en dat vindt ze belangrijk. “We blijven films maken met humor, met een gelaagdheid. Dat houden we graag vast, ook als het niet tot hogere kunst wordt verheven. Uiteindelijk is erkenning van het publiek de grootste prijs.”