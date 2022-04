Nieuws.nl zet spotlight op Films for Equality, het filmplatform van UNWomenNl en ShortsTV

Op 4 april lanceert ShortsTV een eigen UNWomen TV kanaal: Films for Equality. Ieder seizoen selecteert het team van UNwomen samen met Shorts TV korte films en documentaires om je te inspireren en aan het denken te zetten over (on)gelijkheid en vrouwenrechten. Nieuws.NL zal met mooie artikelen het hele jaar door de films en documentaires en hun makers uitlichten.

Stereotypes overboord

UN Women Nederland bundelt haar krachten met ShortsTV met deze speciale selectie van korte films en documentaires om zo oude stereotypen overboord te zetten en diversiteit te omarmen. UNWomen Nederland versterkt vrouwen al jaren door te strijden voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Iedere vrouw, waar dan ook ter wereld, heeft immers het recht om haar leven te leven zoals zij dat wil, veilig en zonder geweld. Om dat te bereiken moeten we ons beeld van vrouwelijkheid en mannelijkheid veranderen. Visuele verhalen hebben dan zoveel meer impact. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het starten van een gesprek, educatieve doeleinden of samenwerkingen met gelijkgestemde stichtingen.

Directeur UNWomen Marije Cornelissen: β€œAls vrouwenrechtenorganisatie zijn we meestal gewend om mensen te overtuigen met feiten en argumenten, maar om echt anders naar vrouwelijkheid en mannelijkheid te kijken is meer nodig. Met films en documentaires raak je mensen niet alleen in hun hoofd, maar ook in hun hart. Dat is uiteindelijk waar bewustzijn en verandering begint. Daarom zijn wij heel blij met onze samenwerking met ShortsTV, die een hele mooie bijdrage kan leveren aan betere wereld.”

Over Shorts TV

ShortsTV is het grootste distributiekanaal van korte hoog kwalitatieve nationale en internationale films van onafhankelijke filmmakers. Je vindt er prijswinnende films van de meest spraakmakende nieuwe regisseurs. Eerder lanceerde ShortsTV het Worldwide Film Festival waarop korte films uit de VS, Europa, Latijns-Amerika en India in het spotlicht staan. ShortsTV beschikt over een 24/7 lineair TV kanaal dat wordt uitgezonden via Ziggo, T-Mobile, Caiway, Delta, Kabeltex, Breedband Helmond, Youfone en via Amazon Prime Video. Bij T-Mobile en Prime Video heb je naast het lineaire kanaal ook toegang tot VOD content en de verschillende kanalen van ShortsTV met bijvoorbeeld alleen maar Nederlandse films, Oscar genomineerde films of films geproduceerd door vrouwen.

Korte aangrijpende films

Op ShortsTV besteedt UNWomen zo wekelijks aandacht aan korte aangrijpende films die voornamelijk door vrouwen zijn geregisseerd of waarin mensenrechten in de breedste zin van het woord aan bod komen. De keuze van de films zal aansluiten bij de verschillende campagnes die UNWomen het gehele jaar door voert, zoals Orange the World en He for She voor een betere toekomst voor meisjes en vrouwen wereldwijd.

β€œMet films en documentaires raak je mensen niet alleen in hun hoofd, maar ook in hun hart. Dat is uiteindelijk waar bewustzijn en verandering begint.”

Op 1 april start Films for Equality powered by UN Women een prachtige programma bestaande uit films als: Talento INcluir over inclusiviteit en ondernemerschap van vrouwen met een beperking in Sao Paolo en Small Step, over de dromen van een meisje dat graag astronaut wil worden. Je kunt je laten inspireren door Onganic Foods, waarin een Indiase vrouw verteld dat toen ze leerde hoe voedsel werd verbouwd, haar wereld en die van vele anderen om haar heen drastisch veranderde. Heel aangrijpend is de korte docufilm Caroline Sho over de strijd van een alleenstaande moeder in de Verenigde Staten. De film The Last Rights laat je zien wat de rol van vrouwen in India is bij rituelen rond dood, verlies en rouw en In Justice of Pies strijdt een vrouw met het bakken van taarten voor de rechten van meisjes en vrouwen. Stuk voor stuk filmische hoogstandjes met aangrijpende beelden en een inspirerende boodschap. Veel kijk- en leesplezier!