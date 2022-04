Petitie Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen aangeboden aan VWS

Op 6 april sluit de Nederlandse Vrouwen Raad de campagne voor een Nationale Coördinatie Geweld tegen Vrouwen af met de aanbieding, door voorzitter Nenita La Rose, van een petitie aan het ministerie van VWS.

In de petitie die door een brede coalitie van organisaties wordt gesteund, dringt de Raad aan op een centrale, nationale coördinatie om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld effectief en efficiënt te stoppen.

Nationale coördinatie

Een nationale coördinatie is noodzakelijk omdat (hulpverlenings-)instanties nu niet voldoende samenwerken. Vrouwen die (partner-)geweld ervaren krijgen daardoor niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Onvoldoende afstemming tussen de instanties verergert het leed en de pijn van deze vrouwen.

Op dit moment kent Nederland, hoewel dat volgens het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa een wettelijk vereiste is, geen onafhankelijke nationale coördinatie, ministerie overstijgend, om alle inzet te verbinden.

Mariette Hamer

De petitie-aanbieding vindt plaats tijdens de online Wrap Up bijeenkomst. Er wordt o.a. gesproken door Aleid van den Brink, lid namens Nederland van de Group of Experts van de Raad van Europa die de naleving van het Verdrag van Istanbul in de lidstaten monitort, en Eva Scholte, voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang Valente en bestuurder van Moviera.

In een vraaggesprek met de vertegenwoordiger van VWS wordt o.m. ingegaan op de recente aanstelling van Mariette Hamer als regeringscommissaris om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. En er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop deze benoeming bijdraagt aan het creëren van een samenhangende aanpak om álle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te verminderen.

Op naar een jonge geweldloze generatie

De Nederlandse Vrouwen Raad wil van VWS ook weten hoe het maatschappelijk middenveld de staatssecretaris kan ondersteunen om een nationale coördinatie op de rails te zetten. Jonge generaties moeten kunnen leven als een ‘geweldsvrije generatie’ en hun potentie kunnen ontplooien voor een duurzame en vreedzame gendergelijke samenleving.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een paneldiscussie met Hanneke Bakker, directeur-bestuurder van de Blijf Groep en bestuurder van Veiligheidsregio Flevoland; Wendy Buysse, onderzoeker DSP Groep (Evaluatie Pilot project rechtbank Rotterdam); Susanne Slikkerveer, inhouds- en ervaringsdeskundige; en Aleid v.d. Brink.

Moderator van de bijeenkomst is Christine Nanlohy, vertegenwoordiger van de Nederlandse Vrouwen Raad in het Netwerk VN Vrouwenverdrag en voorzitter van de Molukse Vrouwen Raad.

In het najaar brengt het ministerie van VWS de rapportage namens de Nederlandse regering uit aan de Group of Experts van de Raad van Europa. De Nederlandse Vrouwen Raad komt dan met een follow up op deze campagne.

De Nederlandse Vrouwen Raad werkt samen met de European Women’s lobby EWL aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen‘. Dit in samenhang met de campagne van de Raad van Europa om seksisme te bestrijden: Mobilise Against Sexism.