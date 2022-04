Diëtist Karina Schenk: “Steeds meer mensen hebben moeite om hun voeding te verteren”

Maag- en darmklachten, hormonale klachten zoals PCOS (Polycysteus Ovarium Syndroom), overgewicht, diabetes type 2; Diëtist Karina Schenk van praktijk Het persoonlijke dieet ziet steeds vaker mensen met dergelijke aandoeningen voorbijkomen. Uit eigen ervaring weet ze dat je met onder andere aanpassingen in je voeding en leefstijl veel kan voorkomen en oplossen. Met behulp van een bloedonderzoek kijkt ze ook welke tekorten iemand heeft en of er welllicht voedselintoleranties zijn.

Van kinds af aan had Karina altijd buikpijn. Ze was moe, misselijk en sliep veel. “Mijn zus ging later naar bed en ik was in het weekend altijd degene die moe was.” Na 21 jaar zoeken kwam er een diagnose, namelijk fructose intolerantie. “Het werd eerst op hormonale klachten gegooid en ik heb zelfs het advies gekregen om antidepressiva te slikken, omdat het tussen mijn oren zou zitten. Dat heb ik niet gedaan. Ik voelde dat er iets aan de hand was.”

“Fructose intolerantie kan ook voor hormonale klachten zorgen”

Het lichaam van Karina kan geen fruit verdragen, terwijl we regelmatig te horen krijgen dat twee stuks fruit per dag gezond is. “Dat kan voor de een goed zijn, maar voor de ander niet. Een aanpassing in voeding is voor veel mensen het antwoord op hun klachten, en zo was het ook voor mij.” Al vanaf jonge leeftijd was ze bezig om haar eigen dieet samen te stellen en werd ze zich steeds meer bewust van wat ze wel en wat ze niet kon verdragen. Niet raar dus, dat Karina al vanaf haar twaalfde wist dat ze diëtist wilde worden. “Ik viel in die tijd veel af en was heel dun. Ik ben ook twee jaar niet ongesteld geweest. Fructose intolerantie kan ook voor hormonale klachten zorgen. Toen ik stopte met het eten van fructose werd ik na twee weken weer ongesteld en straalden mijn ogen weer. Mensen in mijn omgeving dachten dat ik anorexia had, terwijl ik bezig was om erachter te komen met wat ik kon eten en hoe ik sterk kon blijven.”

Karina is nu tien jaar diëtist en werkt sinds 2016 volgens een eigen concept. “We kunnen veel meer, als we op een andere manier naar het lichaam kijken en er beter naar luisteren. Het concept dat ik heb ontwikkeld, is op basis van o.a. bloedonderzoek. We kijken of iemand vitaminen tekorten, laaggradige ontstekingen, hoge insuline productie of een voeding intolerantie heeft. Het is een holistische manier van kijken, dus het gaat niet alleen om voeding. Hoe staat iemand in het leven, hoe slaapt iemand, maar ook het stukje zwangerschap van de moeder. Hoe heeft ze (Iemand toch?) die ervaren? Dat is een belangrijke imprint voor de toekomst van een kind.”

Ingewikkeld dieet en jarenlange zoektochten niet nodig

Ze ziet het dagelijks in haar praktijk: als je voeding in een lichaam stopt wat het niet aankan, en dat kan ook fruit zijn, en het lichaam gaat hierdoor ‘aan’ staan, met andere woorden, het triggert het immuunsysteem, dan kan dit hormonale klachten geven. “We begeleiden mensen een half jaar tot een jaar en ze kunnen altijd terugkomen. Daarnaast bieden we ook(extra) coaching. Het kan zijn dat iemand binnenkomt met een eetlijst waarvan je denkt: dat ziet er goed uit. Maar je weet niet of iemand tekorten heeft of iets niet kan verdragen. Ik wil eerst zien(weten) hoe iemand zijn of haar voeding opneemt en waar de klachten vandaan komen. Het kan zijn dat je geen champignons kan verdragen. Daar zijn bloedtesten voor en dan is een ingewikkeld dieet en jarenlange zoektochten niet nodig.”

De afgelopen jaren ziet Karina steeds vaker mensen met maag- en darmklachten. “Ik weet niet of dit is omdat we steeds meer bereik hebben. Het komt ook omdat de wereld is veranderd. Steeds meer mensen hebben moeite om hun voeding te verteren. Als je stress hebt, gaat er minder energie naar je vertering. Slaap speelt ook een rol. Maar ik zie nu ook dat mensen weer heel hard aan het werk zijn en niet de ruimte nemen om goed voor zichzelf te zorgen. Het is heel makkelijk om snel een maaltijd te kopen waar geen voedingstoffen inzitten die je wel nodig hebt. Er spelen veel facetten en ik vind het zorgelijk.” Steeds meer mensen hebben een glutenintolerantie, waardoor de darmwand beschadigd raakt en er ontstekingen kunnen ontstaan. “Dat zien we ook met koemelk. Als je dat uit je dieet haalt, verdwijnen de klachten soms al na een week. Sommige mensen voelen zich beter als ze het volledig elimineren en soms kan het wel weer gegeten worden.”

Mensen voelen vaak heel goed aan wat ze nodig hebben. Dat kan een stuk vlees zijn, of juist veel groentes. “Dat heb ik zelf ook gevoeld. We weten meestal al wat we wel en niet kunnen verdragen. Dat gevoel zijn we wel een beetje verloren. Ik weet zeker dat als je goed naar je lichaam luistert, dat je weet wat je nodig hebt. Zo kan je prima een maaltijd overslaan. Als je geen trek hebt, waarom zou je dan eten? Het gaat er uiteindelijk om dat je kijkt waarom je eet en wat je nodig hebt. Daarom maken we ook persoonlijke weekmenu’s en geven we aandacht aan leefstijl.”

“We mogen allemaal aanvoelen wat we nodig hebben”

Met coaching en een persoonlijk voedingsplan zijn veel mensen binnen een paar weken klachtenvrij. “We boeken fantastische resultaten, simpelweg door te luisteren en samen te onderzoeken. Dat is onze kracht. Veel mensen voelen zich niet gehoord in het ziekenhuis of door artsen. Wat wij doen, is puzzelen, luisteren, bloedonderzoek(en) doen en de kern aanpakken.” Ze heeft moeite met de standaard richtlijnen die onder andere vanuit het Voedingscentrum worden gegeven. “De schijf van vijf is voor gezonde mensen. We hebben in Nederland meer dan zeven miljoen mensen met chronische klachten. We zijn allemaal uniek. Natuurlijk, voor sommige mensen zijn die richtlijnen goed, maar we mogen allemaal aanvoelen wat we nodig hebben. En minder eetmomenten op een dag, dat is voor iedereen goed.”

Er lopen te veel mensen met hormonale klachten rond, aldus Karina, en daar wil ze zich op focussen. “Volgend jaar komt er een hormoon-traject want dan zijn mijn collega’s en ik hormoontherapeut. Het kan zijn dat we ons eerst alleen gaan richten op PCOS. Dit betekent dat er meer blaasjes op de eierstokken groeien dan normaal. Dit geeft klachten, zoals pijn voor de menstruatie. (dit mag weg, geen idee wat de toekomst brengt)” Ze vindt het vooral belangrijk dat mensen niet opgeven. “Ik ben het niet eens als mensen te horen krijgen dat het tussen hun oren zit of dat ze er maar mee moeten leven. Er moet onderzocht worden waarom iemand zich op een bepaalde manier voelt. Het is niet normaal om (darm)klachten te hebben, dat je bepaalde voeding niet kan verteren of dat je diabetes hebt. Daar ligt heel vaak iets aan ten grondslag, maar daar wordt vaak niet naar gekeken. Er moet verder gepuzzeld worden, en dat is wat wij wél doen.”