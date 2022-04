Korte film Caroline legt pijnlijk moreel dilemma bloot van alleenstaande moeders

In de spotlight op Vrouw.nieuws.nl: deze week via Shorts TV zien we de korte film Caroline van filmmakers Celine Held en Logan George.

De regisseurs Celine Held en Logan George hebben zich voor hun korte film Caroline laten inspireren door alleenstaande moeders. In 2020 waren er in Amerika alleen al bijna 16 miljoen families met een vrouwelijk gezinshoofd en een afwezige vader. Moeders komen daardoor regelmatig voor grote uitdagingen te staan en het regisseursduo vond het belangrijk om die problematiek in beeld te brengen. Caroline werd in 2018 genomineerd voor de Short Film Palm D’Or op het Cannes Film Festival.

Waargebeurde verhalen

De film vertelt het verhaal van de zesjarige Caroline die in een auto in Texas op haar twee zusjes moet passen terwijl haar moeder op een sollicitatiegesprek is. Het verhaal is gebaseerd op een aantal waargebeurde verhalen van moeders die een sollicitatiegesprek hadden en geen kinderopvang konden regelen. Zo was er bijvoorbeeld een moeder die haar kinderen alleen in een winkelcentrum liet en ze van veraf kon zien, en moeders die hun kinderen in de auto lieten met de airco aan. Al die verhalen eindigden met dat de moeders de gevangenis in moesten.

‘‘We voelden dat dit probleem iets was om te onderzoeken,’’ vertelt Held tijdens een interview op het Cannes Film Festival. ‘‘Het is een moreel dilemma, maar het gaat in zekere zin ook over leven en dood. We wilden de situatie van verschillende kanten belichten.’’ Caroline is niet gebaseerd op één van die waargebeurde verhalen. ‘‘Al ons werk is gebaseerd op echte gebeurtenissen, situaties of momenten waar we ons eigen narratief van maken. Met Caroline hebben we naar onze waarheid daarin gezocht, ons verhaal.’’

Uitdagingen

George vertelt dat ze zich vooraf bewust waren van de zwaarte van het onderwerp. ‘‘Het moeilijkste van het maken van deze film was het werken met drie kinderen. Eentje was pas 1,5 jaar oud en de andere twee 3 en 6 jaar. We bereidden ons voor op het ergste in bepaalde opzichten. Maar het meisje dat Caroline speelde deed het fantastisch en hielp ons echt het plot verder uit te werken.’’

Intensieve voorbereiding

Ter voorbereiding op de film woonden George en Held zelfs een maand bij het gezin om een relatie met de kinderen op te bouwen. ‘‘Ik speel de moeder in de film,’’ vertelt Held. ‘‘We acteren vaak zelf en bij deze film voelde dat ook logisch. De kinderen keken echt naar mij en niet voorbij de camera om mij en Logan te vinden. Het was voor ons het belangrijkste om een band met ze op te bouwen.’’

George en Held werken nauw met elkaar samen. ‘‘Het is belangrijk voor ons om gelijkgestemd te zijn wanneer we van start gaan met een project,’’ legt George uit. ‘‘Dat betekent dat de voorproductie erg intensief is. Zo zorgen we ervoor dat we later op de set op verschillende afdelingen kunnen zijn met dezelfde visie.’’ Held voegt daaraan toe dat ze een sterke band met elkaar hebben. ‘‘We vertrouwen elkaar compleet.’’

Grote eer

Dat George en Held naar Cannes mochten was een grote eer. ‘‘Voor ons is het de eerste keer hier,’’ vertelt Held. ‘‘We hebben in drie dagen deze film in Houston opgenomen en hadden geen idee dat we hier zouden belanden. Dat was alleen in onze wildste dromen.’’

George voegt daaraan toe dat Cannes toch wel echt anders is dan veel andere filmfestival. ‘‘Ongelofelijk dat we tot de acht officieel geselecteerde films behoren. En wat omgeving betreft is het een fantastische plek voor interactie met de internationale markt. We waren voorheen alleen op Amerikaanse festivals. Het is gaaf om hier te zijn, je kunt echt de filmwereld voelen op deze plek.’’