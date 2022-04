Shorts TV viert vrouwelijk ondernemerschap door documentaire van Nadia Naffa: Sarah’s bag

In de spotlight op Vrouw.nieuws.nl deze week via ShortsTV zien we de korte film Sarah’s bag van filmmaker Nadia Naffa. Filmmaker Nadia Naffa heeft meer dan twintig jaar ervaring met de productie van televisieprogramma’s en documentairefilms, zowel in Los Angeles als het Midden-Oosten.

Met die achtergrond en haar vloeiende Arabisch was ze geknipt om mee te werken aan de documentaireserie FIVE, waarin vijf vrouwelijke ondernemers worden gevolgd die met hun bedrijf de missie hebben om iets bij te dragen aan hun community. Met Sarah’s Bag heeft Nadia het inspirerende verhaal van de Libanese Sarah Beydoun in beeld gebracht.

Vrouwen in lastige posities

Sarah’s Bag vertelt het verhaal van sociaal ondernemer Sarah Beydoun. Tijdens haar studie Sociologie werd ze geconfronteerd met de uitdagingen waar sommige vrouwen wereldwijd mee te maken krijgen. Van misbruik en prostitutie, tot geweld en gevangenschap. Ze werkte toentertijd voor de winkel van haar broer, waar regelmatig een ambachtsman kwam om oude tassen te repareren. Dat inspireerde Sarah om vrouwen in lastige posities te helpen door ze te trainen in verschillende traditionele handwerktechnieken die uniek zijn voor de regio van Beiroet. Daarmee helpt ze vrouwen om hun families financieel te kunnen ondersteunen en hun gevoel van waardigheid te boosten. De film neemt de kijker mee in het leven van vrouwen die een tweede kans krijgen.

Op 4 augustus 2020 vond echter een heftige explosie plaats in Beiroet waardoor de winkel van Sarah veel last had van schade. Sarah zelf kwam onder het dak terecht, maar overleefde het gelukkig. Nu is ze bezig om haar winkel te herbouwen en haar business zowel in binnen- als buitenland uit te breiden.

Missie en toewijding

De sterke drive van Sarah heeft volgens Nadia ook veel te maken met de vrouwen in haar leven. ‘‘Toen ik de moeder, zus en andere vrouwen in het leven van Sarah ontmoette, realiseerde ik mij dat ze omringd is door sterke en inspirerende vrouwen. Sarah heeft een groot hart, werkt hard en zet zich met veel liefde in voor anderen. Ze is heel toegewijd aan haar missie om andere vrouwen te helpen.’’

Vrouwelijke activisten

Nadia vertelt dat ze een sterke persoonlijke connectie voelde met het verhaal van Sarah. ‘‘Op veel vlakken lijken we op elkaar. Ons pad en onze overtuigingen liggen erg dicht bij elkaar.’’ Nadia legt vervolgens uit dat ze onderdeel is van een generatie van vrouwelijke activisten binnen haar familie. Mijn tante heeft bijvoorbeeld een vrouwenbeweging op gang gebracht in de jaren ‘50 in Jordanië.’’

Spontaniteit en connectie

Cinematograaf Simona Susnea werkte ook met veel plezier aan dit project mee. ‘‘Bij het filmen van documentaires vind ik de combinatie van in het moment zijn en tegelijkertijd een diepe connectie opbouwen met de mensen in de film heel waardevol. Je kunt de controle echt loslaten, iets wat bij een fictiefilm nooit kan. Er is dat gevoel van spontaniteit om iets on the spot te kunnen creëren met anderen.’’

Financiële inclusie

FIVE, en daarmee ook Sarah’s Bag, is ontstaan uit initiatief van Mastercard. Nadat het creditcardbedrijf aankondigde 25 miljoen vrouwelijke ondernemers tot 2025 te helpen met het laten groeien van hun bedrijf, besloten ze om vijf verhalen te delen waarmee meer aandacht wordt gegeven aan ´s werelds grootste uitdagingen op het gebied van financiële inclusie. Van duurzame landbouw, tot speciaal onderwijs, diversiteit en inclusie op de werkplek. Mastercard streeft er namelijk naar om bij te dragen aan het bouwen van een digitale economie die voordelig is voor iedereen. Het verhaal van Sarah is een voorbeeld van de impact die vrouwelijke ondernemers kunnen maken.