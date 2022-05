Nederland waardeert massaal moeders, 85% van Nederland viert Moederdag.

Kinderen (93%) vinden het leuker om Moederdag te vieren dan vaders of moeders zelf (beide 81%).

Vaders (63%) en kinderen (69%) zien het vieren van Moederdag als blijk van waardering. Bijna alle kinderen (93%) vinden het leuk om Moederdag te vieren en proberen hun moeder ├ęcht te verrassen op Moederdag

Moederdag wordt vooral gevierd als blijk van waardering, 69% van de kinderen in de leeftijdsgroep 7-16 geeft aan dat zij juist daarom Moederdag vieren. De waardering van vaders voor de moeder van hun kinderen neemt toe naarmate de jaren vorderen; zo koopt slechts 20% van de mannen tussen 25-34 een cadeau voor Moederdag terwijl 69% van de mannen in de leeftijdsgroep 35-60 een cadeau koopt. Verrassend genoeg kwam uit het onderzoek dat 33% van de jongens (7-16) niet begrijpen waarom er Moederdag gevierd wordt terwijl 80% van de meisjes dit wel begrijpen.

Ontbijt is favoriet

Wat geven kinderen nou het liefst aan hun moeder? Het ontbijt op bed wint het van het knutselwerkje want maar liefst 47% van de kinderen maakt liever een heerlijk ontbijt op bed dan een knutselwerkje. Opvallend is dat de moeders van Nederland het het leukst vinden om een knutselwerkje (70%) van hun kroost te krijgen en dit zelfs liever krijgen dan een ontbijt (46%) op bed. Moeders kunnen vooral een knutselwerkje verwachten van kinderen in de leeftijd 7-9 jaar, want 70% van deze kinderen maakt zelf iets voor Moederdag. Vanaf hun tiende jaar kopen kinderen vaker cadeaus voor Moederdag, waarbij bloemen, beauty producten en chocolade favoriet zijn. Ook vaders geven graag een cadeau (57%), waarbij de bloemen op de eerste plaats staan, gevolgd door beauty producten.

Op de vraag wat moeders het minst leuke cadeau vinden antwoordt 77% van de moeders; elektronica. Gelukkig weten vaders dit, want maar liefst 53% van de vaders vindt elektronica geen leuk cadeau om te geven. Ook vallen de cadeaubon (31%) en het fotolijstje (29%) minder in de smaak bij moeders.

Warme herinneringen

Moeders blijken weinig tot geen controle te willen hebben over hun Moederdag cadeau, 19% geeft wel hints aan de familie, maar het overgrote deel (66%) zegt nooit een tip te geven over wat ze graag zouden willen krijgen voor Moederdag. Verrassend is wel dat 6% van de moeders in de leeftijd 25-34 haar eigen cadeau koopt. Op Moederdag worden warme herinneringen gemaakt want over het algemeen bewaart maar liefst 90% van alle moeders de cadeaus die zij krijgen op Moederdag, soms voor een langere tijd en 54% zelfs voor altijd.