Aanvragen kinderhulp voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar in 2 jaar met 75% toegenomen

Foto: Photo by Christopher Luther on Unsplash

1 op de 12 kinderen tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. En iedere ouder wil maar één ding: dat zijn of haar kind gelukkig is.

Kinderhulp is er ook voor de allerkleinsten

Voor gezinnen met een krappe beurs kan dit als een grote uitdaging voelen, want ook de allerkleinsten merken de gevolgen van armoede. Kinderhulp ziet de aanvragen voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar met maar liefst 75% stijgen ten opzichte van de afgelopen twee jaar en vraagt aandacht voor deze kwetsbare groep.

In Nederland leven ruim 55.000 kinderen van 0 tot en met 3 jaar in armoede. In de afgelopen twee jaar zag Kinderhulp alle aanvragen voor kinderen in armoede (van 0 tot 21 jaar) met ongeveer 25% toenemen. Maar de nood lijkt extra hoog bij de groep kinderen van 0 tot en met 3 jaar. De aanvragen voor kinderen in deze leeftijdscategorie zijn explosief gestegen met 75% ten opzichte van twee jaar geleden.

Moeder Ashley weet als geen ander wat armoede met je doet als moeder wanneer je er plots alleen voor komt te staan: “Hoe kom ik aan luiers? Hoe kom ik aan voeding? Hoe kom ik aan kleertjes, een tweelingbox, een kinderwagen.. dat is allemaal hartstikke duur.”

Het effect van armoede op ontwikkeling kind

Waar je wieg staat, bepaalt je kansen. Een veelgehoorde uitspraak en helaas ook de pijnlijke waarheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat de eerste 1.000 dagen van een baby essentieel zijn voor de verdere ontwikkeling van een kind. Maar ook dat die ontwikkeling verstoort kan worden bij blootstelling aan de chronische stress die armoede kan veroorzaken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat de hersenen van kinderen die al jong met armoede te maken krijgen zich minder goed ontwikkelen dan bij kinderen uit welvarende gezinnen. Niet doordat ze direct iets merken van het materiële gebrek. Wel doordat ouders hun aandacht te veel moeten verdelen.

Bij (op)groeien komt veel kijken. Door de snelle groei en ontwikkeling van de jonge kinderen zijn ouders relatief veel geld kwijt in korte tijd. Jan Wezendonk van Kinderhulp: “Kinderhulp gaat voor gelijke kansen voor álle kinderen. En wanneer andere instanties niet kunnen helpen, springen wij bij. Via een individuele aanvraag voorzien we kinderen van precies datgene dat het hardste nodig is. Door bij ouders een stukje financieel gepuzzel en stress weg te nemen, houden zij meer aandacht en energie over voor hun kind.”