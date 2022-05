Verloskundigen: duizenden zwangere vrouwen overlijden onnodig

Wereldwijd sterven ieder jaar nog altijd onnodig honderdduizenden vrouwen en meisjes tijdens hun zwangerschap of bevalling. De International Confederation of Midwives (ICM) becijfert in een rapport dat het jaarlijks om circa 300.000 sterfgevallen gaat. Volgens de organisatie had 82 procent daarvan voorkomen kunnen worden door adequate hulp van een verloskundige.

De verloskundigenorganisatie pleit voor meer actie en hogere investeringen in de geboortezorg. Betere werkomstandigheden en materialen zijn daartoe “cruciaal”, vindt ICM. Het rapport is gepubliceerd op de Internationale Dag van Verloskundigen.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) toont zich in een reactie trots op hoe het vak in Nederland is georganiseerd. Toch ziet de organisatie ook in ons land zaken die beter kunnen. De verloskundigen willen bijvoorbeeld meer “zeggenschap en autonomie” en een einde aan “toenemende administratieve lasten”.

De KNOV vindt dat meer moet worden gedaan om te voorkomen dat verloskundigen het vak verlaten. “Een eerste stap is de stem van verloskundigen in zowel het medische als sociale domein te verstevigen”, stelt de organisatie. Het ministerie van Volksgezondheid zou wat de verloskundigen betreft een “Chef Verloskundige” moeten aanstellen.

“Meestal is de verloskundige degene die al vanaf een zwangerschapswens tot aan de periode na de geboorte in beeld is en het vertrouwen heeft van vrouwen”, vervolgt de KNOV. “Zij weten het beste wat er nodig is en begeleiden iedere zwangere met aandacht en zorg.”