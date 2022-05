Seksuele meditaties in podcast de ‘Peep Show’

Let’s Peep lanceert de eerste Nederlands podcast voor seksuele meditatie. In de Peep Show verschijnen wekelijks pleasure meditaties voor een waar ‘oorgasme’.

De kracht van het orgasme

De seksuele energie van vrouwen is een van de krachtigste die we tot onze beschikking hebben. Het is de kracht die dingen in beweging zet, voor voortplanting zorgt en nauw verbonden is met onze creativiteit. Onderzoek toont aan dat een orgasme stress vermindert, je gelukkiger en relaxter maakt. Bovendien: je concentratie en verbeelding nemen toe én het is een ideale workout voor je hart! What’s not to like?

Let’s Peep voor pleasure

Astrid is de oprichter van Let’s Peep, een Nederlands pleasure merk – voor vrouwen, door vrouwen. “Zelfs in 2022 ligt er nog een enorm taboe op praten over seksualiteit en daardoor ontnemen we onszelf om verder te ontdekken”, vertelt ze. “Een orgasme is niet voor elke vrouw een vanzelfsprekendheid en ook dát is een onderwerp waar ze niet graag over praten. Daarom introduceren wij de Peep Show: de eerste podcast gericht op seksuele meditatie.

De Peep Show Orgasmic Meditations zijn gemaakt om je lichaam in een extreme kalme staat van zijn te brengen en zo makkelijker je seksuele energie te ontdekken en in te zetten. Het is een combinatie tussen mindfulness, aanraking & pleasure. Wat voelt veiliger dan met een paar oortjes in jezelf ontdekken. Daarmee doorbreek je het taboe van seksuele verlangens in jezelf. Zoals Dr. Ruth Westheimer zegt: “When it comes to sex, the most important six inches are the ones between the ears”.

In de Peep Show fluisteren we je naar mogelijk een hoogtepunt maar in ieder geval naar een andere staat van seksuele zijn. We lanceren 2 meditaties; de ‘Discover’ meditatie om lekker in je lijf te komen en de ‘Climax’ meditatie die je helpt naar een mogelijk orgasme.

Ontdek de seksuele energie

De Peep Show nodigt vrouwen uit om hun seksualiteit te (her)ontdekken in meditaties met topics als ‘Discover’ of ‘Climax’. “De podcast for your pleasure”, aldus Astrid. “Ga in alle rust op zoek naar wat je al leuk vindt, of misschien leuk gaat vinden.” Met Peep Show hoopt Astrid dat vrouwen met meer plezier seks en intimiteit ervaren maar vooral aan de slag gaan met zelfliefde.

Nieuwsgierig geworden?

Klik HIER om de Let’s Peep ‘Discover’ en de ‘Climax’ Meditatie te luisteren. Let op: gebruik headphones voor de beste 3D-sound ervaring. De Let’s Peep: Peep Show is vanaf 2 mei te vinden voor de consument via de favoriete podcast apps. Iedere week komt er een nieuwe meditatie online.