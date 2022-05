Filmmaker Brandt Andersen werkte 10 jaar met vluchtelingen voor zijn film Refugee: ‘‘Ik wilde graag hun verhalen vertellen’’

In de spotlight deze week via ShortsTV de korte film Refugee. Oorlog, vluchtelingen en hartverscheurende verhalen… Inmiddels is het alweer elf jaar geleden sinds er oorlog uitbrak in Syrië, maar nog steeds is de impact voor veel Syriërs groot. De Amerikaanse filmregisseur en activist Brandt Andersen besloot om na zijn vrijwilligerswerk met Syrische vluchtelingen een film te maken over de vluchtelingencrisis. Refugee (2020) werd lovend ontvangen en heeft maar liefst negen prijzen gewonnen. Daarnaast kreeg de korte film een Oscar-nominatie voor Best Live Action Short in 2020.

Het verhaal

Refugee vertelt het verhaal van Amira, een kinderchirurg in the Syrische stad Aleppo. Dagelijks krijgt ze te maken met ernstige gevallen waarin kinderen soms nog maar net van de dood ontsnappen. Haar werk vraagt veel van haar, waardoor ze eigenlijk nog maar weinig tijd heeft voor haar eigen dochter Rasha. Wanneer de oorlog uiteindelijk dicht bij hun in de buurt komt, moeten Amira en Rasha vluchten voor hun leven. Een gevaarlijke reis, waarin ze dichterbij elkaar komen en gedwongen worden om hun thuisland achter zich te laten.

Eerste keer als regisseur

Eerder produceerde Andersen succesvolle films als Everest met Jake Gyllenhaal, Lone Survivor met Mark Wahlberg, 2 Guns met Denzel Washington, Silence met Adam Driver en American Made met Tom Cruise. Refugee is echter zijn eerste film als schrijver en regisseur. Daarvoor werkte hij samen met cinematograaf Tobias Schliesser, die aan veel grote Hollywood-films heeft gewerkt. In een interview met Sony vertellen de twee dat ze inmiddels goede vrienden zijn en dat de samenwerking erg prettig is verlopen.

Goede samenwerking

‘‘We hadden eigenlijk direct een connectie,’’ vertelt Andersen. ‘‘Tobias was echt mijn partner tijdens het maken van deze film. We reisden samen naar vluchtelingenkampen in het Jordaanse Azraq en organiseerden een driedaagse filmmakers bootcamp voor Syrische tieners in het kamp. Het was een fantastische ervaring en op de laatste dag konden alle kinderen hun film laten zien op het grote scherm.’’

Een goede relatie tussen de regisseur en de cinematograaf is volgens Andersen heel belangrijk voor een mooi resultaat. ‘‘Technisch talent is altijd belangrijk, maar dat ligt slechts aan de basis van een goede cinematograaf. Ik ben altijd op zoek naar iemand die bereid is om ‘all in’ te gaan om mijn visie van de film te verwezenlijken. Tobias is zo’n soort cinematograaf. Ik geloof sterk dat de relatie met de cinematograaf één van de belangrijkste aspecten is van het maakproces. Wanneer je close bent, is de kans stukken groter dat je samen iets speciaals kunt creëren.’’

Verhalen van vluchtelingen

Voordat Andersen op het idee kwam op deze film te gaan maken, heeft hij veel met vluchtelingen gewerkt. ‘‘Nadat ik meer dan tien jaar met vluchtelingen had gewerkt, wilde ik graag hun verhalen vertellen. Op de terugreis van één van mijn reizen naar het Midden-Oosten, begon ik met het schrijven van een script voor een speelfilm. Ik pitchte het idee op verschillende plekken, maar het bleek lastig te verkopen aan studio’s en onafhankelijken. Een goede vriend van mij, Jared Shores, werd wel enthousiast van het verhaal. Hij zei dat zijn bedrijf Radiant wel zou willen helpen met de financiering, mits ik het zou herschrijven tot een korte film. Dat leek mij wel een goed begin, dus in een maand tijd herschreef ik het script.’’

De film is wereldwijd op verschillende filmfestivals vertoond. Ondanks het succes van de korte film, hoopt Andersen nog steeds dat hij er een lange speelfilm van kan maken.