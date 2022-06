Windsurfen verloste Carmen (20) van haar eetstoornis

In Nederland kampen ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Anorexia nervosa is de meest dodelijke vorm. Deze ziekte ontwikkelt zich bij jonge vrouwen tussen de 14 en 25 jaar. Vandaag, op donderdag 2 juni, World Eating Disorders Action Day, roept Carmen (20) lotgenoten, scholen en ouders op om eetproblemen bespreekbaar te maken.

Carmen Kroese (20) leed aan anorexia nervosa en durfde er met niemand over te praten. “6 jaar lang dacht ik dat ik best zou kunnen leven met deze eetstoornis”, vertelt ze. “Ik hield mezelf voor dat mijn eetgestoorde gedachten niets voorstelden en dat ze normaal waren”.

Dodelijke aandoening

Mensen met een eetstoornis weten vaak zelf niet eens dat ze ziek zijn volgens kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff. “En als ze dat wel beseffen dan schamen ze zich. Het taboe is te groot en daardoor blijven mensen met een eetstoornis jaren ploeteren zonder professionele hulp. Terwijl anorexia nervosa de meest dodelijke aandoening is in de psychiatrie. Daarom is voorlichting zo belangrijk. We moeten met z’n allen vaker over eetproblemen praten.”

Onzichtbare ziekte

Een eetstoornis is een onzichtbare ziekte. Mensen die eraan lijden doen er alles aan om hun aandoening te verbergen. “Daarom hadden mijn ouders niets in de gaten. Ik nam keurig mijn ontbijt en lunch mee naar school, maar onderweg gooide ik het in een prullenbak. En als ik thuis normaal moest eten omdat mijn ouders erbij zaten, dan compenseerde ik dat later met extreem veel bewegen”. Na 6 jaar worstelen in eenzaamheid hield Carmen het niet meer vol. In blinde paniek schreef ze een brief aan haar ouders waarin ze vertelde over haar eetstoornis.

Windsurfen

Samen met een diëtist en psycholoog ging Carmen de strijd aan tegen anorexia nervosa. “Maar vooral mijn oom heeft me geholpen om mijn eetstoornis te overwinnen. Door me te laten focussen op mijn grootste passie windsurfen. Om te kunnen surfen zonder veel pijn moest ik eten. Alleen dat vond ik het de moeite waard om mezelf beter te voeden. Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat ik daadwerkelijk te weinig at. En dat het me veel gelukkiger, energieker en gezonder maakte om wel te eten.”

Boek

Carmen Kroese schreef een boek over haar leven met een eetstoornis en het herstelproces. Hiermee wil ze lotgenoten steunen en hulpverleners inzicht geven over wat er zich afspeelt in het hoofd van iemand met een eetstoornis. Een lichaam tegen duizend gedachten is verkrijgbaar in de boekhandel.