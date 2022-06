Nieuwste technologie om risico’s fillers te beperken

In Nederland blijft de populariteit van filler behandelingen stijgen. Uit cijfers van het Erasmus MC blijkt dat in ons land 1 op de 41 vrouwen zich, jaarlijks terugkerend, laat behandelen met een filler. Met de stijgende populariteit stijgen ook de complicaties van de behandeling. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om complicaties van fillers te onderzoeken en indien mogelijk te behandelen. Nederland is het enige land ter wereld met een complicatie spreekuur in het Erasmus MC.

Cliënten moeten zorgvuldig hun huiswerk doen

Een hyaluronzuur filler is de filler die het meeste in Nederland wordt gebruikt en is na miljoenen testen en onderzoeken veilig bevonden. Een complicatie heeft niet alleen te maken met het product, ook de bekwaamheid van degene die jou injecteert speelt een belangrijke rol. Nog té vaak worden filler behandelingen uitgevoerd door onbevoegden met alle gevolgen van dien. In Nederland mogen volgens de wet alleen een cosmetisch artsen met de juiste opleiding en ervaring injectables toepassen. Bekijk vooraf aan de filler behandeling altijd of de arts wel daadwerkelijk arts is. Dit kan je opzoeken in het BIG register. Tevens kan je ervaringen van anderen lezen op de vergelijkingswebsite kliniekervaringen.nl.

Nieuwste technologieën spelen in op complicaties fillers

Door gebruik te maken van de nieuwe technologieën kunnen complicaties van fillers worden beperk. Sinds dit jaar bestaat er een DNA-test bij een cosmetische kliniek om te detecteren of je een verhoogd risico hebt op een filler allergie. En kan een MRI-scan helpen bij de nauwkeurigheid van het injecteren van de filler. Juist nu de cosmetische sector vaak negatief in het nieuws komt waarbij complicaties flink onder de loep worden genomen lijken deze innovaties als geroepen te komen. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.

DNA-test wijst complicatie risico uit

Als je eenmaal een goede cosmetisch arts hebt gevonden die jou kan behandelen met de juiste filler, wil dat nog niet zeggen dat jouw lichaam uiteindelijk goed op de filler reageert. Door een DNA-test te ondergaan kan je laten onderzoeken of je een verhoogd risico hebt op complicaties na een filler behandeling. Mocht de uitslag positief zijn dan wordt het sterk afgeraden om over te gaan tot een behandeling. De complicaties kunnen zich direct voordoen of pas na langere tijd.

MRI-scan brengt bloedvatennetwerk in kaart

Mocht jouw DNA-test negatief zijn dan wil je natuurlijk dat jouw filler behandeling zo veilig mogelijk gebeurd. Vaatocclusie (vaat afsterving) is het laatste wat je wilt. Je kwam nota bene voor een behandeling die je mooier en frisser zou moeten maken. Elke deskundige arts is op de hoogte van de anatomie van het gezicht. Alleen is ieder mens anders en kunnen bepaalde bloedvaten in het gezicht net anders lopen. Door voor een filler behandeling een MRI-scan te laten uitvoeren worden al jouw bloedvaten in kaart gebracht. Tijdens een filler behandeling kan de arts via de nieuwste technologie dan precies zien waar jouw bloedvaten lopen en hier netjes omheen prikken.

In Nederland zijn er een aantal cosmetisch klinieken die veiligheid in plaats van omzet voorop stellen. Bravo! Nu is het aan jou om selectief te zijn in de keuze voor een kliniek, arts en technologische opties om de complicatiekans voor jezelf te minimaliseren.