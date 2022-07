Vrouwen lezen acht keer vaker horoscoop dan mannen

Het zoeken naar sterrenbeelden wordt steeds populairder. Er is een stijging van 150% te zien in het zoekvolume over de afgelopen twaalf maanden. Dit blijkt uit onderzoek van paranormaal platform Mediumchat.nl, met ruim tienduizend bezoekers per dag. Het dagelijks checken van de horoscoop blijft populair. Een derde bekijkt de horoscoop het liefst in de ochtend om te kijken wat de dag gaat brengen. Opvallend is dat vrouwen acht keer zoveel kijken als mannen.

Welk sterrenbeeld is het nieuwsgierigst?

Afhankelijk van wanneer je bent geboren, behoor je tot één van de twaalf sterrenbeelden, ook wel dierenriemtekens genoemd. Op het moment dat je bent geboren stonden de sterren en planeten namelijk in een bepaalde stand en dit zegt, volgens de astrologie, wat over je karaktereigenschappen: je sterrenbeeld.

In het onderzoek werd onder andere gekeken wie het meest geïnteresseerd is om meer te leren over het eigen sterrenbeeld. Hieruit blijkt dat mensen behorend tot het sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 21 april, het meest zoeken naar de betekenis van hun sterrenbeeld. Kreeft en Stier volgen de Ram op plek twee en drie. Het minst nieuwsgierig naar hun sterrenbeeld? Dat zijn de Boogschutters.

Rotterdam kijkt het meest

Als het gaat om interesse in sterrenbeelden, dan zijn Rotterdammers het meest actief. Vanuit de havenstad komen op basis van het aantal inwoners de meeste bezoekers op de pagina met sterrenbeelden. Rotterdam wordt gevolgd door Amsterdam. Op plek drie volgt Utrecht. De meeste terugkerende bezoekers van Nederland? Die komen uit Eindhoven! Bewoners van de Brabantse hoofdstad keren het vaakst terug om hun sterrenbeeld te bekijken.

Een derde checkt horoscoop in ochtend

Ben je geboren tussen 22 juni en 23 juli (Kreeft), dan check je gemiddeld het vaakst je daghoroscoop. Tweelingen doen dit het minst. Tussen zes uur en negen uur in de ochtend checken de meeste mensen hun daghoroscoop. 33% kijkt tussen deze tijden, met een absolute piek tussen acht en negen uur ’s ochtends.

Astrologische Vakvereniging Nederland

Wat opvalt in het onderzoek is dat er ten opzichte van vorig jaar een toename van 150% te zien is in het zoekvolume van sterrenbeelden. Volgens de Astrologische Vakvereniging Nederland zijn er duidelijke redenen voor de populariteit van astrologie. “De belangstelling voor astrologie is te begrijpen en de behoefte om dit te onderzoeken neemt toe”, zegt een woordvoerder van de Astrologische Vakvereniging Nederland. “In de tijd van corona en crisis was al bekend dat veel meer mensen de rubriekjes over de sterrenbeelden gingen lezen. Er was ook meer tijd om je te verdiepen in deze materie: een mogelijk gevolg van het thuiswerken.”

De volledige onderzoeksresultaten en het interview met de Astrologische Vakvereniging Nederland zijn hier te vinden.