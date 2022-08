Utrecht in beroep tegen uitspraak over protest bij abortuskliniek

De gemeente Utrecht is het er niet mee eens dat een rechter onlangs demonstranten tegen abortus in het gelijk heeft gesteld en gaat daarom in beroep. De activisten wilden bij een abortuskliniek in Utrecht protesteren, maar de gemeente wees ze een plek een eind verderop toe. De groep stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de gemeente niet goed had onderbouwd waarom de demonstranten niet bij de abortuskliniek mochten staan.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma zegt dat demonstraties bij abortusklinieken niet te vergelijken zijn met andere protesten. “Vrouwen die een abortuskliniek bezoeken voor een behandeling bevinden zich op een bepalend punt in hun leven. Het gaat om een zeer ingrijpende en emotioneel beladen beslissing die iemand psychisch zwaar kan belasten. Die situatie is kwetsbaar en raakt de kern van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verdienen bezoekers van abortusklinieken extra bescherming.”

De uitspraak van de rechter gaat over een demonstratie die Jezus Leeft vorig jaar op Bevrijdingsdag wilde houden bij het Vrelinghuis aan de Biltstraat in Utrecht. In totaal drie demonstranten zouden daar in een soort ambulance zitten. De demonstratie ging uiteindelijk niet door.

De groep wil vrijdag weer bij de abortuskliniek demonstreren en Utrecht heeft ze opnieuw de plek een eind verderop toegewezen. Die locatie “laat de kern van het demonstratierecht intact en geeft tegelijkertijd vrouwen op weg naar de kliniek een grotere kans op een rustig en ongestoord bezoek”, aldus Dijksma.

In meerdere gemeenten bestaat een bufferzone bij abortusklinieken. Demonstranten mogen niet in die bufferzone vrouwen aanspreken die een abortus willen laten uitvoeren.