Warrior (2017) geeft intieme blik in het dagelijkse leven van oorlogsveteraan met mentale gezondheidsproblemen

Mentale gezondheid is de afgelopen jaren een onderwerp geworden waar steeds vaker over gesproken wordt. In een samenleving met veel stress en conflicten is het immers haast onvermijdelijk dat je regelmatig met uitdagingen moet omgaan. De Amerikaanse filmmaker Gene Pina weet daar als oorlogsveteraan aardig wat vanaf en besloot zijn ervaringen te gebruiken als inspiratie voor de korte film Warrior (2017). Deze week kun je de film op het UN women kanaal van ShortsTV bekijken.

Het verhaal

De 13-minuten durende film gaat over een jonge moeder met drie jonge zonen die na haar tijd in het leger voor flink wat uitdagingen komt te staan in haar dagelijks leven. Aan de ene kant probeert ze goed te zorgen voor haar kinderen, aan de andere kant moet ze omgaan met posttraumatische stress en de pijn en frustratie van haar gezondheidsproblemen. Daarbij komt nog dat ze de opvoeding voor een groot deel alleen moet doen, aangezien de vader van haar kinderen voor een missie in het buitenland zit. Al snel wordt duidelijk dat kleine taken van dag tot dag voor veel stress kunnen zorgen en dat de oorlog nog steeds iedere dag aanwezig is.

Intieme blik

De eerste beelden van Warrior maken haast gelijk duidelijk dat de hoofdpersonage als oorlogsveteraan lijdt onder stress. Kijkers krijgen een intieme blik in de dagelijkse routine van het gezin waarbij emoties dicht aan het oppervlak liggen. Ook de gevoelige muziek draagt bij aan het creëren van de gespannen sfeer waardoor de kijker van het begin tot het einde wordt meegenomen in het verhaal.

Inspiratie

Warrior is voor een deel geïnspireerd op het leven van Pina zelf. In 2003 vocht hij voor het Amerikaanse leger in Irak tijdens Operation Enduring Freedom. Een pittige missie, die gericht was op het uitschakelen van terroristische groepen als Al Qaeda en de Taliban. Met zijn persoonlijke ervaring slaagt hij erin de gevolgen van het leger in het dagelijks leven op realistische wijze neer te zetten.

Brede ervaring

Na het leger heeft Pina een bachelor afgerond in Music Production and Technology aan The Hartt School of Music van de University of Hartford. Ook volgde hij vakken op het gebied van film aan de Columbia University en NYU. Voor ruim zeven jaar werkte hij als editor voor verschillende programma’s van het Amerikaanse televisienetwerk ESPN. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van scriptschrijven en filmproductie. Inmiddels heeft hij verschillende korte films gemaakt, waaronder een korte documentaire.

Succes op diverse festivals

Warrior is vertoond op verschillende festivals in de Verenigde Staten, waaronder LA Shorts Fest en het Rhode Island Film Festival. Bij die laatste heeft in 2018 de Grand Prize New England Director’s Award gewonnen, een prestigieuze prijs met geld voor nieuwe filmprojecten.