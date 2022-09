Hedy d’Ancona geeft zich ‘bloot’ bij opening expositie ‘De Nieuwe Vrouw’ in Singer Laren

Hedy d’Ancona opende op 12 september jl. de expositie De Nieuwe Vrouw in het Singer museum in Laren. Het werd een feestelijke en interessante avond waarbij de beeldvorming van de vrouw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende emancipatie centraal stond. De jonge talentvolle gastcurator Maaike Rikhof (25), stelde de expositie samen.

De nieuwe vrouw

De expositie heet De Nieuwe Vrouw, omdat het gaat over de moderne vrouw in al haar verschijningsvormen. De kunstwerken tonen vrouwen die de barricade op gaan, nieuwe werkvelden betreden, meesterwerken scheppen, collecties aanleggen, een sigaret opsteken, met hun korte of lange haar flaneren of op de fiets springen. Vrouwen die, keer op keer, tornen aan de ideeën van wat typisch ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ is, die met conventies breken en grenzen verleggen.

Er wordt werk getoond worden van onder anderen Charley Toorop, Marlene Dumas, Else Berg, Jan Sluijters, Iris Kensmil, Lou Loeber, Eva Besnyö, Isaac Israels, Helen Verhoeven, Thérèse Schwartze, Rineke Dijkstra en Leo Gestel en vele anderen.

Feministe van het eerste uur

En ook Hedy d’Ancona, feministe van het eerste uur, is te bekijken op het doek. Zij werd in haar jongere jaren door haar eigen partner kunstenaar Aat Veldhoen, prachtig naakt geportretteerd.

De tentoonstelling stelt vragen over de macht om te kijken en bekeken te worden, in een tijd waarin vrouwen verandering opeisen van wetgeving en moraal. Centraal staat de beeldvorming van de vrouw, tegen de achtergrond van de voortschrijdende emancipatie. Er zijn maar liefst 70 spraakmakende schilderijen, tekeningen en beelden van zowel vrouwelijke als mannelijke makers. Alle kunstwerken getuigen van vrouwelijke kracht, talent, doorzettingsvermogen én schoonheid. Het zwaartepunt ligt op de periode 1880-1950, aangevuld met hedendaagse kunst die uitnodigt tot reflectie op het heden. Directeur Evert van Os en Jan Rudolph werden door Hedy d’Ancona bedankt voor het mogelijk maken van deze expositie.

Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur Singer Laren: “Een unieke tentoonstelling over vrouwen, door vrouwen, voor vrouwen én voor mannen natuurlijk. Voor mij is dit de perfecte ode aan Anna Singer, stichtster van Singer Laren.”