Rolschaatsen is terug van weggeweest!

Tijdens de corona-pandemie kregen mensen genoeg van de saaie en grijze periode en hadden een groeiende behoefte aan meer kleur in het leven. En hoe krijg je nou meer kleur in je leven dan inspiratie op te doen uit de kleurrijke en flitsende 80s?! Huizen kregen een likje verf en werden omgetoverd tot een kleuren paradijs en Neon en felle kleuren kwamen weer terug op de catwalk en in de winkels. Alles om het saaie corona leven weg te poetsen!

Maar niet alleen de kleuren werden overgenomen uit de jaren 80, ook de sport kreeg een revival. De rollerskates werden weer populair en heel social media stond er vol mee. Filmpjes van jongens en meiden van alle leeftijden dansend op rolschaatsen gingen viraal. Het werden voorbeelden voor jongeren om ook op wielen te staan. Binnen ‘no time’ waren de schappen in de sportwinkels leeg en vulden de straten zich met mensen op skates.

Voor het eerst op wieltjes

Leren rolschaatsen gaat vrij gemakkelijk met alle filmpjes die online staan. Thuis in je tuin, in het park of gewoon in je woonkamer kun je volop oefenen. Het was ideaal toen we geen kant op konden door de lockdown. Maar ook nu de lockdown over is het op de rollerskate-rink drukker en drukker en worden er weer Street Skates georganiseerd. Tijdens deze Street Skates vullen de straten zich met vrolijk gekleurde outfits en glimlachende mensen. Ook worden er cursussen en lessen georganiseerd voor de mensen die het liever niet van filmpjes op Youtube of Tiktok leren. De ervaren skaters helpen nieuwelingen met liefde. De skaters community is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Rolschaatsen heeft meer aandacht heeft gekregen en daar zijn ze blij om.

Veel plekken om te rolschaatsen

De Gemeente Amsterdam heeft inmiddels de grootste skatebaan van Nederland aangelegd. Het skatepark bevindt zich op Zeeburgereiland. Het park is 3000m2 groot en makkelijk te bereiken vanaf Amsterdam Centraal. Naast Zeeburgereiland zijn er nog 21 andere skate-plekken in en rondom Amsterdam om je rolschaats skills te oefenen.

Head over Wheels

De internationale skategroep Head over Wheels bestaat uit 7 meiden. Ze zijn voornamelijk te vinden in Amsterdam en skaten er daarop los. Van geografie skaten tot jam skaten, niks is hun te gek. Afgelopen Mysteryland stonden ze ook te ‘shinen’. Ze veroverde daar de rollerskate-rink met hun schitterde dansmoves. Wil je meer weten over deze kleurrijke meiden? Check hun website!