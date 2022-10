Bollywoodregisseur Anurag Kashyap maakt impactvolle korte film over seksueel misbruik

Seksuele intimidatie en seksueel geweld is de afgelopen jaren in het kader van Me Too steeds meer onder de aandacht gekomen. In That Day After Every Day (2013), geschreven door Nitin Bhardway en geregisseerd door Anurag Kashyap, wordt het verhaal verteld van drie vrouwen die hun hulpeloosheid overkomen in een situatie waarin seksuele intimidatie onderdeel is geworden van hun dagelijkse realiteit. Deze week kun je de film op het UN women kanaal van ShortsTV bekijken.

Het verhaal

De Indiase korte film laat zien hoe sommige publieke ruimtes een uitdaging kunnen vormen voor vrouwen. Vrouwen worden nagefloten, nageroepen of soms zelfs agressief benaderd. Vanuit het perspectief van drie vrouwen, worden de beperkingen laten zien in hun dagelijkse routine. Ook wordt duidelijk dat de gehele samenleving, zowel familie en vrienden als collega’s en vreemden, bijdraagt aan de instandhouding van deze situatie.

Boodschap

Dankzij vaardige hand-held shots, strakke frames en gedimde belichting slaagt de film erin om een sterke boodschap over te brengen. Het plot is geschreven op een manier waardoor de kijker meegenomen wordt met de angst en frustratie van de drie hoofdpersonages. Terwijl hun families vragen om hun aanvallers niet te confronteren, vinden de vrouwen kracht bij elkaar. Naast vertrouwen hebben in elkaar, moeten ze echter ook vertrouwen en kracht in henzelf vinden. Wanneer ze het innerlijke monster weten te overwinnen, is er weinig wat hen nog van slag kan brengen.

Realistisch acteerwerk

De drie vrouwelijke hoofdpersonages, gespeeld door Radhika Apte, Sandhya Mridul en Geetanjali Thapa, slagen erin de gevoeligheid en emoties rondom dit thema op realistische wijze over te brengen. Seksueel misbruik is geen gemakkelijk onderwerp om een film over te maken die de juiste toon neerzet, maar dankzij het talentvolle acteerwerk is That Day After Every Day een impactvolle film geworden.

Over de maker

De Indiase Bollywood-regisseur Anurag Kashyap staat bekend om zijn Bollywoodfilms die emotioneel binnenkomen bij de kijker. Zijn korte films zijn daar geen uitzondering op. That Day After Every Day is gevuld met drama en actie en heeft daarbij ook nog eens een belangrijke boodschap. Met deze film wil Kashyap bewustzijn creëren rondom de kwetsbaarheid van vrouwen en de rol die iedereen in de samenleving speelt in veiligheid op straat.

Inmiddels heeft Kashyap sinds 2003 al meer dan tweeëntwintig speelfilms en drie korte films geregisseerd. Met zijn ervaring is hij een grote naam binnen de Indiase film- en televisiewereld. Als pionier van de Indie-scene vanaf begin 2000 heeft hij een unieke eigen stijl ontwikkeld waarbij hij met weinig geld een sterk verhaal kan neerzetten. Hij laat acteurs vaak dialogen improviseren een maakt regelmatig gebruik van de techniek van verborgen camera’s.