Halsema over bedreigingen prinses Amalia: je hart huilt

“Je hart huilt dat zo’n jonge vrouw, die toch al beklemd is in haar vrijheden vanwege haar overerfelijke positie, zo onvrij wordt gemaakt, terwijl ze gewoon moet kunnen studeren.” Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens een raadscommissievergadering over de bedreigingen rond prinses Amalia, die momenteel daardoor niet in de hoofdstad kan wonen.

De burgemeester antwoordde op vragen van de VVD in de hoofdstad. “Het is een gewoon een drama dat zich afspeelt.”

VVD-fractievoorzitter Claire Martens vroeg Halsema ook of ze namens haar partij aan de prinses wil overbrengen dat ze dit een “hele spijtige gebeurtenis” vindt. “Dat iemand besluit naar wereldstad Amsterdam te komen dat dit uiteindelijk binnen een half jaar het gevolg is”.

De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) noemt het “vreselijk en onverteerbaar” dat Amalia om veiligheidsredenen niet in Amsterdam kan wonen. “Een jonge vrouw van 18 wordt zo haar vrijheid en sociale leven ontnomen in de bloei van haar leven. Wat ben je dan een gewetenloze hufter”, aldus Moorman op Twitter.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelden de pers tijdens een staatsbezoek aan Zweden dat hun dochter alleen het huis uit kan voor haar studie. “De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus de koningin.

De RVD, de politie en het Openbaar Ministerie lieten weten geen uitspraken te doen over de beveiliging van de Prinses van Oranje.