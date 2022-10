Help. Ik werd aangevallen door een Kolibrie!

Okay, niet letterlijk, maar ik had wel een kolibrie in mijn huis in Palm Springs Californië afgelopen zomer. Ik schrok me rot! Tegelijkertijd gaf het me een aantal inzichten die ik graag met je deel. Jij kunt ze ook voor jouw bedrijf inzetten…

Het is 6 uur ‘s-ochtends. Ik zit achter mijn computer en ruik de geur van verse koffie. Buiten zie ik achter de palmbomen langzaam de zon opkomen. Ik voel me moe van de jetlag en tegelijkertijd opgewonden over de mastermind-dag die eraan komt.

Free de kolibrie!

Opeens vliegt er een kolibrie de kamer binnen. HELP! Ik voel mijn hartslag omhoog gaan en het zweet breekt me uit. Wat als deze vogel me aanvalt met die scherpe snavel! Hoe krijg ik hem weer buiten?

De vogel zwaait verwoed met zijn kleine vleugeltjes om zich heen en probeert te ontsnappen. Hij is bang, in paniek! Mijn mastermind-vrienden en ik willen deze kleine vogel zo snel mogelijk zijn vrijheid teruggeven. De gemeenschappelijke missie om hem te bevrijden is groter dan de angst voor een aanval. Maar hoe?

Omdat we geen ervaring hebben, proberen we allerlei tactieken uit. Licht uit, deur open, met handdoeken zwaaien in de richting van de deur. Met een visnet hoog in de lucht proberen we hem te vangen. Geen van de tactieken werkt. Wat nu?

Iets nieuws! Overleg. We staan stil, met het visnet nog in de lucht en overleggen. Plots merkt de vermoeide vogel dat het visnet hem niet meer ‘achtervolgt’. Hij gaat er uitgeput op zitten. Yesss!! Voorzichtig verplaatsen we het visnet met de kolibrie door de open deur naar buiten. Hij vliegt weg. Is vrij! Wij voelen een zucht van opluchting door ons heengaan. Het is gelukt!

Deze situatie deed me denken aan ondernemen

– Je doel bereiken kan eng zijn, het is normaal dat je angst voelt voor het onbekende. Vind je tribe en ga er samen voor;

– Je hebt een heldere strategie en plan nodig om je doel te bereiken. Blijft niet aanmodderen. Verlies geen tijd, geld en energie door allerlei verschillende tactieken te proberen, zonder resultaat;

– Samen met anderen, met je tribe, bereik je sneller je doelen. Verzamel dus de juiste mensen om je heen.

Wil je een succesvol bedrijf bouwen? Meer omzet, meer klanten en meer impact maken? Dan wil je een sterk netwerk bouwen. Stapje voor stapje. Je plek innemen. Ook al voelt dat soms eng. Je hebt geen ‘old-boys-network’ nodig, je creëert je eigen netwerk.