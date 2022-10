Hoe werkt langdurige stress als gevolg van misbruik door op je lichaam?

Als je misbruikt bent of wordt kun je heel veel stress ervaren, ook lang na het misbruik nog. Je kan langdurig stress gaan ervaren. Gevolgen van deze stress kunnen zijn: spanning voelen in je lijf, gevoeliger zijn voor prikkels en moeilijk kunnen ontspannen. Langdurige stress is ongezond en kan veel psychische en lichamelijke klachten met zich meebrengen. Anne Marsman vertelt je hier in deze video meer over.

Heb jij seksueel misbruik meegemaakt en heb je hulp of advies nodig? Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld. Bel 0800-0188 of chat via www.centrumseksueelgeweld.nl.