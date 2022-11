FNV: vrouwen werken rest van het jaar symbolisch voor nop

Vrouwen werken de resterende weken van dit jaar symbolisch voor nop. Dat stelt de FNV, verwijzend naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen volgens de bond in doorsnee zo’n 13 procent minder per uur dan mannen. Aangezien er nog 13 procent van het jaar te gaan is, zouden vrouwen eigenlijk niet meer moeten werken. Om aandacht te vragen voor het probleem zouden vrouwen symbolisch hun ‘out of office’ moeten aanzetten.

Volgens FNV-bestuurder Bas van Weegberg is een en ander niet alleen in de cao-onderhandelingen te repareren. “Er is meer nodig. Daarom komen we vandaag, samen met vrouwen in Nederland, in actie”, stelt hij in een verklaring. Het loonverschil van 13 procent betekent volgens de FNV dat vrouwen de facto zo’n 34 dagen van het jaar onbetaald werk doen. In een werkend leven loopt dit op tot gemiddeld 300.000 euro.

“De loonkloof wordt heel langzaam kleiner, maar als we in dit tempo doorgaan ‘vieren’ we nog tientallen jaren Equal Pay Day”, aldus Van Weegberg. Om de kloof sneller te dichten is onder andere de hulp van het kabinet en werkgevers nodig, staat in een manifest van de bond. De FNV is ook in gesprek met minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Zo moet de overheid ook investeren in cruciale sectoren zoals zorg en kinderopvang en zorgen voor goede verlofregelingen, aldus de FNV.

Van Weegberg wijst ook op de taakverdeling thuis. “Het is ook aan mannen om te zorgen voor gelijke verdeling in arbeid en zorg thuis”, verduidelijkt hij.