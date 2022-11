CBS: vrouwen steeds vaker economisch zelfstandig

Driekwart van de vrouwen vindt het belangrijk om zichzelf financieel te kunnen onderhouden, maar in de praktijk zijn er minder die dat daadwerkelijk kunnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is 66 procent van de vrouwen economisch zelfstandig, wat betekent dat ze minimaal het bijstandsniveau verdienen.

Dat staat in de jaarlijkse Emancipatiemonitor met cijfers over 2021. Het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is groeit gestaag. Zo had in 2011 nog 57 procent van de vrouwen voldoende inkomen om zelfstandig rond te kunnen komen.

Van de ruim 1,6 miljoen vrouwen die vorig jaar niet economisch zelfstandig waren, had ongeveer een derde wel betaald werk. Zij verdienden met dat werk dus minder dan het bijstandsniveau, wat neerkomt op minder dan 1080 euro netto per maand voor een alleenstaande. Dit komt vooral doordat ze een laag uurloon hebben of weinig uren werken.

Zeven op de tien werkende vrouwen in Nederland werken in deeltijd, ofwel minder dan 35 uur per week. Een meerderheid van die groep zou overigens wel meer willen werken. Volgens het CBS zouden vrouwen vooral meer willen gaan werken als het inkomen van hun huishouden niet langer hoog genoeg zou zijn om van rond te komen. Ook als het werk beter kan worden gecombineerd met het privéleven zouden zij hun werkweek willen uitbreiden.

Van de mannen is 81 procent economisch zelfstandig. Met 72 procent zeggen zij vaker dan vrouwen (55 procent) dat ze moeten werken omdat hun inkomen niet gemist kan worden.