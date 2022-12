Voorzitter Veilig Thuis Judith Kuypers: “Helaas wordt geweld tegen vrouwen onvoldoende besproken.”

OrangeTheWorld is de wereldwijde campagne tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In meer dan 100 landen worden in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

In samenwerking met ShortsTV zal UNwomenNL een speciale TV uitzending maken. Op 11 december is deze te zien op UNwomen TV kanaal van Shorts TV en op 19 december via Ziggo.

Veilig Thuis

Een van de samenwerkende partners die Orange the World een warm hart toedraagt is Veilig thuis, een landelijk netwerk dat zich inzet tegen geweld tegen vrouwen. Judith Kuypers is sinds de start in 2015 betrokken bij Veilig Thuis en inmiddels al een tijdje voorzitter van het netwerk. Met vijfentwintig Veilig Thuis organisaties zet zij zich dagelijks in voor het stoppen en het doorbreken van patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling. We gingen met Judith in gesprek.

Preventie huiselijk geweld

‘‘Veilig thuis en Orange The World zijn bij elkaar gekomen omdat we ons beiden heel erg hard maken om geweld tegen vrouwen te stoppen en te zorgen, en vooral ook het liefste te voorkomen, dat er geweld plaatsvindt. Vaak als er een incident is dan komt het pas bij ons terecht, maar liever zouden we nog iets preventief willen doen om te voorkomen dat huiselijk geweld gemeld moet worden en dat het escaleert. En daar zetten we ons beiden heel stevig voor in.’’, aldus Judith.

Veilig Thuis 24/7 bereikbaar

“Bij Veilig Thuis krijg je 24/7 iemand aan de telefoon waar je je zorgen mee kunt delen en waar je kunt vragen over wat een eerste stap kan zijn om te zorgen dat het geweld stopt. De professionals van Veilig Thuis zijn dag en nacht bereikbaar. Ze denken met je mee over wat jouw allereerste stap kan zijn, om aan het geweld te kunnen ontsnappen.”

Schaamte over het onderwerp

‘‘Het is vaak lastig om over het onderwerp te praten omdat er toch een bepaalde schaamte heerst. Dat is zowel bij mannen als bij vrouwen het geval. Helaas is het vaak zo dat het de man is die de vrouw geweld aandoet. Maar ook mannen voelen schaamte om de drempel over te gaan en een gesprek aan te gaan over het geweld. Vrouwen voelen ook een soort schaamte om het geweld wat ze aangedaan is, bespreekbaar te maken en de eerste stap te zetten om het te doorbreken.”

Judith vindt het daarom zo ontzetten belangrijk om er aandacht voor te vragen. Maar ook om kenbaar te maken dat Veilig Thuis 24/7 bereikbaar is. Ook als je anoniem om advies wil vragen.

Judith: “Dus, schaam je je nu om het met je vrienden, je huisarts of een professional te bespreken, dan zou ik zo graag die oproep willen doen. Bel anoniem en vraag wat een eerste stap kan zijn. Hoe kan ik net al dat kleine beetje doen om toch die weg uit de situatie te gaan bewandelen.’’

Vooroordelen

‘‘We dragen Orange the world vooral een warm hart toe omdat wij helaas merken dat geweld tegen vrouwen vaak onvoldoende besproken wordt. Kindermishandeling of ouderenmishandeling roept blijkbaar iets anders op en onze maatschappij.”

Er leven volgens Judith nog best wat vooroordelen in onze maatschappij over huiselijk geweld.

“Mensen denken bijvoorbeeld: Huiselijk geweld? Daar stap je toch gewoon uit. Of je bent er toch zelf bij om de situatie te doorbreken. Terwijl we inmiddels goed weten dat het allemaal niet zo eenvoudig is.’’

Laagdrempelig

Judith: ‘‘We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat de drempel om te bellen zo laag mogelijk is. Inmiddels zijn de meldingen dan ook toegenomen. Ik denk dat dat een goed teken is. We hopen dat we iets meer gaan zien dan alleen dat kleine topje van de ijsberg. In 2021 ging het rond deze tijd in bijna 40 procent van de meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen om huiselijk geweld. We zetten er ons in om ervoor te zorgen dat de hulp op gang komt en dat slachtoffers de eerste gesprekken hebben. Het is belangrijk dat het patroon van huiselijk geweld doorbroken wordt. Daar ondersteunen we bij, samen met onze partners natuurlijk. Dat kun je nooit alleen.’’

Betere en veilige toekomst

‘‘Door veel meer ‘awareness’ voor huiselijk geweld te creëren in onze maatschappij kunnen we samen een betere en veilige toekomst tegemoet gaan. En daar gaat, denk ik, Orange The World ook een goede bijdrage aan leveren. Heel vaak denken we dat als er iets achter onze voordeur speelt, ‘dat is mijn eigen probleem’. Als het buiten de voordeur is, is er veel meer aandacht voor. Dat raakt onze maatschappij zichtbaar direct. De taak die we met z’n allen hebben is huiselijk geweld achter de voordeur, bespreekbaar te maken. Om gewoon veel sneller die vraag te durven stellen: “Hoe is het met je? Ik heb het idee dat het niet goed gaat?”

Maar ook gewoon te bellen om te vragen wat de eerste stap kan zijn, is een optie. Judith vindt dat zowel mannen als vrouwen daar aan moeten bijdragen.

“Het zou heel fijn zijn als ook mannen zich wat meer bewust zijn op wat er kan gebeuren en niet schromen om die vraag te stellen.’’

Meer awareness creëren

‘‘Er zit nog veel schaamte op het onderwerp en ik gun het ons allemaal en vooral de mensen die het betreft, dat we die schaamte achter ons kunnen laten. Om de campagne van Orange The World nog meer onder de aandacht te brengen werken we landelijk ook samen om de documentaire Belaagd te promoten.”

Belaagd is een documentaire over geweld tegen vrouwen die uitkomt in de campagnetijd van Orange The World.

Veilig Thuis toont in alle regio’s waar het netwerk actief us de film en gaat daarover in debat met partners en de gemeente. “Wat doen wij in onze regio nu eigenlijk al rond dit thema en wat kunnen we nog verbeteren? Veilig Thuis zet zich zo in om het onderwerp huiselijk geweld stevig onder de aandacht te brengen.