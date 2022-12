In gesprek met Olcay Gulsen over OrangeTheWorld: ‘Er is niets privé aan huiselijk geweld.’

OrangeTheWorld is de wereldwijde campagne tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In meer dan 100 landen worden in deze periode gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd.

In samenwerking met ShortsTV zal UNwomenNL een speciale TV uitzending maken. Op 19 december is deze te zien op UNwomen TV kanaal op 19 december via Ziggo. Tijdens de uitzending vertelt Olcay Gulsen over de speciale samenwerking van OTW en haar beautymerk.

Ervaringsdeskundige: Olcay Gulsen

Nieuws.nl opent de Orange The World (OTW) campagne van UNwomenNL met een interview met Olcay Gulsen. Zij is een van de bekendste Nederlandse vrouwen die het onderwerp de afgelopen jaren op de kaart zette. Olcay was jarenlang succesvol modeontwerper en ondernemer. In die rol was zij ook vaak te zien in TV programma’s. Toen haar bedrijf stopte, ging zij zich meer focussen op haar TV carrière en besloot programma’s te ontwikkelen over een onderwerp dat haar na aan het hart ligt: huiselijk geweld.

“Als jong meisje was ik al geïnteresseerd in mode en beauty. In de 15 jaar dat ik mijn modebedrijf runde, heb ik veel bereikt en geleerd. Na mij de afgelopen jaren vooral gefocust te hebben op mijn TV carrière, ben ik nu weer gestart in de beautywereld. Deze keer wil ik mij met mijn beautymerk inzetten voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ik leer ontzettend veel over alle problemen in de wereld, en in het bijzonder over dit onderwerp.”

Olcay groeide zelf op in een gezin waarin in huiselijk geweld aan de orde van de dag was.

“Ik ben opgegroeid in gewelddadig gezin. Mijn vader was schizofreen, gok- en drugsverslaafd en extreem gewelddadig.” Olcay is dus zeer ervaringsdeskundig en betrokken. Inmiddels is zij twee TV-docu’s verder.

Eigen TV format

“In 2018 bedacht ik het format voor mijn eerste TV docuserie: Olcay en huiselijk geweld. De reden was dat ik als vrouw zoveel moeite had met wat er met mij was gebeurd tijdens mijn jeugd. En kennelijk hadden mijn zussen dat ook. Want we hadden het er nooit over. Ik dacht toen: “Daar zijn we vast niet uniek in. Veel meer meisjes en vrouwen worden geconfronteerd met huiselijk geweld en praten daar niet of nauwelijks over.”

Olcay ging op zoek naar haar eigen jeugd. Waarom waren er zoveel Nederlandse instanties die zich bezig hielden of bezig zouden moeten houden met het onderwerp maar werd er jarenlang niet ingegrepen?

“Ik sprak met andere vrouwen en ging in gesprek met professionals. Met een kinderpsychiater praatte ik over wat van mijn gedrag uit die tijd stamde. Het was voor mijzelf therapeutisch en tegelijkertijd zeer verhelderend. Ik durfde er nu zelf eindelijk over te spreken!”

Olcay maakte afgelopen jaar een tweede serie: Fatale liefde. Dit keer ging ze in gesprek met vrouwen en hun omgeving, zoals familieleden en professionals. Vrouwen die heel erg lief hadden gehad maar die hun liefde met een fataal einde moesten bekopen.

“De serie bij KRO NCRV had zeer veel impact. Het is een 6-delige serie over liefhebben met dodelijke gevolgen. Familieleden in het programma reflecteren op hoe zo’n relatie tot stand komt en het verloop ervan. Mijn overtuiging is dat hoe meer we erover praten, hoe makkelijker het wordt. Zeker ook om hulp te bieden en toe te laten. Het is daarom zo belangrijk om erbij stil te staan en de OrangeTheWorld weken te hebben.”

Olcay merkt steeds weer dat als het gaat over huiselijk geweld er zeer veel reacties komen.

“Mensen lijken te denken dat het in Nederland weinig gebeurt maar het gebeurt overal! Ook hier en in alle lagen van de bevolking. Hoog opgeleid, laag opgeleid, rijk, arm. Het is een enorm maatschappelijk probleem en niet alleen een vrouwenprobleem.”

Een veiligere toekomst

“Als je het hebt over huiselijk geweld dan spreken mensen er niet zo graag over. Het is een eng onderwerp. Maar iedereen in onze samenleving kan iets doen. Niet alleen door geweld bespreekbaar te maken maar ook als je iets bemerkt op straat, in de winkel of in je buurt kun er iets van zeggen. Zonder dat we steeds maar blijven denken dat het privé is. Want er is niets privé aan huiselijk geweld!”

1 op de 5 vrouwen krijgt er in Nederland in haar leven mee te maken. Dat betekent dus ook dat 1 op de 5 mannen dader is.

“Iemand aanspreken op zijn gedrag, is al een hele stap. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Als een jongen respectloos over een meisje spreekt bijvoorbeeld. Het is niet normaal of okay om anderen te schofferen. Als we dit met z’n allen wat meer doen gaat dat het vertekend beeld en de ongelijkwaardige reactie tot vrouwen veranderen en voorkomen we veel ellende.”

Volgens Olcay is het belangrijk om als je in een dergelijke situatie zit, één iemand in vertrouwen te nemen.

“Het is namelijk niet makkelijk om er uit te stappen. Het is nooit helemaal slecht. Je houdt vaak veel van iemand, je hebt een gezin en een huis waar je niet makkelijk weg kan. Iemand in vertrouwen nemen is de eerste stap naar een uitweg.”

Zelf gaat Olcay weer aarde slag door video’s te maken van medestanders: mensen die iemand kennen die te maken heeft gehad met huiselijk geweld en die actie ondernamen.

“Wat hebben zij gedaan om het te stoppen? Het hoeft niet perse iets groots te zijn want ook met iets kleins kun je de impact op het leven van iemand anders vaak al enorm veranderen. En natuurlijk het blijft altijd heel zwaar om naar dergelijke programma’s en campagnes te kijken. Menselijk leed is verschrikkelijk om te zien. Maar we moeten dat toch blijven doen!”

Ambassadeur van OrangeTheWorld

“Ik kwam OTW voor het eerst tegen inde eerste serie die ik maakte. OTW kaart geweld tegen vrouwen en meisjes aan, creëert bewustzijn en zoekt naar oplossingen zoeken. En juist omdat ik ervaringsdeskundig ben, wil ik mijn stem laten horen. Ik denk dat dat ook goed werkt. Als je het zelf hebt meegemaakt, begrijp je in welke situatie slachtoffers zitten. Het maakt het gesprek open, respectvol en gelijkwaardig.”

In 2020 is Olcay dan ook persoonlijk ambassadeur geworden van OTW. En dat smaakte naar meer.

“Ik heb een bedrijf waardoor vrouwen vooral bezig zijn met uiterlijkheden. Dat bedoel ik niet als oppervlakkig trouwens. Vrouwen moeten goed voor zichzelf zorgen. Ik vind dat zelfliefde. Maar ik ben er ook zeker van dat iedere vrouw iets voor een andere vrouw in nood wil doen. Dat kan nu door iets te kopen waardoor je goed doet voor vrouw in een moeilijke situatie.”

Vorig jaar zette Olcay samen met OTW voor het eerst een campagne op en ze besloten het dit jaar groter aanpakken. Na een brainstorm sessie ontstond er een product dat ook echt de Orange The World branding heeft: OrangeTheWorld duolipstick. Het is een lipstick en lip-gloss ineen. De kleur? Oranje natuurlijk!

Vanaf 25 oktober is de OTW lipstick verkrijgbaar bij OlcayGulsen.nl. 100% van het aankoop bedrag gaat naar UNWOMEN.